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Мали как зеркало мировой антиколониальной революции, - А.Мезяев
00:00 15.02.2023

Меч туарегов в руках российского министра иностранных дел

7 февраля министр иностранных дел России посетил Республику Мали. На фоне активизации африканского направления в российской внешней политике (за последние шесть месяцев С.В. Лавров совершил три поездки в Африку) данный визит имеет особое значение.

Республика Мали – одно из крупнейших (1 млн. 240 тыс. кв. км) государств Африканского континента. Одна из богатейших стран Древнего мира, один из первых университетов в мире – все это Империя Мали. С началом антиколониальной революции в Африке Французский Судан (так тогда называлась Республика Мали) завоевал независимость одним из первых. В советской историографии сложился термин "получение независимости", но это применимо лишь к небольшому кругу государств Африки. Африканские страны завоевывали независимость в длительной, кровопролитной борьбе.

Мали стала инициатором обретения не формальной, а реальной независимости не только для себя, но и для всей Африки. С момента принятия первой конституции Мали провозгласила – первой на континенте – готовность отказаться от части своего суверенитета для достижения африканского единства. Республика Мали стала локомотивом объединения Африки.

В начале 2020-х годов Африка вступила в новую фазу того, что я называю мировой антиколониальной революцией. В августе 2020-го, затем в мае 2021 года в стране произошли один за другим два государственных переворота. Начав борьбу против своей бывшей метрополии, Мали потребовала вывести французские войска сначала с севера (где французы изображали борьбу с запрещенным в России ИГИЛ*), а затем – со всей территории страны. Посол Франции был выслан из Мали.

Республика пригласила Россию оказать ей военную помощь. Так в Мали появилась ЧВК "Вагнер". С помощью российских военных и без помех со стороны французских войск борьба с террористами перешла в другую стадию. Оказалось, террористы не так уж "непобедимы", как пытались демонстрировать французы…

Новая фаза антиколониальной революции в Африке

Новая фаза антиколониальной революции в Африке

Через три месяца после малийского переворота, в сентябре 2021 года, военный переворот произошел в Республике Гвинее, а в январе 2022 года – в Республике Буркина Фасо. Все три переворота следует рассматривать в контексте антиколониальной борьбы. Не случайно Буркина Фасо в 2022 году также запросила помощь "Вагнера". Неформальная "федерация новых антиколониальных сил" в составе Мали, Гвинеи и Буркина Фасо – это почти 1 млн 800 тыс. кв. км территории и более 56 млн человек населения…

Ситуация напрягает Францию. Стратегией французов в Мали (а после переворотов в Гвинее и Буркина Фасо – на территории этих стран) был террор, проводившийся руками боевиков "Исламского государства Большой Сахары" и "Группы поддержки ислама и мусульман" (связаны с запрещенными в России ИГИЛ* и Аль-Каидой*).

Армия и силовые структуры Мали выступают основной целью боевиков. Вторая цель – гражданское население как объект запугивания. Третья цель – миссия ООН. Среди всех миротворческих миссий ООН малийская миссия – самая опасная. В ней гибнет больше военнослужащих, чем во всех остальных ооновских миссиях, вместе взятых. На заседании СБ ООН в конце января российский представитель В. Небензя выразился дипломатично, сказав, что "сожалеет" о решении некоторых государств отозвать своих военнослужащих из малийской миссии, но не сказал о сути проблемы. А малийские власти говорят об этом открыто: французские войска обеспечивали защиту террористов от малийской армии. Случаи, когда французы прямо препятствовали малийской военным в борьбе с террористами, известны. Теперь высшее руководство Мали заявило об этом прямо.

Во время визита Сергея Лаврова в Мали он был принят президентом переходного периода полковником Ами Гойтой. По выражению Лаврова, обсуждалось "все" – от экономики до ВТС и вопросов образования (в том числе военного).

Встреча С.В.Лаврова с переходным президентом Ами Гойтой

Встреча С.В.Лаврова с переходным президентом Ами Гойтой

Во время визита С.В. Лаврова в Мали ряд государств-членов Совета Безопасности ООН попытались организовать очередную провокацию против России. США, Британия, Франция, Япония, Мальта, Швейцария и примкнувший к ним Эквадор потребовали "экстренного" заседания по ситуации в Республике Мали. В программе работы СБ ООН 7 февраля обсуждение ситуации в Мали не планировалось. О визите Лаврова не объявлялось заранее, и "экстренное" заседание в Нью-Йорке было запрошено именно в связи с его визитом. Редкий случай, но большинство членов Совбеза не поддержало запрос. Заседание созвано не было, провокация сорвалась, но важна попытка ее совершить: у Запада началась "ломка" в связи со стремительным выходом Мали из мировой системы неоколониализма.

Во время визита в Мали С.В. Лаврову был вручен высший орден Республики. Теперь российский министр имеет в Мали звание "командора". Лавров уехал из этой страны еще с одним интересным подарком: ему был вручен традиционный туарегский меч. Во время вручения малийский министр иностранных дел выразил надежду, что этот меч Лавров будет "держать в памяти" (You will keep in your mind…). Лавров отреагировал мгновенно: "Я буду держать его в руках!" (I will keep it in my hands!)

Александр Мезяев

14.02.2023

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676408400


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