О прямом участии США в военном конфликте на Украине, - Владимир Овчинский

09:01 14.02.2023 американцы, запятнанные кровью, пытаются казаться "белыми и пушистыми"

Владимир Овчинский

11.02.23

Пообещав в своей речи 7 февраля перед Конгрессом США о положении в стране поддерживать Украину в ее военном конфликте с Россией, президент США Байден фактически обозначил прямое участие в этом конфликте самой Америки. Все имеющиеся факты свидетельствуют об этом.



1. Пентагон призывает Конгресс возобновить финансирование сверхсекретные программ на Украине

Такие программы были приостановленных в преддверии российской СВО в 2022 году, сообщают нынешние и бывшие официальные лица США. Об этом пишет The Washington Post (10.02.2023).



В случае одобрения этот шаг позволит американским войскам специальных операций использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и противодействия дезинформации.



Должностные лица министерства обороны США готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании Пентагона в следующем году. В случае успеха эти программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя остается неясным, разрешит ли администрация Байдена американским коммандос вернуться в Украину для наблюдения за российскими войсками или военные попытаются сделать это из соседней страны. Известно, что с начала военного конфликта там официально не действовал ни один человек из американского военного персонала, за исключением небольшого числа сотрудников, прикомандированных к посольству США в Киеве.



Официальные лица Конгресса заявили, что трудно предсказать результат, особенно учитывая, что республиканцы расходятся во мнениях относительно огромных сумм, которые тратятся на Украину. Другие утверждают, что относительно небольшие расходы на программы - 15 миллионов долларов в год на такую ​​деятельность по всему миру - являются выгодной сделкой по сравнению с десятками миллиардов долларов, выделяемых на обучение и вооружение украинских сил и пополнение запасов США.



Военные чиновники стремятся возобновить эту деятельность в Украине, чтобы гарантировать, что с трудом наработанные отношения не будут потеряны по мере того, как военный конфликт будет продолжаться, сказал Марк Шварц, трехзвездный генерал в отставке, который руководил спецоперациями США в Европе, когда программы начались в 2018 году. "Когда вы приостанавливаете эти действия из-за изменения масштаба конфликта, вы теряете доступ, - сказал он, - а это означает, что вы теряете информацию и сведения о том, что на самом деле происходит в ходе конфликта".



Американские коммандос, пользуясь аналогичными полномочиями по финансированию, в течение многих лет платили избранным иностранным военным и военизированным формированиям на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, используя их в качестве "суррогатов" в контртеррористических операциях против "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"* и их филиалов. Более новые суррогатные программы, такие как те, что используются в Украине, считаются формой "нерегулярной войны". Они предназначены для использования против противников, таких как Россия и Китай, с которыми США находятся в состоянии конкуренции, а не открытого конфликта.



Критики, в том числе на Капитолийском холме, говорят, что такие действия рискуют вовлечь Соединенные Штаты в более непосредственную роль в войне на Украине. Представители Министерства обороны утверждают, однако, что, в отличие от более масштабных и открытых усилий Пентагона по вооружению украинской армии, секретные суррогатные программы не будут напрямую способствовать боеспособности Украины, потому что задействованные оперативники и их кураторы из США будут ограничены выполнением только ненасильственных задач, которые они предпринимали до их приостановки в 2022 году.



Дебаты возникают, когда администрация Байдена резко ускоряет и расширяет масштабы военной помощи, которую она оказывает правительству в Киеве, несмотря на неоднократные протесты России и угрозы эскалации.



Как известно, в последние недели президент Байден санкционировал поставку боеприпасов и современного оружия, включая тяжелые боевые танки и другие боевые бронированные машины. Восстановление этих нерегулярных военных программ еще больше усилит участие Вашингтона, предоставив американским военнослужащим непосредственный контроль над украинскими боевиками в зоне боевых действий.



