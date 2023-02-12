 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкий город Нурдагы полностью снесут после разбора завалов
08:45 14.02.2023

Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут после разбора завалов, а затем отстроят заново. Об этом заявил губернатор Ширнака Осман Билгин, сообщает 13 февраля агентство IHA.

Район Нурдагы сильно пострадал в результате землетрясения. Там продолжаются поисково-спасательные работы и расчистка завалов.

"Район будет полностью снесен и отстроен заново", - говорится в сообщении.

По словам Билгина, назначенного следить за ходом спасательных работ, разобрать осталось восемь квартир. Ранее в Нурдагы спустя 160 часов после землетрясения обнаружили живым 18-летнего юношу.

Источник - regnum.ru
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