Западные санкции развивают экономику Таджикистана

11:41 14.02.2023

ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ РАЗВИВАЮТ ЭКОНОМИКУ ТАДЖИКИСТАНА: ОБЗОР ТАДЖИКОЯЗЫЧНЫХ СМИ ЗА НЕДЕЛЮ

О чем писали издания Таджикистана на таджикском языке с 3 по 10 февраля 2023 года? Подборка самых актуальных статей, комментариев и интервью в материале Ia-centr.ru

Западные санкции развивают экономику Таджикистана: обзор таджикоязычных СМИ за неделю

Газета "Фараж": Западные санкции укрепляют сотрудничество Таджикистана и России

На сайте "Фараж" 4 февраля 2023 года вышла статья под названием "Европейские санкции против России: их польза для Таджикистана и укрепление сотрудничества между странами".



Автор материала утверждает, что западные санкции против России "создали благоприятную среду для сотрудничества и открыли новые возможности для стран Центральной Азии". В статье говорится, что Таджикистан должен налаживать тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией и активнее выходить на российский рынок.



В материале приводится несколько примеров успешного взаимодействия двух стран.



Рост экспорта сухофруктов из Таджикистана на российский рынок более чем на треть в 2022 году. Отмечается, что продукция из Таджикистана пользуется хорошим спросом у российских потребителей.



Отказ от доллара США во взаиморасчетах бизнесменов из Таджикистана и России. "Таджикистану выгоден постепенный переход на национальные валюты при взаиморасчетах из-за больших объемов денежных переводов мигрантов, которые намного превышают сумму импортируемых товаров из России. Переход с долларов США на рубли в торговых расчетах с Россией является одним из пунктов антикризисного плана правительства Таджикистана, утвержденного решением правительства в марте 2022 года", - говорится в материале.



Автор делает вывод, что геополитические и экономические вызовы 2022 года значительно укрепили торговое сотрудничество Таджикистана и России.



Газета "СССР": помощь народа Таджикской ССР блокадному Ленинграду

В газете СССР вышел материал, приуроченный к годовщине снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Автор напоминает о подвиге несломленных ленинградцев и о том, как все народы СССР старались помогать осажденному врагом городу.



"Для фашистских захватчиков взятие Ленинграда было первостепенной задачей. Враг окружил город и сбросил на него 2500 фугасных бомб, разрушив заводы и фабрики, школы и медучреждения. Фашисты хотели сровнять город с землей и уничтожить население. Но ни жестокие бомбежки врага, ни холод и голод не смогли сломать волю и веру ленинградцев в Победу". Жители Таджикской ССР не оставались в стороне. Таджикистанцы воевали на фронте, а мирное население из глубокого тыла активно помогало блокадному Ленинграду.



"В 1942 году Таджикистан направил защитникам Ленинграда и морякам Балтики 2 миллиона 225 тыс. сумов, 150 тонн пшеницы, 130 тонн овощей, 80 тонн свежих и сушеных фруктов, 2250 голов скота". Блокада Ленинграда была окончательно снята 27 января 1944 года. Она длилась 872 дня.



Газета "Точикистон": таджикистанцев беспокоит повышение цен на продукты

В газете "Точикистон" 8 февраля 2023 года опубликована статья под названием "Экспорт запретили, но цены растут. Почему?". В материале говорится о повышении цен на овощи, несмотря на запрет экспорта лука, картошки и моркови. Автор утверждает, что лук по сравнению с прошлым годом подорожал в 4 раза, другие овощи - почти в 2 раза.



"Говорят, стоимость овощей снизится только после выхода нового урожая на рынки. Но до этого момента еще три месяца. Сколько к этому времени будет стоить лук в стране? 15 сомони? Кто отвечает за повышение цен и почему не предпринимают меры?" - задается вопросом автор.



Он приводит данные Минсельхоза и "Таджикматлубота" (Таджикпотребсоюза), из которых следует вывод, что на складах лежат "большие запасы" продуктов.



"Почему эти запасы не выводят на рынок? Сколько еще надо ждать? Ведь дефицит товаров на прилавке - это первая причина подорожания любых продуктов".



Диловар Ниязи