Как правило, в рамках этих программ требуется развертывание суррогатной группы управления в принимающей стране, хотя в последние годы силы специальных операций США привыкли консультировать суррогатные и партнерские силы вдали от линии фронта. Байден пообещал, что не будет размещать какие-либо войска внутри страны, за исключением отдельных случаев, к которым относятся военные атташе и сотрудники службы безопасности, работающие в посольстве.



Отчет о лоббистских усилиях Пентагона на Капитолийском холме основан на интервью с 15 нынешними и бывшими официальными лицами США, знакомыми с суррогатными программами и усилиями по их возобновлению в Украине. Большинство говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные военные операции.



Представители комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам отказались от комментариев, сославшись на секретный статус программ. Белый дом также отказался от комментариев. Пентагон также отказался от комментариев из-за засекреченности программ.



Суррогатные операции, подобные тем, которые используются в Украине, называются "программами 1202" по названию статьи 1202 Закона об ассигнованиях на национальную оборону 2018 года, закона, который одобрил их использование и финансирование. В положении уточняется, что такие программы нельзя использовать во время "традиционного вооруженного конфликта", что привело к их приостановке в 2022 году, когда собственные военные действия России в Украине перешли от поддержки пророссийских сепаратистов на востоке страны к полномасштабному военному конфликту.



Пентагон безуспешно добивался пересмотра этой формулировки в законе, поскольку Конгресс обсуждал законопроект об оборонном бюджете на 2023 год. Вместо этого военные чиновники хотят, чтобы он сказал, что такая деятельность может продолжаться, если принимающая страна, а не сами Соединенные Штаты, вступит в открытую войну. По словам одного правительственного чиновника, помимо краткосрочной полезности возобновления этих двух программ в Украине, Пентагон видит возможность убедить законодателей расширить полномочия, чтобы такая приостановка не потребовалась где-либо еще в будущем.



Кеннет Тово, генерал в отставке с тремя звездами, который возглавлял силы специальных операций армии, когда были предложены и приняты полномочия 1202, сказал, что военные обеспокоены тем, что эти ограничения отрезали полезный источник разведданных в Украине и рискуют сделать это снова в другом конфликте.



Оппоненты утверждают, что Россия может истолковать возобновление программ как провокацию и ответить расширением масштабов своей войны. Один чиновник, знакомый с переговорами на Капитолийском холме, сказал, что по этой причине Пентагону будет трудно переманить на свою сторону скептически настроенных законодателей.



"То, что начиналось как разведывательная миссия, может быстро превратиться в боевые действия, когда в суррогатов начнут стрелять", - сказал чиновник. "Я думаю, что это реальная возможность в Украине, и я не уверен, как министерство собирается изменить мнение людей в Конгрессе по этому поводу".



Сторонники, в том числе нынешние и бывшие чиновники министерства обороны и некоторые сотрудники Конгресса, говорят, что секретность, окружающая программы 1202, сделала их более агрессивными, чем они есть на самом деле, в значительной степени из-за того, что раздел 1202 происходит от органа, называемого разделом 127e, который позволяет спецоперациям США платить и оснащать иностранные войска, а также отправлять их на миссии по уничтожению или поимке подозреваемых в терроризме. Суррогаты нерегулярной войны, напротив, выполняли только то, что американские военные называют "некинетическими" - или ненасильственными - миссиями.



Конгресс, по словам одного из представителей министерства обороны, лучше знаком с контртеррористическими программами, поскольку в течение многих лет был проинформирован о такой деятельности. Этот человек сказал, что законодателям "трудно объяснить", что новая программа используется "совершенно по-другому".



"Мы не хотим начинать третью мировую войну из-за неверных решений, связанных с суррогатными подразделениями, но они не занимаются поиском, исправлением и уничтожением, как в Ираке или Афганистане", - сказал Мик Малрой, политический советник Пентагона, во время Администрация Трампа использует военный жаргон для описания того, как коммандос в этих странах готовились и проводили контртеррористические рейды.



