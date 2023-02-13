Бахмут-Угледар. РосАрмия "варит" котлы из ВСУ, - Дм.Стешин

10:35 14.02.2023

Котел для ВСУ начал вариться: Вот зачем мы вгрызаемся в Бахмут и Угледар



События последних дней, четко обозначили (или подтвердили) стратегический замысел "битвы за Донбасс" и все страхи киевских политиков и военных. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин своими глазами увидел это сражение с двух сторон



Дмитрий СТЕШИН



