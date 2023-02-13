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"Вера, отраженная в камне": идеология, архитектура и религия Шейбани-хана, - А.Маликов, К.Торланбаева
16:40 14.02.2023

АННОТАЦИЯ
научной статьи по истории и археологии, автор научной работы - Маликов Азим Маннонович, Торланбаева Кенже Ускенбаевна

Цель исследования: проанализировать культурную идентичность и политику Шейбани-хана по благоустройству Самарканда и выявить истоки культурных традиций в архитектурном строительстве в Самарканде в начале XVI века.

Материалы исследования: использованы сочинения среднеазиатских, персидских, тюркских авторов XVI в.: Мухаммад Салиха, Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани, Шейбани-хана, Хафиз Таныша Бухари, архивные материалы Л.Маньковской, М.Массона из Центрального Государственного архива Республики Узбекистан.

Также подробно анализируются публикации российских, советских, пост-советских и зарубежных специалистов по истории Шейбани-хана - В.Бартольда, А.Семенова, Р.Мукминовой, Г.Пугаченковой, Б.Ахмедова, А.Акрамова, Р.Джалиловой, А.Бодроглигетти, М.Сабтельни, Р.Макчесни, Я.Карасоя, Т.Султанова, Д.ДиУиса, Ф.Шварца, К.Байпакова, Е.Смагулова, Б.Бабаджанова, А.Муминова, Б.Норика, С.Аджигали и др.

Результаты и научная новизна: Шейбани-хан, обладая определенными знаниями в области исламского богословия, права, тюркской и персидской поэзии, продолжал культурные традиции присырдарьинских районов Улуса Джучи и Хорезма, которые он адаптировал к условиям тимуридского общества Мавераннахра.

В отличие от представителей династии Тимуридов он демонстративно занимался богословскими вопросами и поддерживал значение тюркского языка как средства пропаганды своей власти в Мавераннахре и Хорасане.

В мемориальном строительстве в Самарканде Шейбани-хан основал суфу - семейный некрополь отличавшийся простотой от роскошных мавзолеев Тимуридов.

Он сочетал в себе определенные традиции мемориальной архитектуры Дешт-и Кыпчака и погребальных сооружений - дахм высшего духовенства Бухары и Самарканда.

Сооружение медресе Шейбани-хана в историческом центре Самарканда недалеко от медресе, основанного представительницей чингизидской династии и старшей женой Тимура - Сарай-мульк ханым имело не только символическое значение, но и служило юридическим, богословским центром его государства.

В источниках нет сведений о благоустройстве Шейбани-ханом крупнейших исламских святилищ Самарканда.

Вместе с тем Шейбани-хан продолжил тимуридские традиции строительства садово-парковых комплексов в Самарканде и возводил гражданские сооружения в виде моста-вододелителя.

Полный текст
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-kulturnoy-identichnosti-sheybani-hana-i-monumentalnoe-stroitelstvo-v-samarkande-v-nachale-xvi-veka

Источник - cyberleninka.ru
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