Нерегулярные военные программы, финансируемые Секцией 1202, и более многочисленные антитеррористические программы позволяют группам зеленых беретов, морских рейдеров и морских котиков с согласия правительства принимающей страны и соответствующего посольства США отдавать им задания и приказы. "В суррогатных программах есть элемент командования и контроля, которого нет в других отношениях между американскими войсками и иностранными партнерами", - сказал Малрой. "… Вот что делает его эффективным. Это позволяет нам двигаться быстрее".



Суррогатные программы по борьбе с терроризмом вызвали критику за стирание границы между тем, где Соединенные Штаты участвуют в вооруженных военных операциях, и где находятся местные принимающие страны. Сильно засекреченные программы 127e также не подпадают под действие законодательства, которое требует проверки прав человека других иностранных военных и военизированных формирований, прежде чем американские войска смогут с ними работать. Более новые программы 1202 также освобождены от этого требования.



Перед СВО России силы специальных операций США проводили на Украине две суррогатные программы нерегулярных боевых действий. В одном из них: "У нас были люди, разбирающие российскую пропаганду и рассказывающие правду в блогах", - сказал человек из сообщества спецопераций.



Американские спецназовцы использовали вторую программу для отправки украинских оперативников на тайные разведывательные миссии на востоке Украины. "Мы обучали подставных лиц собирать разведывательные сигналы с батареи российских радаров… и тому подобное", - сказал другой правительственный чиновник. "Мы не обучали и не платили украинцам, чтобы они убивали русских для нас" (?? – В.О.).



Шварц, генерал в отставке, сказал, что, когда программы только начинались, на востоке Украины преобладали российские военные шпионы. "Были все эти признаки российского влияния, и мы хотели заявить об этом, - сказал он, - но мы не обязательно хотели, чтобы нас считали теми, кто об этом заявляет".



По словам Шварца, американские спецназовцы в Украине не снабжали своих суррогатов обучением или оружием, которые могли бы вызвать проблемы позже, если бы они использовались не по назначению. "Мы не собирались снабжать украинцев сложными средствами для подрыва зданий, потому что, если они в конечном итоге пронесут это через границу в Россию и используют американскую взрывчатку для диверсионных операций, которые мы не санкционировали, это будет эскалацией", - сказал он (?? – В.О.).



В случае повторной авторизации программы по-прежнему будут ограничиваться небоевыми операциями (?? – В.О.). В разделе 1202 указывается, что суррогатные войска не могут выполнять какие-либо миссии, которые силы специальных операций США "не уполномочены выполнять иным образом по закону".



По словам представителя Конгресса, комитеты по обороне ввели это ограничение после того, как американские спецназовцы использовали контртеррористические суррогатные программы для выполнения боевых задач, которые застали законодателей врасплох, когда они пошли не так. Например, в 2017 году запланированный рейд группы "Зеленых беретов" и ее суррогатного подразделения в Нигере привел к тому, что вторая группа "Зеленых беретов" попала в засаду повстанцев, в результате которой погибли четыре американских солдата. Законодатели были в ярости, говоря, что они не знали, что американские войска в африканской стране участвуют в таких опасных миссиях.



"Нигер стал поворотным моментом для многих членов", - сказал представитель Конгресса. "Они были обеспокоены правовыми нормами, такими как 127e и 1202, и возможностью того, что они позволят силам специальных операций, которые якобы не уполномочены участвовать в боевых действиях, участвовать в действиях, которые выглядят и пахнут так же, как боевые действия" (?? – В.О.).



Реакция Пентагона первоначально заключалась в том, чтобы ограничить свои суррогатные программы нерегулярных боевых действий Европой, где войска специальных операций США - и, следовательно, их суррогаты - не имеют полномочий для участия в непосредственных боевых действиях, заявили нынешние и бывшие официальные лица.



