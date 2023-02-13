Президент Ирана Раиси прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

12:45 14.02.2023

Президент Ирана Ибрахим Раиси прилетел в Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Reuters.



Визит Раиси продлится с 14 по 16 февраля, он прибыл в страну по приглашению китайского лидера.



По случаю прибытия иранского президента будет проведена официальная церемония.



Ранее сообщалось, что страны G7 могут ввести санкции против компаний из Китая, Северной Кореи и Ирана, которые якобы поставляют России компоненты и технологии для использования в военных целях.



Лина Панченко