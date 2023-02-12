Ошарашенные: какие страны засекали у себя в небе чужие аэростаты

00:51 14.02.2023 И как на историю с летающими объектами реагируют в Китае



Наталия Портякова



Военные США сбили за выходные еще три неопознанных летающих объекта над своей территорией и Канадой. Снова обвинять Китай, как в случае со сбитым 4 февраля аэростатом у берегов Южной Каролины, пока не стали. Но с каждым днем все новые страны рапортуют о таинственных объектах в небе. Вслед за Японией и Филиппинами на Тайване сообщили, что за последние годы остров наблюдал десятки полетов китайских военных аэростатов в своем воздушном пространстве. Задумались об угрозе наблюдательных шаров и в Великобритании. Между тем 13 февраля страна, на которую все негласно показывают пальцем в нынешней истории, - КНР - неожиданно сообщила, что вообще-то и американцы неоднократно нарушали ее воздушное пространство своими шарами.



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Вечером 12 февраля американские военные отрапортовали о том, что над озером Гурон на границе с Канадой сбит объект, пролетавший на высоте более 6 км. За последние восемь дней это стало уже четвертым случаем "приземления" неопознанных объектов в небе над Северной Америкой. Буквально за день до инцидента над Гуроном ровно такая же история произошла в воздушном пространстве канадской территории Юкон, а в минувшую пятницу подозрительный объект был сбит над Аляской.



Хотя, по словам представителя Пентагона генерала Патрика Райдера, объекты не представляли военной угрозы, потенциально они были способны создать помехи внутреннему воздушному сообщению и у них могли быть возможности наблюдения. 12 февраля федеральное управление гражданской авиации США даже ненадолго закрыло воздушное пространство над озером Мичиган.



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Как известно, начало набирающей сейчас обороты саге с летающими шарами было положено 4 февраля, когда ВВС США сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины. Военные заявили: он наблюдал за американскими стратегическими объектами - в частности, пролетал над штатом Монтана, где размещены американские ядерные межконтинентальные баллистические ракеты. На фоне той истории госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил на неопределенное время визит в Пекин, не удовлетворившись разъяснениями китайской стороны о том, что устройство предназначалось для метеонаблюдений и вошло в воздушное пространство Штатов случайно. А уже дни спустя министерство торговли США ввело санкции в отношении пяти китайских компаний и одного НИИ за "поддержку усилий по модернизации Вооруженных сил Китая, в особенности аэрокосмических программ Народно-освободительной армии, включая дирижабли и аэростаты".



И именно после того, первого случая Пентагон стал более внимательно следить за воздушным пространством США на тех же высотах, из-за чего число обнаруживаемых объектов выросло, пояснила 13 февраля помощник министра обороны по Западному полушарию Мелисса Далтон.



Впрочем, еще на прошлой неделе появились утверждения, что сбитый аэростат был далеко не первой "залетной ласточкой" и якобы с 2017 года в Штатах было зафиксировано уже четыре случая пребывания китайских аэростатов.



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Но если в первом шаре США безапелляционно разглядели руку китайской разведки, то в случае с остальными тремя до конца в Вашингтоне так и не определились, не став именовать их ни китайскими, ни даже шарами.



"Мы называем их объектами, а не шарами не просто так. Я не могу классифицировать, как они остаются в воздухе. Это может быть газовый баллон внутри конструкции или это может быть какой-то тип двигательной установки", - сказал, в частности, глава североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) генерал Глен Ванхерк, не исключив при этом, что объекты могут быть даже инопланетного происхождения.



Хотя, как сообщил Reuters неназванный представитель министерства обороны США, в недавно уничтоженных воздушных объектах "нет никаких признаков инопланетян или внеземной активности".



Зато в НАТО уже поспешили заявить, что появление неопознанных воздушных шаров в воздушном пространстве США свидетельствует об активизации разведывательных ведомств КНР и РФ. "Это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО", - сказал генсек блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции 13 февраля.



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По словам замдиректора ИМЭМО Александра Ломанова, возглавляющего Центр азиатско-тихоокеанских исследований, вспышка интереса к первому сбитому шару обусловлена не совсем благополучной внутриполитической обстановкой в США и была нацелена на демонстрацию того, что администрация Джо Байдена сильна, она реагирует на сложные вызовы и способна защитить американскую территорию.



- Сейчас все происходит по тому же сценарию - как американцы что-то видят, тут же сбивают. И хотя пока они не говорят, что это работа КНР, если по мере изучения этих объектов будет хоть какой-то китайский след, американцы его с радостью используют в интересах политического давления на республику в интересах глобальной антикитайской консолидации, - отметил эксперт в беседе с "Известиями".