Комментарий В.О.:



Очень странная ситуация по перезапуску указанных программ через решение Конгресса США. Нет никакого сомнения, что представители американских спецслужб активно работали и продолжают работать на территории Украины и до начала СВО, и в ходе военного конфликта. Складывается впечатление, что вся эта болтовня о "перезапуске секретных программ" служит лишь ширмой для прикрытия реального участия американских оперативников в подготовке военных действий и их осуществления. Многие косвенные и прямые факты участия налицо. Например, под видом наемников из "бывших спецназовцев", которые "бывшие" только на подписанных контрактах.



На самом деле, потоки развединформации и организация дезинформации находится под полным контролем спецподразделений США.



2. Ракетная кампания Украины зависит от точного наведения США

Украинские официальные лица говорят, что они почти никогда не запускают снаряды HIMARS без подробных координат, предоставленных военнослужащими США, находящимися в других частях Европы. Об этом также сообщает The Washington Post (09.02.2023).



Украинские официальные лица заявили, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные Соединенными Штатами и их союзниками, для подавляющего большинства ударов с использованием их передовых ракетных систем, предоставленных США.



Это раскрытие, подтвержденное тремя высокопоставленными украинскими чиновниками и высокопоставленным чиновником США, произошло после того, как киевские силы несколько месяцев наносили удары по российским целям, включая штабы, склады боеприпасов и казармы, на украинской земле с помощью предоставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS). и другое подобное высокоточное оружие, такое как реактивная система залпового огня M270.



Один высокопоставленный украинский чиновник сказал, что украинские силы почти никогда не запускают современные вооружения без конкретных координат, предоставленных военнослужащими США с какой-либо базы в Европе. Украинские официальные лица говорят, что этот процесс должен дать Вашингтону уверенность в том, что он сможет предоставить Киеву оружие большей дальности.



Высокопоставленный американский чиновник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, признал ключевую роль Америки в кампании и сказал, что помощь в наведении на цель служила для обеспечения точности и сохранения ограниченных запасов боеприпасов для максимальной эффективности. Чиновник также сказал, что Украина не ищет одобрения от Соединенных Штатов в отношении разрешения наносить удары, и обычно сама наносит удары по российским силам из другого оружия. По словам чиновника, Соединенные Штаты предоставляют координаты и точную информацию о целеуказании исключительно в консультативной роли.



Издание пишет, что "когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом в декабре, он вручил президенту Байдену военную медаль, которая была утверждена за доблестную службу командиром украинского подразделения HIMARS".



Этот вопрос является чувствительным для правительства США, которое позиционирует себя как "невоюющий друг правительства Киева", поскольку то само (?? – В.О.) борется за свой суверенитет и выживание. Кремль неоднократно обвинял Соединенные Штаты и их союзников по НАТО в опосредованной войне на Украине.



Высокопоставленные чиновники Пентагона в течение нескольких дней отказывались отвечать на вопросы о том , предоставляют ли они координаты для ударов и каким образом, ссылаясь на опасения по поводу оперативной безопасности. Вместо этого они представили заявление, в котором подчеркивалась ограниченность участия Америки.



"Мы давно признали, что делимся разведданными с Украиной, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии, и со временем мы оптимизировали то, как мы обмениваемся информацией, чтобы иметь возможность поддерживать их запросы и их процессы нацеливания с большей скоростью и масштабом". Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера: "Украинцы несут ответственность за поиск целей, определение их приоритетности, а затем, в конечном итоге, само решение, какие из них атаковать. США не одобряют цели, и мы не участвуем в выборе или поражении целей".



Высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения в целом: украинские военнослужащие определяют цели, которые они хотят поразить, и в каком месте, и эта информация затем отправляется командованию, которое затем передает запрос американским партнерам для получения более точных координат. По словам чиновника, "американцы не всегда предоставляют запрошенные координаты, и в этом случае украинские войска не ведут огонь".



Украина могла бы нанести удары без помощи США, но, поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы и промахиваться, он обычно предпочитает не наносить удары без подтверждения США, сказал чиновник, добавив, что жалоб на этот процесс нет (иными словами, всегда огонь на поражение ведется с санкции США – В.О.).



