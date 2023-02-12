Калифорния ошеломлена размахом проституции, - Эмма Колтон

00:47 14.02.2023 Fox News

США



Калифорния ошеломлена размахом проституции, торговлей людьми средь бела дня, а полицейские при этом винят новый закон

Fox News: полиция не в силах бороться с проституцией в Калифорниии из-за нового закона



Калифорнию захлестнула волна проституции после принятия закона, разрешившего заниматься ею на улицах, сообщает Fox News. Полиция предупредила о росте преступности. Политикам, принявшим этот закон, предложили посетить улицы и посмотреть, к чему привела их "демократия".



Эмма Колтон (Emma Colton)



Женщины в стрингах болтаются на перекрестках средь бела дня, сутенеры преследуют матерей, которые отводят детей в школу, а проститутки танцуют тверк в уличных пробках, - все это стало обычным явлением в Калифорнии.



Местные лидеры утверждают, что торговля людьми и проституция свирепствуют в "Золотом штате" после новой реформы уголовного правосудия, которая, по словам авторов, призвана "защитить трансгендерных женщин от несправедливого преследования со стороны правоохранительных органов".



"Ситуация вышла из-под контроля и приняла опасный оборот - не только для секс-работников, но и для общества", - заявила на этой неделе изданию The San Francisco Chronicle инспектор из Сан-Франциско Хиллари Ронен.



Улица в центре района Мишен в Сан-Франциско настолько переполнена проститутками и сутенерами, что городские власти даже установили заграждения. Жители жалуются, что они переживают уже не только за собственную безопасность, особенно ночью, но и за уличных девушек.



"Вот я вижу из окна, как трое набрасываются на девушку, - сказала газете одна жительница Сан-Франциско, указывая на выходящий на перекресток эркер. - Они ее избивают".



"Вызываю полицию - никто не приезжает. Я ничего с этим поделать не могу", - сказала неизвестная.



Причем, одним лишь Сан-Франциско проблема не ограничивается: в других крупных городах - например, Лос-Анджелесе и Окленде - жалобы такие же.



Сообщается, что сутенеры в Окленде выставили проституток возле католической начальной школы, и родителям, по их собственным словам, приходится провожать своих детей в школу мимо полураздетых или вообще голых женщин.



"И так каждый день, в любое время", - сетует Роза Варгас. По ее словам, несколько раз сутенер даже преследовал ее на улице. По словам жителей и местных лидеров, некоторые из проституток выглядят очень молодо и, по всей видимости, несовершеннолетние.



Полиция и республиканские лидеры Калифорнии винят в неприкрытой проституции новый закон, вступивший в силу 1 января. Сенатский законопроект за номером 357 отменил предыдущий закон, запрещавший бездельничать с намерением заниматься проституцией.



"Политика калифорнийских демократов по легализации преступности с каждым часом приносит все больше жертв", - заявил местный лидер республиканцев Джеймс Галлахер.



"Под властью демократов семьи и предприятия уезжают, а на их место приезжают торговцы людьми, - добавил Галлахер. - С самого начала было ясно, что этот закон будет всячески этому способствовать, но, по-видимому, его инициаторов это устраивает".



Изначально законопроект был представлен сенатором-демократом Скоттом Винером, который утверждал, что он защитит трансгендерных женщин, якобы незаслуженно преследуемых полицией.



"Предыдущий закон позволял полицейским арестовывать человека не на основании содеянного, а исключительно по внешнему виду, - сообщил Винер KGO-TV. - Таким образом женщину могли арестовать лишь за обтягивающую одежду, высокие каблуки и обильный макияж".



Ранее на этой неделе Винер подчеркнул Fox News, что проституция и торговля людьми уже давно стали бичом некоторых районов Калифорнии, и назвал ситуацию в Окленде "неприемлемой". Но при этом настаивал на реформе.



"У полиции развязаны руки, - заявил Винер местным СМИ. - Они могут арестовывать людей за предложение секс-услуг, они могут выписывать штрафы автомобилистам, остановившимся посреди улицы, они могут арестовывать как клиентов, так и сутенеров".



Коалиция за отмену рабства и торговли людьми, одна из крупнейших и старейших организаций в поддержку жертв сексуальной эксплуатации и торговли людьми в США, законопроект поддержала и сообщила Fox News, что выступает за отмену прежней политики, потому что убеждена, что наказание потерпевших предотвратить торговлю людьми не поможет.



"Торговцы людьми пользуются тем, что наши системы карают самих жертв. В результате те не могут обеспечить себе безопасность, в которой нуждаются, и уязвимы для дальнейшей эксплуатации", - сказала Fox News заместитель директора Коалиции по защите прав выживших Ли Лашапель.



"Встречи с правоохранительными органами усугубляют и без того повышенную стигматизацию, когда человеку с судимостью, связанной с секс-торговлей, трудно найти себе работу и безопасное жилье, - добавила Лашапель. - Нарушив этот дискриминационный закон, иммигранты оказываются под угрозой депортации и могут лишиться вида на жительство или получить отказ во въезде".



