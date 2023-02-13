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Назначены новые вице-министры юстиции Казахстана - Даниель Ваисов и Ботагоз Жакселекова
12:56 14.02.2023

Постановлением правительства Казахстана назначены два новых вице-министра юстиции. Ими стали Даниель Ваисов и Ботагоз Жакселекова, сообщает Zakon.kz.
Даниель Ваисов родился 26 ноября 1979 года в Алматы. Окончил Высшую школу права "Адилет", университет Нархоз, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина.

Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности оператора по индивидуальному договору Министерства государственных доходов РК. С марта по октябрь 2002 года – и. о. главного специалиста отдела разработки и внедрения эффективных методов работы с налогоплательщиками Управления по работе с плательщиками, главный специалист отдела организации работы по разъяснению налогового законодательства Управления разъяснения налогового законодательства Департамента работы с налогоплательщиками Министерства государственных доходов РК.

Также он был главным специалистом отдела принудительного взимания Управления налогового контроля Налогового комитета Министерства финансов РК (2002-2003 годы), в 2003-2010 годы - юристом Департамента международных контрактов, старшим юристом Департамента правового обеспечения, главным юристом Департамента международных контрактов, юристом первой категории Департамента международных контрактов в АО "НК "КазМунайГаз".

С 2010 по 2020 годы Даниель Ваисов работал в частных коммерческих структурах.

С января 2020 и по настоящее время он занимал должность руководителя Центральной службы по контролю за закупками АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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Ботагоз Жакселекова родилась 9 апреля 1980 года в Костанайской области. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Exeter University, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовой путь начала в 2001 году с должности специалиста управления кадровой работы Министерства юстиции РК. С 2002 по 2007 годы занимала различные должности в структуре МЮ РК. С 2007 по 2012 годы - заместитель директора Департамента законодательства МЮ РК. С 2012 по 2013 годы - главный эксперт Департамента правовой защиты государственного имущества МЮ РК. С 2013 по 2015 годы - заместитель заведующего, заведующий юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2015 по 2017 годы она работала начальником отдела стратегического развития и связей с общественностью, управляющим директором, директором Департамента стратегии, анализа и международных отношений ТОО "СК-Фармация". С 2017 по 2018 годы - председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения РК. С 2018 по 2019 годы - заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования". С 2019 по 2020 годы - ответственный секретарь МЗ РК.

С апреля 2021 года и по настоящее время Ботагоз Жакселекова работала на руководящих должностях в частных коммерческих структурах.

13 февраля 2023 года стало известно, что постановлением правительства Казахстана Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу.

Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676368560


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