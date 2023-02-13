Мэр Эрзина в центре землетрясения в Турции стал героем: не упал ни один дом

13:37 14.02.2023

Мэр города Эрзин в южной турецкой провинции Хатай стал национальным героем сразу после разрушительного землетрясения 6 февраля. Спустя несколько дней после трагедии, унесшей жизни десятков тысяч человек и разрушившей многие жилые кварталы в населенных пунктах в нескольких провинциях, жители Турции с удивлением заметили, что один городок почти в эпицентре подземных толчков оказался совсем не тронут стихией. В Эрзине при мощном землетрясении не пострадало ни одно здание и не пострадал ни один человек.



Как пишет Cumhuriyet, разгадка тайны городка с населением в 42 тысячи человек крылась в градостроительной политике, которую последние годы проводил мэр. Выяснилось, что Оккеш Эльмасоглу занял очень жесткую позицию по выдаче разрешений на строительство и не допускал на рынок недобросовестных застройщиков. Как сообщил журналистам сам чиновник, на него оказывалось очень сильное давление со стороны представителей этого бизнеса, но он решил стоять на своем и согласовывать застройку только при соблюдении всех требований. Мэр заверил, что не выдавал разрешения на сомнительные проекты даже своим близким. Так, он не стал отменять постановление о штрафе и сносе здания, незаконно построенного родственником.



"Я не разрешал нелегально строить ни одного здания. На меня злились, критиковали, грозили... - заявил Эльмасоглу. - Но зато теперь меня не мучает совесть".



Как отмечают местные СМИ, когда жители Турции узнали о "чуде Эрзина" и неподкупном мэре, появился запрос на информацию о личности провинциального чиновника. Теперь о Эльмасоглу знает вся Турция, и его история выходит за рубеж. Известно, что Эрзин - родной город для мэра, здесь он родился в 1979 году, окончил школу и уехал в Стамбул учиться в университете. После получения диплома юриста и военной службы Эльмасоглу вернулся в Эрзин и начал работать по профессии, в том числе при муниципалитете. В 2019 году Эльмасоглу стал кандидатом в мэры от оппозиционной президенту Реджепу Эрдогану Республиканской народной партии.



По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 31 тысячу человек. В соседней Сирии погибли почти 5 тысяч человек.



Марта Петрова