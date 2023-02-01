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Вокруг Алматы хотят построить почти миллион квадратных метров кредитного жилья
09:51 14.02.2023

13.02.2023

Вокруг Алматы хотят построить почти миллион квадратных метров кредитного жилья, передает корреспондент агентства.

"Утвердить прилагаемый Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2027 года", – говорится в проекте постановления.

В рамках плана агломерации, планируется с 2023 по 2026 год строительство 256 домов на 14993 квартиры общей площадью 0,9 млн. м2 кредитного жилья.

Планируется потратить из местного бюджета: 2023 год – Т7 170,9 млн, 2024 год – Т10 170,9 млн, 2025 год – Т10 170,9 млн, 2026 год – Т10 170,9 млн, за счет частных инвестиций: 2023 год – Т13 537,9 млн, 2024 год – Т21 537,9 млн, 2025 год – Т21 537,9 млн, 2026 год – Т21 537,9 млн.

"Принятие проекта позволит создать благоприятные условия в объектах образования, здравоохранения и культуры, увеличить охват населения занимающихся спортом, улучшить экологическую обстановку, повысить безопасность и правопорядок, повысить качество дорожного полотна в хорошее и удовлетворительное состояние в охватываемых населенных пунктах до 100%, увеличить охват населения централизованным водоснабжением в охватываемых населенных пунктах до 100%, обеспечить рост занятости населения с созданием новых рабочих мест на период реализации мероприятий и постоянных после ввода объектов в эксплуатацию, увеличить объем промышленного производства, увеличить привлечение частных инвестиций в регион с открытием новых субъектов малого и среднего бизнеса.

Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и (или) иных правовых последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности", – говорится в пояснительной записке.

В Алматинскую агломерацию входят Алматы, город Есик и 14 сельских округов Енбекшиказахского района, шесть сельских округов Жамбылского района, поселок Отеген-Батыра и восемь сельских округов Илийского района, город Каскелен и 10 сельских округов Карасайского района, город Талгар и 10 сельских округов Талгарского района, город Конаев и два сельских округа, административно подчиненных администрации города Конаев, а также планируемый город Gate City.

Проблемы развития этой территории являются диспропорциональность развития населенных пунктов, отдельных территорий Алматинской агломерации, неэффективность использования имеющихся ресурсов (трудовых, земельных, природных и так далее) по ряду причин, сопровождаемых миграционными процессами и ростом дефицита по всем социальным вопросам, а также отсутствие местной институциональной базы регулирования и управления.

По мнению властей необходимо исследовать:

общий анализ миграционных процессов (города Алматы, Алматинской области);

общий анализ использования земельных ресурсов (в разрезе по годам города Алматы, Алматинской области);

Застройщики-юниоры создают проблемы дольщикамЗастройщики-юниоры создают проблемы дольщикам
01.02.2023 09:002212
общий анализ наличия занятости населения (города Алматы, Алматинской области);

общий анализ роста дефицита жилого фонда (города Алматы, Алматинской области);

общий анализ роста дефицита объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники (города Алматы, Алматинской области);

общий анализ загруженности инженерной и транспортной инфраструктуры (города Алматы, Алматинской области);

общий анализ торгового оборота и импорта (города Алматы, Алматинской области);

продовольственную безопасность.

В целом, власти намерены потратить Т 30 107 421,6 млн (республиканский бюджет – Т27 588 296,7 млн, местный бюджет – Т1 599 557,6 млн, частные инвестиции – Т919 567,3 млн).

Источник - КазТАГ
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