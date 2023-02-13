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13:56 "Ретроспективный анализ протестной активности в Республике Казахстан", - Алла Харсеева
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|"Ретроспективный анализ протестной активности в Республике Казахстан", - Алла Харсеева
13:56 14.02.2023
АННОТАЦИЯ
научной статьи по политологическим наукам, автор научной работы - Харсеева Алла Викторовна
В статье производится ретроспективный анализ протестной активности в Республике Казахстан в период с 2010 г. по 2022 г.
Автор рассматривает контекст возникновения и форму протекания протестной активности как естественного и конструируемого феномена с учетом основных положений теорий относительной депривации, мобилизации ресурсов и социального конструирования.
В статье рассматривается специфика информационного пространства, формируемого для сопровождения протестной активности.
Полный текст
https://cyberleninka.ru/article/n/retrospektivnyy-analiz-protestnoy-aktivnosti-v-respublike-kazahstan