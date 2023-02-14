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Англосаксы украинизируют Казахстан, - Вл.Прохватилов
19:39 14.02.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 14.02.2023 |

Казахстанские биолаборатории контролируются американскими военными и финансируются из бюджета Пентагона

В Казахстан на днях пожаловала с проверкой делегация из Пентагона, из Агентства по предотвращению угроз (DTRA). Особое внимание американские военные уделят лаборатории Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) в поселке Гвардейский Жамбылской области.

Официальная цель визита – "обеспечение безопасности и надежности работы лабораторий ЦРЛ и НИИПББ в Казахстане посредством повышения квалификации персонала в области обеспечения биобезопасности и технического обслуживания инженерных систем лабораторий". Это уже второе посещение американскими военными биолаборатории в Казахстане.

Предполагается, что действительно целью и первого, и второго приезда американцев являлось посещение подземного хранилища опасных и особо опасных штаммов, построенного при лаборатории в Гвардейском. Проследить за биобезопасностью и грамотным техническим обслуживанием американского оборудования в биолаборатории в Гвардейском могут и американские военные, которые там, да и в других референс-лабораториях Казахстана работают, как мы писали, на постоянной основе. А вот вывезти в США образцы разработанных в лаборатории штаммов могут лишь приезжие из Форт-Детрика.

Работу казахстанских биолабораторий контролирует филиал DTRA, расположенный в посольстве США и подчиняющийся Пентагону. Его возглавляет подполковник Стивен Колдер. Еще один орган, контролирующий эти работы, – Центральноазиатский офис центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR). Его возглавляет Дэниэл А. Сингер, подполковник медицинской службы ВВС США. Ранее Сингер служил в эпидемической разведке, собирающей биологические данные в интересах военных.

9-10 февраля 2023 года в казахстанском городе Туркестан прошел первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. В ходе его работы спикеры парламентов региона обсуждали ряд экономических и экологических тем, а казахстанский сенатор Акмарал Альназарова в интервью местным СМИ сочла необходимым вплести в эту повестку тему биологической безопасности, мотивировав это тем, что "у стран Центральной Азии общие границы".

Но вот то, что у Казахстана и России самая длинная в мире непрерывная общая сухопутная граница (7598,8 км) и по этой причине Россия воспринимает деятельность американских лабораторий в Казахстане как угрозу своей безопасности, казахстанская сенаторша не упомянула.

28 апреля 2022 года казахстанский сенат принял законопроект "О биологической безопасности", в соответствии с которым в республике планируется внедрение системы управления биологическими рисками и прогнозирования биологических угроз, а также введение уголовной ответственности за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов.

При обсуждении законопроекта зашла речь о действующих в Казахстане биолабораториях и подозрениях некоторых "зарубежных политиков" о том, что они могут находиться под контролем иностранных государств и вести исследования в военных целях. Все подозрения решительно отверг сенатор Ахылбек Куришбаев, который заявил, что эти лаборатории принадлежат Казахстану, полностью финансируются из бюджета, не получают зарубежных грантов и в них не работают иностранные ученые.

На самом деле казахстанские биолаборатории полностью контролируются американскими военными и финансируются из бюджета Пентагона.

В мае 2021 года Казахстан заверил Россию, что американские военные покинули его биолаборатории, и допустил в Центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) в Алма-Ате российскую военную инспекцию. Представители Минобороны России, не обнаружив там американских военных, заявили, что удовлетворены результатами проверки. Однако три месяца спустя российский телеканал "Звезда" опубликовал репортаж, в котором говорилось, что власти Казахстана обманули российских военных.

Авторы программы представили фотокопии документов, согласно которым американские военные продолжают работать в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате. В репортаже были приведены выдержки из бюджетных планов Минобороны США на 2021 и 2022 годы, где запланированы работы в ЦРЛ Казахстана. По данным журналистов "Звезды", Пентагон подрядил для работы в республике компанию CH2M, которая, как мы писали, является одним из ведущих подрядчиков Минобороны США и ЦРУ.

Один за другим два визита делегаций DTRA в Казахстан свидетельствуют о том, что сотрудничество США и Казахстана в сфере разработок опасных штаммов широкого спектра болезней набирает обороты. В связи с невозможностью продолжать создание новых видов биологического оружия на Украине США, похоже, переносят эту деятельность в Казахстан.

Для беспрепятственной реализации этих зловещих планов необходима их поддержка властями республики, которую США стремятся полностью включить в свою орбиту.

1 февраля представителем Всемирного банка в Казахстане был назначен гражданин Украины, некий Андрей Михнев. "В его обязанности войдет ведение политического диалога между Всемирным банком и правительством Казахстана, а также с государственными органами, гражданским обществом, частным сектором и другими партнерами. Кроме этого, Михнев будет курировать реализацию рамочной программы партнерства между группой Всемирного банка и Казахстаном на 2020–2025 годы. Программа продвигает вопросы инклюзивного роста, укрепления человеческого капитала и обеспечения устойчивого и низкоуглеродного развития", – сообщают казахстанские СМИ,

Такая повестка будущей деятельности указанного гражданина Украины в Казахстане ничем не отличается от планов многочисленных прозападных НПО втянуть Казахстан в орбиту Запада.

Сделать необратимым прозападный дрейф Казахстана призван визит в Алма-Ату делегации британских парламентариев с целью расследовать "январские события и дело Жанболата Мамая", сообщил Zakon.kz. Этот визит состоялся "после ряда встреч с посольством Казахстана в Лондоне, которое организовало переговоры с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко и председателем Комитета по иностранным делам, обороне и безопасности мажилиса Айгуль Куспан".

Британские гости являются членами специальной комиссии британского парламента для "расследования правомерности ареста в феврале текущего года оппозиционного политика, лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая". Председателем комиссии назначен известный британский юрист и политик, бывший директор Генеральной прокуратуры Великобритании и старший барристер лорд Кеннет Макдональд – тот самый, который расследовал убийство Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.

Итак, в Казахстан из Лондона нагрянула делегация с намерением расследовать гипотетические преступления властей республики в ходе "кровавых январских событий" (британская формулировка).

В последний момент, правда, в Акорде "прозрели" и осознали, что "британские ученые" намерены создать из Джанболата Мамая казахстанскую Тихановскую. Власти Казахстана запретили ревизорам из Лондона встречаться с организаторами январского путча, но делегацию не выдворили. Строители "Нового Казахстана" продолжают работу.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676392740


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