"Ретроспективный анализ протестной активности в Республике Казахстан", - Алла Харсеева

13:56 14.02.2023

АННОТАЦИЯ



научной статьи по политологическим наукам, автор научной работы - Харсеева Алла Викторовна



В статье производится ретроспективный анализ протестной активности в Республике Казахстан в период с 2010 г. по 2022 г.



Автор рассматривает контекст возникновения и форму протекания протестной активности как естественного и конструируемого феномена с учетом основных положений теорий относительной депривации, мобилизации ресурсов и социального конструирования.



В статье рассматривается специфика информационного пространства, формируемого для сопровождения протестной активности.



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https://cyberleninka.ru/article/n/retrospektivnyy-analiz-protestnoy-aktivnosti-v-respublike-kazahstan