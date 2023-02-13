Бишкек. Экс-президента Атамбаева суд отпустил из тюряги лечиться за границу

12:33 14.02.2023

14 февраля 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Атамбаеву разрешили выехать за пределы страны



Уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева направлено на доследование в МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.



Таким образом, следователь может внести в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы государства.



Кроме того, по предварительным данным, Алмазбеку Атамбаеву суд разрешил выехать за пределы страны. Известно, что такое решение принято из-за его болезни.



Напомним, по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходили 19 человек. В их числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокуроры Индира Джолдубаева и Аида Салянова. Экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск. Решением суда Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам лишения свободы.