В Узбекистане организуют "Общенациональное движение за правильное питание"

15:17 14.02.2023

В Узбекистане организуют общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни". Об этом 13 февраля на встрече с руководителями социальной сферы сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев, передает его пресс-служба.



Необходимость в усилении внимания к теме вызвана тем, что у 56% населения Узбекистана наблюдается избыточный вес, 30% имеют хронические заболевания. В проекте указа президента о реализации стратегии развития страны в 2023 году отмечается, что, согласно исследованиям, здорового образа жизни не придерживаются 10,7 млн жителей Узбекистана, 16,5% населения употребляют табак и 4,7% - алкоголь, 16% потребляют недостаточно фруктов и овощей (менее 400 граммов в день), 36,6% пересаливают пищу.



В рамках общенационального движения планируется, в частности:



👉 создать мобильное приложение по правильному питанию;



👉 ужесточить требования к рекламе нездоровых пищевых продуктов и напитков;



👉 разработать рекомендации по питанию отдельно для каждой группы риска и по видам заболеваний;



👉 составить краткий список оздоровительных упражнений и правил гигиены для детей, взрослых и пожилых людей, исходя из возраста, строения тела, образа жизни и предрасположенности к заболеваниям.



На встрече 13 февраля Мирзиеев дал поручения по повышению качества медицинского обслуживания за счет внедрения передового зарубежного опыта в медицинское образование, цифровизации системы и налаживания медицинского страхования. Президент подчеркнул важность кардинального снижения преждевременной смертности от онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.



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О необходимости приучить узбекистанцев к здоровому образу жизни власти говорят не первый год. К примеру, в 2018 году Шавкат Мирзиеев распорядился ограничить ввоз, производство и реализацию продуктов питания с повышенным содержанием жиров, соли и сахара. В ноябре 2020 года было издано постановление "О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения", которое, в частности, предусматривает обогащение муки микронутриентами, обеспечение бесплатными препаратами йода беременных женщин, кормящих матерей и дети в возрасте 3-15 лет, проведение занятий по формированию здорового образа жизни в детсадах, школах и вузах. Тогда же президент предложил платить узбекистанцам за ходьбу.