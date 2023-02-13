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    Таджикистан   | 
Численность таджиков в России растет в прогрессии
14:23 14.02.2023

ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ

ПАСПОРТА – КАК ИЗ ПУЛЕМЕТА: ЧИСЛЕННОСТЬ ТАДЖИКОВ В РОССИИ РАСТЕТ В ПРОГРЕССИИ

И снова о миграционной политике. Как известно, страна считается тем более уважаемой, чем труднее получить ее гражданство. Так вот, по сравнению с 2011 годом скорость выдачи российских паспортов только таджикам выросла почти в 30 раз. Если в 2011-м гражданство РФ получили 6152 таджика, то в 2022 году – 173 634!

Почему мы говорим именно о таджикской диаспоре? Да потому, что из всех среднеазиатских диаспор именно она – самая многочисленная и самая быстро растущая. Кому это надо у нас – понятно: это "ответственные бизнесмены", обогащающиеся на относительно дешевом труде мигрантов. А кто в конечном итоге будет расплачиваться за все, когда уже набирающие силу мигранты станут устанавливать в наших городах свои порядки, тоже ясно – мы с вами. Впрочем, почему мы говорим "когда станут устанавливать"? Они их уже устанавливают! Ибо закон о "переходе количества в качество" реализуется у нас на глазах.

Из "аула" – в Империю

Таджикистан – одна из беднейших стран мира, при этом прирост населения там колоссальный. Темпы – самые высокие даже в Средней Азии: за 30 постсоветских лет население выросло на 80%! И это – с учетом бегства русских (число русских в 1979 году – 395,1 тысячи, а к 2010 году – 35 тысяч, сейчас еще меньше) и последствий гражданской войны, унесшей, по разным данным, от 50 до 500 тыс. жизней. Поэтому неудивительно, что руководство Таджикистана в главе с Эмомали Рахмоном весьма озабочено проблемой утилизации молодой поросли, которой родина не в состоянии дать ни работу, ни более-менее внятных перспектив.

И тут в своей, увы, традиционной роли "палочки-выручалочки всех и от всего" подставилась Россия, куда миллионами хлынули на заработки молодые (и не только) таджики. Поначалу – тихие и даже уважительные к старшим. Но это пока их было мало. Сегодня же "количество переходит в качество", и проблем в связи с этим у России все больше.

В Москве поймали очередного наркоторговца, уроженца Таджикистана, с килограммом героина, машину которого остановили для проверки на МКАД. Добрый гастарбайтер поведал полицейским, что приехал в Россию, но работы не нашел и решил, что наркоторговля – это как раз то, что поможет ему прокормить своих детей дома, сажая на иглу чужих детей у нас. Правоохранителей данное объяснение не устроило: открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а это от 10 до 15 лет тюремного заключения. Если, конечно, всесильная диаспора не вмешается.

Другой же его соотечественник 1969 года рождения, пребывающий в Пензе, напротив, проявлял чрезмерную любовь к нашим детям. Ну, вы понимаете, в каком смысле… Он был пойман на том, что прямо в магазине заманивал к себе домой 9-летнего мальчика, предлагая тому деньги. Разумеется, правоохранителям педофил сообщил, что был пьян, поэтому в нем взыграла щедрость и он "решил угостить мальчика мороженым". Но полицейские (очевидно, в силу недостаточной толерантности) ему не поверили и теперь возбуждают против "любителя детей" уголовное дело по очень плохой для пребывания на "зоне" статье УК.



В Москве после кулачной разборки между памирцами и таджиками у ТЦ "Колумбус" в Чертаново предположительно задержали некоторых участников и недавней драки у дома №9 на Каширском шоссе. Впрочем, драки как таковой там не было: десяток озверевших таджиков повалили на землю и чуть не запинали ногами русского парня, посмевшего заступиться за 15-летнюю девочку, к которой и попытались пристать вышедшие на охоту "гости" нашей страны.

Да, и насчет толерантности. Сами выходцы из Таджикистана ею отнюдь не страдают. К примеру, недавно случилась совершенно "ксенофобская" история: в Петербурге мигранты-таджики избили блогера по имени Кирилл Шучер, которого на камеру поцеловала таджичка. Представляете? Не таджика русская поцеловала, а русского – таджичка! Сегодня парень не без оснований опасается за свою жизнь, ибо превратился во врага всей таджикской диаспоры, а блогосфера переполнена угрозами расправы – их более 4 тысяч!

