Турецкий город Нурдагы полностью снесут после разбора завалов

08:45 14.02.2023

Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут после разбора завалов, а затем отстроят заново. Об этом заявил губернатор Ширнака Осман Билгин, сообщает 13 февраля агентство IHA.



Район Нурдагы сильно пострадал в результате землетрясения. Там продолжаются поисково-спасательные работы и расчистка завалов.



"Район будет полностью снесен и отстроен заново", - говорится в сообщении.



По словам Билгина, назначенного следить за ходом спасательных работ, разобрать осталось восемь квартир. Ранее в Нурдагы спустя 160 часов после землетрясения обнаружили живым 18-летнего юношу.