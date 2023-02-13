Оргнабор мардикоров. Минтруда Таджикистана не знает сколько трудовых мигрантов выехало в Россию

14:13 14.02.2023 Минтруда Таджикистана не смогло назвать число трудовых мигрантов



Сначала от нас скрывали суммы денежных переводов, а теперь будут скрывать и количество трудовых мигрантов, которые кормят страну?

Гульнора Хасанзода



В понедельник, 13 февраля, в Министерстве труда, миграции и занятости населения прошла пресс-конференция по итогам деятельности ведомства за прошедший год. На ней впервые не было озвучено количество трудовых мигрантов, которые выехали на заработки в Россию. Говорят, из-за того, что цифры не совпадают с российским данными.



После вступительных слов и короткого отчета о деятельности ведомства за 2022 год, новый министр труда Гульнора Хасанзода попросила журналистов перечислить все адресованные ведомству вопросы, но ответила далеко не на все.



Сколько трудовых мигрантов выехало в Россию?

В последние годы статистика уезжающих из страны трудовых мигрантов, главным образом, в Россию, становится предметом спора в прессе. Дело в том, что цифры, приведенные статистикой России и Таджикистана, очень сильно разнятся.



На пресс-конференции подробно были перечислены все визиты и соглашения, которые были достигнуты в РФ, коротко рассказано об организованном наборе на работу наших мигрантов, об открытии представительства России по миграции в Таджикистане и т.д.



Но не было главного – все-таки сколько граждан Таджикистана в 2022 году уехали на заработки в Россию?



Минтруда так и не назвало точное количество трудовых мигрантов, несмотря на то, что этот вопрос прозвучал не один раз. Была даже просьба сказать хотя бы сколько женщин среди уехавших мигрантов.



"Точные цифры будут названы позже, - сказала Гулнора Хасанзода. – Сейчас идет уточнение этих цифр вместе с российскими коллегами".



Хасанзода пояснила, что есть не только выезжающие в РФ, но и приезжающие оттуда и разница между уезжающими и прибывающими составила 224 тыс. человек. Сальдо в пользу Таджикистана.



Что касается женщин, снова не называя общую цифру, Хасанзода сказала, что женская трудовая миграция уменьшилась на 1,2%.



Между тем, только с января по сентябрь 2022 года из Таджикистана в РФ приехали 2,7 млн мигрантов, передает RT со ссылкой на данные российского МВД.



Власти Таджикистана с 2014 года отказываются предоставлять представителям СМИ данные по денежным переводам, хотя никаких законодательных ограничений на то не существуют. Ранее эти сведения таджикские СМИ получали на сайте Центробанка России. Однако после начала вооруженного российско-украинского конфликта российский регулятор воздерживается от публикации таких данных. О причинах и сроках приостановления публикации данных не сообщается.



Оргнабор хорош, но не популярен

По данным министерства труда Таджикистана, в 2022 году организовано трудоустройство за рубежом 2 тысяч 13 таджикистанцев, в том числе, в:



России - 1709



Великобритании – 383



Казахстане - 223



Южной Корее – 58



Польше – 35



Турции – 29



Румынии - 11



ОАЭ – 6



Несмотря на то, что в последнее время Таджикистан усилил деятельность по организованному набору мигрантов на работу в другие страны, люди до сих пор предпочитают выезжать самостоятельно.



Кроме того, остро стоит вопрос о диверсификации трудовой миграции. В Таджикистане ищут страны, куда, кроме России, могли бы выезжать на заработки таджикистанцы, но пока таких мест мало.



Можно ли открыть бизнес на 3,6 тысяч сомони?

В 2022 году для осуществления предпринимательской деятельности 1000 безработным гражданам было выделено 3,6 миллиона сомони – это по 3 тыс. 600 сомони на каждого.



"Мардикорв" в Душанбе



Журналисты поинтересовались: "возможно ли открыть на эти деньги какой-нибудь малый бизнес?", на что начальник Управления рынка труда и занятости населения Ниез Курбонов привел такую статистику: в прошлом году всего 3240 человек получили беспроцентные кредиты на сумму 10 млн 675 тыс. 59 сомони.



Это получается около 3,3 тыс. сомони на каждого начинающего предпринимателя.



На повторный вопрос - хватит ли это для начала бизнеса - ответила сама Гульнора Хасанзода: "Для выделения крупных кредитов существуют банки, мы оказываем помощь в рамках своих возможностей".



Рабочие места и Рогунская загадка

По данным Минтруда, в 2022 году в Таджикистане было создано 190 тысяч рабочих мест, но из них только 37% (это 70,3 тыс.) являются постоянными.



Реальность или миф: как Таджикистан намерен создавать 100 тысяч рабочих мест ежегодно

"На сегодняшний день в Таджикистане есть 19 тысяч вакансий, - сообщила Хасанзода. - Более 2 тыс. рабочих разных специальностей требуется на строительстве Рогунской ГЭС".



На вопрос: "Почему молодежь не спешит трудоустраиваться в Рогуне?", она ответила, что "Для решения вопроса создан штаб по привлечению кадров на стройку Рогунской ГЭС".



Журналистов интересовали причины. Это могли быть условия труда, задержка в выдаче зарплаты, несоответствие квалификации существующим рабочим местам, или любые другие причины, почему таджикистанцы не хотят идти на главную стройку страны.



Но эти вопросы остались без ответа...



Гульнора Хасанзода

Фото Asia-Plus



Какие цифры были озвучены?

Об увеличении зарплат и по сокращению бедности.



За последние два года уровень бедности сократился на 0.9% и теперь эта цифра составляет 22,5%.



По состоянию на 1 декабря 2022 года, средняя зарплата по республике составила 1730,12 сомони ($166,62) и повысилась на 13,4% или на 204,7 сомони по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В этой информации отсутствовали детали – разбивка по группам отраслей, у кого самая высокая зарплата, а в какой сфере – самые маленькие оклады.



По данным прошлого года самая высокая зарплата в Таджикистане была у сотрудников иностранных организаций и представительств (11,3 тыс. сомони – около $1,1 тыс.) самая маленькая зарплата - у работников сельского хозяйства (633,8 сомони - около $61)



Министр труда особо отметила увеличение на 20-25% зарплат, пенсий и стипендий в этом году.



Деликатный вопрос

И еще. Гульнора Хасанзода новоназначенный министр, прежний – Ширин Амонзода была снята со своей должности за неверную кадровую политику. Правда, что это означает официально нам так и не пояснили. По слухам ее замы (которых также сняли) были пойманы на взятках.



Поэтому естественно, что этот вопрос интересовал журналистов. Но и он остался без ответа.



Все попытки услышать мнение нового министра насчет ошибок, допущенных прежним руководством и как Хасанзода собирается их исправить, не увенчались успехом. Она всячески обходила этот вопрос, а в пресс-службе сказали, что кадровый вопрос правительства не в компетенции Минтруда.



Так завершилась первая пресс-конференция нового министра, которая обещала в будущем более тесно сотрудничать с прессой. Источник - asiaplustj.info

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