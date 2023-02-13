|Бахмут-Угледар. РосАрмия "варит" котлы из ВСУ, - Дм.Стешин
10:35 14.02.2023
Котел для ВСУ начал вариться: Вот зачем мы вгрызаемся в Бахмут и Угледар
События последних дней, четко обозначили (или подтвердили) стратегический замысел "битвы за Донбасс" и все страхи киевских политиков и военных. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин своими глазами увидел это сражение с двух сторон
Дмитрий СТЕШИН
Трубу пытались разрушить снарядами и даже попали один раз, но она устояла.
ПРЕДПОЛЬЕ СЛАВЯНСКА
Первый, логичный вопрос – причем тут Бахмут (Артемовск)? Оказывается, все взаимосвязано. Еще в начале лета, когда наметились бои на Угледарском направлении, я слышал такое мнение от воюющих офицеров: "Только бы не пришлось штурмовать Славянск и Краматорск в лоб, завязнем". Фактически, с падением Бахмута, у врага на Донбассе останется последний оборонительный узел, так называемая "Славянско-Краматорская агломерация". Длинная кишка из городов, поселков и промзон, идущая дугой с севера на юг.
У этого естественного оборонительного рубежа были, как говорят на Украине – фортецiи, крепостицы в предполье – Соледар, Бахмут и множество прилегающих поселочков превращенных в оборонительные узлы. Поселочки эти, в большинстве своем уже взяты. Соледар пал, взятие Бахмута - дело ближайшего времени.
По сообщениям местных жителей и официальным заявлениям украинских властей, с понедельника в Бахмут закрыт доступ гражданским лицам, не проживающим в городе, волонтерам и журналистам. А все дороги, ведущие в Бахмут, либо перерезаны, либо простреливаются. Нет оснований не верить местным. Еще на прошлой неделе, бойцы-"вагнеровцы", штурмующие Бахмут с севера, подтвердили военкору "КП" – "артиллерийская активность противника заметно снизилась". А последние иностранные журналисты, побывавшие в городе – из британской BBC, в своем репортаже отметили, что ВСУ начали испытывать дефицит боеприпасов даже к стрелковому оружию. Момент для врага неприятный, особенно, когда начались бои в городской застройке.
В сложившихся обстоятельствах, можно ждать, когда противник сам начнет отход на более надежные рубежи – то есть, в "Славянско-Краматорскую агломерацию". Но, там ему приготовлен неприятный сюрприз.
Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как идут бои за Бахмут
Военкор "КП" Дмитрий Стешин побывал на позициях у северных окраин Бахмута. Там сотрудники ЧВК "Вагнер" рассказали ему, как идут бои за город
УДАР С СЕВЕРА
Все помнят печальную историю французской оборонительной "линии Мажино", которую германский Вермахт просто обошел, не стал долбить в лоб бетонные укрепления? В этой истории сокрыта вся проблема таких оборонительных линий – их можно обойти, они не предназначены для круговой обороны. Даже у крепостей, созданных, чтобы сражаться в полном окружении, всегда находятся слабые места, где стены ниже, частокол гнилее, бойцы трусливы и не обучены. Что уж тут говорить про 100-километровую кишку ВСУ, привыкшую воевать только с одной стороны, с восточной.
Киевские военные и политики много раз заявляли, что Краматорск и Славянск станут "нерушимыми твердынями о которые разобьются москальские орды". Разумеется, если "москальские орды" станут штурмовать их в лоб, с Востока. По ряду признаков, мы так делать не будем.
Признак первый – резкая активизация боев у Кременной, нависающей с севера над Славянском.
И второй признак – начало штурма Угледара. Он проходит нелегко и не во всем гладко, но никто не отступился. В этом городке - наш шанс выйти с юга в тылы "Славянско-Краматорской" группировке ВСУ. Потому что за Угледаром мощных украинских оборонительных узлов уже нет, больших городов нет. Поля и редкая сетка дорог – не за что цепляться врагу.
Средства объективного контроля передали скупую черно-белую картинку попадания "изделия" в верхушку трубы, точно по электронным "глазам" и антеннам.
ОБХОД С ЮГА
Второй вариант, это промежуточный результат: наполовину или полностью окружить группировку ВСУ стоящую под Донецком и окапывавшуюся там 9 лет. Весь мир знает название этих городков и поселков вроде Авдеевки и Марьинки, из которых украинские войска все это время обстреливали столицу ДНР.
В выходные дни, наши применили по Угледару так называемое "изделие 305". Самое высокое сооружение городка – труба ТЭЦ. ВСУ развесили на ней все возможные средства наблюдения – оптику, тепловизоры, приборы ночного видения. Угледар и так находится на холме, поэтому с трубы противник, по сути, контролировал все подходы к городу и всю полосу наступления. Трубу пытались разрушить снарядами и даже попали один раз, но она устояла. "Изделие 305" несет на себе 25 кг. взрывчатки и запускается с вертолета на удалении до 14 километров. Средства объективного контроля передали скупую черно-белую картинку (смотрите видео на нашем сайте KP.RU) попадания "изделия" в верхушку трубы, точно по электронным "глазам" и антеннам. Теперь есть уверенность, что Угледар наши уже не оставят в покое, возьмут и будут двигаться дальше.
Применение ракеты "Изделие 305" по трубе в Угледаре
Пока клещи не зажмут последнюю "бандеровскую твердыню" на Донбассе.