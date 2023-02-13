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Россия разочарована действиями "Талибана" в Афганистане, - радикально поменял свое мнение посол Кабулов
08:53 14.02.2023

13.02.2023
Россия разочарована действиями "Талибана" в Афганистане
Москва разочарована тем, как движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) справляется с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы, конечно, стараемся не вмешиваться во внутренние дела других стран. Но мы не можем скрыть разочарования тем, как талибы справляются с ситуацией. Оно [движение "Талибан"] проделало большую работу, выгнав американцев и все марионеточные правительства. Но оно не научилось управлять государством. Талибы неоднократно заявляли, что они усвоили уроки и не повторят прошлых ошибок. Но сейчас мы видим ту же картину", – сказал он в интервью индийскому журналу The Week.

По его словам, особое беспокойство вызывает социально-экономическая ситуация в стране, которая сочетается с другими вызовами, такими как терроризм и наркотики. Отдельного внимания заслуживает и запрет женщинам учиться.

"Последний шаг властей Талибана по лишению женщин возможности учиться в университетах бессмыслен. Я не могу этого понять. Я хочу поговорить с руководством движения "Талибан" и разделить нашу тревогу и разочарование", – сказал дипломат.

Ранее афганские СМИ сообщили, что власти распорядились приостановить обучение студенток во всех университетах страны. По словам министра высшего образования Афганистана, обучение женщин в вузах нарушает законы ислама.

""Талибан" иногда не может понять очень простых вещей, особенно когда нет никаких вызовов его власти. Я имею в виду серьезных соперников, которые способны сместить его. Это не значит, что такие вызовы не возникнут. Это не будет кто-то со стороны. Но это будет нормальная реакция афганского народа, потому что ему будет очень трудно выжить в сложившихся условиях", – заметил дипломат.

"Талибам, как и предыдущим марионеточным правительствам, повезло, что у них есть такие люди, как афганцы, которые могут выжить, питаясь только куском хлеба и водой. Но хватит, значит, хватит. Так больше не может продолжаться, – добавил представитель МИД РФ. – Мы делаем все возможное, чтобы смягчить это давление на афганский народ, развивая бизнес с Афганистаном и отправляя гуманитарную помощь, и мы собираемся продолжать это делать. Но "Талибан" должен предпринять институциональные шаги для улучшения ситуации или, по крайней мере, открыть путь к такому улучшению, которого мы на данный момент не видим".

Спецпредставитель президента РФ отметил, что если дипломатические усилия не сработают, то "есть еще один элемент, который гораздо сильнее дипломатии – это жизнь". "Жизнь заставит талибов измениться. Но для этого им придется начать страдать самим – не афганскому народу. "Талибану" придется понять, что он потеряет то, что у него есть", – заключил Кабулов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои Вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна. Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из 9,4 млрд долларов), поскольку их значительная часть заморожена США.

Источник - stoletie.ru
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