Лашапель отметила, что закон действует всего чуть более месяца, и добавила, что лидеры штата "должны рассмотреть крупные и давнишние системные проблемы, которые усугубляют рост торговли людьми в Калифорнии - в частности, бездомность".



Но источники в полиции Лос-Анджелеса посетовали в интервью Fox News, что закон "определенно" сковывает их по рукам и ногам в борьбе с проституцией. В полиции заявили, что из-за реформы они могут арестовать подозреваемого лишь в том случае, если он сам признáется в проституции, а это большая редкость.



По данным полиции, улица Фигероа в Лос-Анджелесе, которую также называют "Бритвой", буквально кишит проститутками и сутенерами. Сотрудники правоохранительных органов показали Fox News профили в социальных сетях, где запечатлены молодые женщины в стрингах и чулках-сеточках, нередко с обнаженной грудью. Некоторые из них даже зазывно вертели задом прямо на улице средь бела дня.



Полиция заявила, что от обнаглевшей проституции участились грабежи, перестрелки, нападения при отягчающих обстоятельствах и другие преступления. По их словам, многие из сутенеров связаны с организованными бандами и запросто избивают женщин и преследуют конкурентов, когда те пытаются переманить их проституток. Некоторые даже записывают избиения на телефон, потому что считают это "занятным", сообщили в полиции.



Полицейское управление Окленда сообщило Fox News, что новый закон "мешает правоприменению по всему штату".



Пока он не вступил в силу, дорожные группы проводили "открытое патрулирование", исходя из того, что присутствие полицейских сдержит преступную активность и торговлю людьми.



Лашапель утверждает, что у полиции по-прежнему имеется "множество доступных точек вмешательства", чтобы расследовать торговлю людьми, не прибегая к аресту тех, кто не совершал преступлений. Она подчеркнула, что тюрьма не может считаться "ни информационно-просветительской работой, ни, конечно же, сервисным бизнесом".



"Когда арест становится воротами для получения услуг, это вредно и вызывает недоверие в наших сообществах, - сказала Лашапель. - Мы бессчетное множество раз слышали, что арест не только травмирует и повторно подвергает человека преследованию, но и создает непреодолимые препятствия в поиске работы, безопасного жилья и иммиграционной помощи".



Президент городского совета Окленда Никки Фортунато Бас борется с торговлей людьми в своем округе с 2019 года, когда только вступила в должность. Она рассказала Fox News, что пытается устранить коренные причины торговли людьми, а не просто переместить проституцию из одного района в другой.



"Это большая проблема. Она затрагивает многие сообщества в Калифорнии и за ее пределами и продолжается десятилетиями, - сказала Фортунато Бас. - Поэтому я предпочитаю комплексный подход, который подразумевает, что правоохранительные органы будут уделять пристальное внимание эксплуататорам женщин".



Она сказала, что сосредоточилась на эксплуататорах, и подчеркнула, что полицейское управление в сотрудничестве с окружной прокуратурой собирает доказательства для судебного преследования. Она добавила, что город увеличил бюджет Департамента по предотвращению насилия, чтобы развернуть на улицах больше полицейских.



Ее офис также устанавливает на улицах "лежачих полицейских", улучшает освещение и запускает другие инициативы - например, "предупреждение преступности с помощью экологического дизайна".



"Предотвращение насилия и разъяснительная работа ради обеспечения всех пострадавших услугами, включая жилье, профессиональное обучение и даже питание, а также работа с окружным прокурором для усиления защиты жертв, готовых высказаться, - все это имеет первостепенное значение в борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией женщин", - сказала она.



В своем комментарии Fox News Лашапель добавила, что на фоне дискуссий о проституции и торговле людьми необходимо учитывать и вопрос финансирования.



"В июне 2021 года законодательный орган Калифорнии одобрил запрос Коалиции за отмену рабства и торговли людьми и выделил 30 миллионов долларов на финансирование услуг для жертв торговли людьми в течение трех лет, - сказала Лашапель. - Эти дополнительные средства пришлись в момент, когда количество неотложных дел о торговле людьми достигло рекорда".



По ее словам, группа ратует за дальнейшее увеличение финансирования.



"Арест жертв - это не выход, когда нам не хватает средств, чтобы профинансировать достаточное количество коек и услуг в приюте", - сказала Лашапель.



Фортунато Бас сказала, что говорить о якобы недостатках реформы "преждевременно", поскольку новый закон действует всего около месяца.



Источники в полиции приравняли новый закон к Предложению 47 в штате Калифорния, которое "разжаловало" кражу товаров на сумму 950 долларов или меньше из уголовного преступления до мелкого. Критики утверждали, что это спровоцировало взрыв воровства и грабежей по всему штату, когда толпы вламывались в дорогие магазины с ломами и битами, крушили витрины и убегали с дорогими товарами.



По собственному признанию, полиция рассчитывает, что проблемы будут лишь ухудшаться, и призвала руководителей штата и города поездить вокруг в одиночку, чтобы своими глазами увидеть незаконную деятельность. Источник - ИноСМИ

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