В истории этой, как в капле воды, отразились все ментальные особенности мигрантов. Для которых даже прикоснуться русскому к "таджикской мусульманке" (пусть и в процессе глупой шутки) – недопустимое преступление, русские же женщины (да и 15-летние девочки тоже) воспринимаются как общедоступные… ну, вы поняли. И эти люди сегодня живут рядом с нами.

И это только сводки за последние несколько дней.

Что у пьяного на уме, то у Рахмона на языке…

Но хамят России не только мигранты. На саммите СНГ в Астане, на заседании первого форума "Центральная Азия – Россия" произошло весьма неприятное событие: главный таджикский бай Рахмон принялся вслух хамить Путину, да и России тоже:

Тогда (при СССР – прим. ЦГ), как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи, все остальное. Не оказали помощь, поддержку развитию…

Чтобы заявить подобное, надо лишиться последних остатков совести. Ибо когда русские пришли в Среднюю Азию, она находилась по всем показателям на уровне абсолютной средневековой дикости – с работорговлей, отсутствием медицины и образования, не говоря уже о промышленности. Все это они начали понемногу усваивать, лишь став частью Российской империи, а того больше – во времена СССР. Причем все это мы делали, отрывая от себя, от своих собственных центрально-русских регионов.

И что получили в ответ? Гнусный, инспирированный турецкой агентурой мятеж среднеазиатов в тылу нашей воюющей армии в Первую мировую, когда вырезались поголовно русские поселения и станицы. Причиной мятежа стало нежелание (шел третий год войны!) не подлежащих мобилизации (!) людей поработать за деньги в тылу. Это событие, кстати, сегодня в среднеазиатских республиках превозносится как "национальное восстание против русских колонизаторов".

Да и в позднесоветскую эпоху, когда ослабла центральная власть, таджики "отблагодарили" нас Душанбинским погромом 1990 года, когда сначала на митингах сетовали о "поруганной северными варварами черноглазой родине", а потом, по ряду данных, вырезали до 1,5 тысячи русских, принудив сотни тысяч бежать. Они думают, что мы это забыли?!

Только не надо обвинять нас в "разжигании"! Речь не о "плохих народах", а о плохих людях с короткой памятью и ущербной совестью, которые, к сожалению, сплошь и рядом оказались во главе постсоветских республик после распада СССР. И дабы удержаться у власти, начали перевоспитывать свой народ, вытравливая из его сознания все то, что связывало его с нашим общим прошлым, и имплантируя туда русофобию под видом "роста национального сознания". Причем относится это не к одним только нашим лукавым среднеазиатским "союзникам по ОДКБ" – как выяснилось, переформатировать таким образом оказалось возможным сознание даже фактически одного с нами народа – украинского.



Что с того?

А еще в той своей хамской речи Рахмон призвал Путина "не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу". И вот под этим как раз "Первый русский" готов подписаться! Хватит относиться к неблагодарным и агрессивным среднеазиатским "братцам", как к "бывшим нашим", ибо они уже давно не "наши"!

Почитайте их учебники – там сплошной "русский колониализм" и "угнетение русскими окраин", там басмачи и религиозные фанатики – "герои", а средневековая дикость, из которой их вытащили русские, – "национальная самобытность". И на этом там воспитаны уже два поколения! А мы потом еще удивляемся, почему, приезжая на заработки к нам, они себя так ведут, создавая нам массу проблем уже самим фактом своего здесь присутствия.

Они не хотят быть "братьями"? Ну так и нам не больно-то этого хочется. Давно пора закрыть "безвизовый режим", перекрыть поток мигрантов, прекратить всяческую помощь и оставить их наедине с их проблемами. И, кстати, крепко подумать о целесообразности членства Таджикистана в ОДКБ, пока он нас своими интригами и двурушничеством в войну с афганскими талибами* не втянул. Которые, кстати, "шурави" (русских) сегодня добрым словом поминают.

* "Талибан" (талибы) – организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676373780


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