Дало по шарам



Впрочем, в последние дни история с летающими то ли шарами, то ли объектами вышла за пределы Северной Америки. По данным Washington Post, вскоре после сбитого аэростата заместитель госсекретаря Венди Шерман собрала представителей около 40 посольств в Вашингтоне, заявив им, что китайский объект, работавший в течение нескольких лет частично из провинции Хайнань, собирал информацию о военных активах нескольких стран. В их число, например, вошли Япония, Индия, Вьетнам и Филиппины.



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К началу этой недели заговорили, что китайские военные аэростаты вовсю летали в последние годы и над Тайванем. Один из военных даже анонимно заявил, что подобные вторжения шаров происходят в среднем раз в месяц. При этом ранее министерство обороны Тайваня подтверждало только один инцидент в феврале 2022 года.



- Я сомневаюсь, что эти шары собирали военную информацию, включая местоположения, маршруты, развертывание и, возможно, военные учения, хотя у меня на руках нет веских доказательств. Возможно, китайцы были заинтересованы в какой-то ключевой инфраструктуре вроде электростанций или базовых радиостанций, - рассказал "Известиям" эксперт тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Эванс Чэнь.



По его словам, тайваньские официальные лица публиковали эту информацию и раньше, но она не привлекла слишком большого внимания. И серьезно относиться к китайским воздушным шарам народ и правительство Тайваня научились лишь после того, как объекты сбили США. При этом сейчас важно, чтобы остальные страны отнеслись к подобным инцидентам серьезно, считает эксперт.



К слову, на прошлой неделе японские военные признали: похожие на китайский аэростат летающие объекты были замечены над регионом Тохоку еще в июне 2020 года и в сентябре 2021-го. Кроме того, патрульный самолет сил самообороны страны был свидетелем неопознанного воздушного шара, парящего над открытым морем к западу от региона Кюсю в январе прошлого года. Но тогдашний министр обороны Таро Коно решил, что объект никак не влияет на национальную безопасность.



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На фоне заново раскручиваемой "китайской угрозы" летательными устройствами из КНР озаботились и в Великобритании. Там предположили, что, возможно, воздушные шары с китайской пропиской уже пролетали и над головами британцев. Не стало исключать такую возможность и министерство обороны. 12 февраля ведомство распорядилось провести обзор безопасности, чтобы понять, не стоит ли внести в наблюдение за воздушным пространством страны какие-то изменения.



Ответная реакция



Но, пожалуй, самым любопытным моментом во всей истории с шарами стало заявление Китая. Сначала 12 февраля СМИ республики сообщили, что в стране готовятся сбить неопознанный летающий объект у побережья провинции Шаньдун на северо-востоке Китая. К тому моменту рыбакам в этом районе разослали предупреждающие сообщения с просьбой сфотографировать или поднять обломки, на которые они наткнулись. Был объект действительно сбит или нет, неизвестно - после первого сообщения в информпространстве повисла долгая пауза.



Зато к вечеру 13 февраля официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что с января 2022 года американские воздушные шары пролетели над воздушным пространством КНР без разрешения местных властей более 10 раз. И дал понять, что если другой американский воздушный шар снова залетит в воздушное пространство страны, Пекин "оставляет за собой право использовать любые необходимые средства для решения подобных ситуаций".



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- В последнее время, особенно после XX съезда КПК, Китай несколько смягчил свою позицию по отношению к американцам, действительно нацеливаясь перевести конфронтацию в какие-то рамки, чтобы было можно нормально развивать торгово-экономические отношения. Но с американцами сложно договариваться: с одними договоришься, а другие устроят провокацию. Тем более США так и не предоставили никаких доказательств, что аэростат был разведывательным, хотя сбили его довольно давно. И в такой ситуации, если китайцев в чем-то обвиняют, они вынуждены отреагировать и обвинять в ответ. Но делают они это нехотя, им просто не дают возможности смягчить отношения, - рассказал "Известиям" и.о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.



Волной паники и нагнетанием напряженности вокруг шара американцы подали китайцам очень плохой пример - в случае появления неопознанных вещей стоит устраивать шум, поднимать истребители и сразу стрелять, отметил, в свою очередь, Александр Ломанов. На фоне растущей милитаризации региона и с дальнейшим ростом уровня напряженности и военной готовности непонятных вещей в небе, по его словам, будет все больше. И есть шанс, что кто-то ударит по той цели, по которой стрелять бы и не следовало, что в долгосрочном плане приближает вероятность каких-то трагичных инцидентов, резюмировал эксперт. Источник - Известия

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