Уже несколько месяцев украинское правительство лоббирует в Вашингтоне высокоточное оружие большей дальности.



У Киева есть пусковые установки HIMARS и аналогичное оружие, реактивная система залпового огня M270, каждая из которых запускает ракету американского производства, которая может пролететь до 50 миль.



Украинские официальные лица также просили армейскую тактическую ракетную систему, или ATACMS, боеприпас, который можно запускать из той же пусковой установки и преодолевать расстояние до 185 миль. Чиновники администрации Байдена отказались предоставить это оружие, запасы которого ограничены и которые высокопоставленные американские чиновники рассматривают как эскалацию, которая может спровоцировать Россию и втянуть Соединенные Штаты непосредственно в войну.



Киев пообещал, что не будет использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по границе внутри России.



Высокопоставленный украинский чиновник утверждал, что украинские военные столкнутся с теми же ограничениями, что и сейчас с обычными снарядами HIMARS, если они получат ATACMS, при этом Украина по-прежнему зависит от американских координат наведения.



"Вы все равно контролируете каждый выстрел, поэтому, когда вы говорите: "Мы боимся, что вы собираетесь использовать его для каких-то других целей", ну, мы не можем этого сделать, даже если захотим", - сказал старший. Об этом заявил украинский чиновник (вот – откровенное высказывание о том, что США КОНТРОЛИРУЕТ КАЖДЫЙ ВЫСТРЕЛ – В.О.).



Высокопоставленный американский чиновник оспорил эту характеристику. Это "неправда", заявил представитель США, что "украинцы проверяют наши цели для одобрения".



Украинские военные чиновники заявили, что российские войска вывели свои запасы боеприпасов из зоны действия HIMARS, что привело к резкому сокращению ежедневных бомбардировок украинских городов и солдат, но также уменьшило способность Киева нацеливаться на арсенал России.



С помощью ATACMS украинцы, вероятно, нацелятся на российские военные объекты в Крыму.



Соединенные Штаты также недавно одобрили закупку и поставку еще одного боеприпаса с GPS-наведением, бомбы малого диаметра наземного базирования или GLSDB, которая может преодолевать расстояние более 90 миль и запускаться из HIMARS и аналогичных пусковых установок. Снаряд изначально предназначался для стрельбы с самолетов, но был перепрофилирован.



Начальник управления ракетных войск и артиллерийской подготовки украинских вооруженных сил генерал-майор Андрей Малиновский заявил в интервью The Washington Post в октябре 2022 года, что западные союзники Украины подтвердили координаты целей перед харьковским контрнаступлением.



По его словам, партнеры разработали процесс, при котором Украина получает точные координаты , чтобы гарантировать, что они не промахнутся с реактивными артиллерийскими системами залпового огня. По словам Малиновского, информация о целеуказании также послужила обходным путем, когда российские глушители сигналов мешали воздушной разведке дронов на поле боя.



"Согласно нашим картам и программному обеспечению, точка будет иметь один набор координат", - сказал Малиновский. "Но когда мы отдаем эту цель партнерам на анализ, координаты другие. Почему? Потому что американцы и страны НАТО имеют доступ к военным спутникам.



"Мы все в основном всегда онлайн", - добавил он. "Они немедленно сообщают нам координаты, и мы тут же стреляем из РСЗО".



Третий украинский чиновник подтвердил, что все нацеливания проходят через американскую базу на территории НАТО, и назвал этот процесс "очень быстрым".



Комментарий В.О.:



Так же как и в ситуации с перезапуском секретных программ для спецслужб на Украине поражает уровень цинизма со стороны американцев в вопросах наведения американских ракет на российские объекты. Если каждый запуск производится только по команде американцев и на основе их разведданных, разве это не прямое участие в военном конфликте? Или кого – интересует юридическая казуистика, когда льется кровь?



*террористические организации, запрещенные в РФ Источник - zavtra.ru

