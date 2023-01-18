"Узбекско-Кыргызский фонд развития" одобрил 1 проект, но и на него не получил денег, - депутат Толонов

08:24 14.02.2023

Депутат недоволен работой Узбекско-Кыргызского фонда развития

14 февраля 2023277



Tazabek - Фонды развития, которые открываются в стране, работают не так хорошо, как ожидалось. Об этом сказал депутат Данияр Толонов в ходе заседания комитета по бюджету, экономике и фискальной политике.



Он сообщил, что до сих пор Узбекско-Кыргызский фонд развития профинансировал только 1 проект.



"Необходимо контролировать эти фонды. Узбекско-Кыргызский фонд сидит в большом здании, которое принадлежит Налоговой службе. Они пришли, отобрали у налоговой здание, но при этом нормально не работают, так как до сих пор одобрили лишь один проект и финансиирования у них нет", - сказал он.



Он считает, что это здание нужно вернуть" Салык Сервису".



На этот момент рассматривался проект закона "О ратификации Соглашения между кабинетом министров и правительством Азербайджанской Республики о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития, подписанного 11 октября 2022 года в городе Бишкек" инициированный председателем кабинета министров Кыргызской Республики А.У. Жапаровым и направленный письмом от 18 января 2023 года №18-244 (вх.№6-642/23 от 18.01.2023г.).