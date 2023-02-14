Как погибают американские наемники на Украине (видео от NYT)

00:26 15.02.2023

NYT опубликовала видео гибели американского наемника на Украине

Наемник Пит Рид был ликвидирован управляемой ракетой



Елизавета КУЗНЕЦОВА



Газета The New York Times (NYT) опубликовала видео, на котором заснято уничтожение американского наемника на Украине.



https://www.nytimes.com/2023/02/14/world/europe/russian-attack-aid-worker-video.html



На этих кадрах показана группа людей около микроавтобуса, в который предположительно попадает противотанковая управляемая ракета, после чего раздается взрыв.







Кадр из видеоролика о гибели американского наемника.



В издании заявляют, что бывший морской пехотинец Пит Рид был в качестве волонтера на Украине, на момент гибели оказывал медпомощь раненому. Тем не менее транспорт группы, в состав которой входил американец, не имел каких-либо опознавательных знаков.



"Цель, белый фургон Mercedes-Benz, не имел какой-либо видимой медицинской маркировки, и хотя сотрудники медицинской службы были безоружны, по крайней мере один из них был одет в камуфляж военного образца", - сказано в материале, где уточняется, что Рид погиб в Артемовске.



Напомним, накануне военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в районе Артемовска отмечают случаи панического бегства украинских военных. Тем временем Wall Street Journal заявило, что потери украинской армии в Артемовске подорвут доверие Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому.