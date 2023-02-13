Уроки Турции: Эрдогану надо со своими разобраться, - Игорь Моисеев

07:15 15.02.2023 Неподкупный мэр Эрзина Эккеш Эльмасоглу на корню пресекал самозахват территорий, все дома целые

Игорь Моисеев



В Турции - землетрясение планетарного масштаба, десятки тысяч жертв. Как в свое время после землетрясения в Спитаке. Разрушены целые регионы страны. Здесь уже работаю тысячи спасателей со всего мира.



Президент Реджеп Эрдоган публично взял на себя ответственность за всех и каждого, кто пострадал в этой катастрофе. А пострадали сотни тысяч. Он берет на себя эту ответственность перед очень серьезным испытанием - майскими выборами, которые для него могут стать судьбоносными. Перед президентом Турции стоит непростая задача - разработать дорожную карту, которая выведет страну из этой ситуации. Ему надо оперативно оказать помощь соням тысяч человек. И в течение года (как он сам заявил) полностью восстановить десять пострадавших и разрушенных регионов страны. А также дать жилье и кров сотням тысяч человек.



Пока же все пострадавшие размещены в отелях курортной Антальи. Если "отец всех турок" не справится с задачей, которую сам же перед собой и поставил, то ближе к выборам (которые никто не отменял) по всем законам геополитики оппозиция этим воспользуется. И естественно, вся эта ситуация на полную катушку будет раскручиваться извне.



Запад, который ненавидит Эрдогана, тут же начнет подкидывать дрова в костер этого оппозиционного негодования. Западные "партнеры по НАТО" в свое время вообще хотели физически устранить Эрдогана. И кто сказал, что они откажутся от своей мысли в дальнейшем? Просто сейчас не время.



Пусть пока Эрдоган вкалывает круглые сутки. И на фоне очевидных успехов делает какие-то шибки. А в экстремальной ситуации они практически неизбежны. Предусмотреть все последствия своих решений практически невозможно. Ни один искусственный интеллект это не просчитает. Так что козырей, аргументов и животрепещущих примеров у оппозиции и ее зарубежных кураторов наберется немало. И они в нужный момент не преминут ими воспользоваться.



Да, "отец всех турок" (как он сам себя позиционирует) обладает уникальной способностью консолидировать вокруг себя всю нацию. Да, пока все его политические противники забыли о своих внутренних политических передрягах. Отложили их на время. Но время еще придет. А турки - народ с очень хорошей исторической памятью. В каком-то смысле они очень злопамятны. И в назначенный день и час обязательно состоится "торжественный выход таракана из-под печки (как гласит турецкая поговорка).



И сам Эрдоган прекрасно отдает себе в этом отчет. Поэтому он старается перехватить инициативу и заранее предупреждает всех потенциальных недругов о том, что у него есть какая-то таинственная "большая книга". В ней подробно записаны все имена, фамилии и злодеяния его политических противников. И он никого из них не собирается забывать и никому ничего не намерен прощать. А значит, и в дальнейшем будет раздавать "всем братьям по мордасам и всем сестрам по серьгам".



Живой пример навскидку. Эрдоган уже распорядился выделить на ликвидацию последствий землетрясения пять миллиардов долларов. Будет ли какая-то часть и них разворована? Обязательно. Это законы жанра - Восток есть Восток. Людскую алчность и жажду наживы не могут отменить никакие природные катаклизмы. Станет ли это известно оппозиции? Очень даже может быть. Мало того.



Они могут искусственно создать такую ситуацию. Аккуратно подвести к выделенным деньгам своего человека. Помочь ему перевести эти деньги в какой-нибудь оффшор. Или вообще в ненавистную туркам Америку. А потом в нужный момент вбросят в прессу информационную бомбу. И пока Эрдоган будет отмазываться, драгоценное время уйдет. Да и часть ядерного электората будет размазана. Что и требуется доказать.



Даже если Эрдоган при ликвидации последствий землетрясения добьется каких-либо впечатляющих успехов, они скажут: "Да, президент был эффективен, но мы сумеем сделать еще больше". И начнут раскручивать эту тему.



- Сам я в местах землетрясения не работал, но завалы после разных взрывов мне доводилось разбирать неоднократно, - делится своим опытом спасатель первого класса Алексей Тетерин. - Мне довелось разбирать дома после взрывов и на Каширском шоссе, и на улице Гурьянова. И на домах после взрывов бытового газа в подъездах тоже много раз доводилось работать. Там под завалами тоже находились живые люди. Самое главное здесь - вовремя успеть.



Сколько времени человек может провести под завалами? Один день, ну два - максимум. Это зависит еще и от конструкции здания. Если здание блочное, то в пустотах могут находиться люди. Если кирпичное, то живых найти маловероятно. Мелкий кирпич падает и погребает под собой все живое. На Каширке мы, помнится, нашли только одного живого человека, который в момент обрушения здания находился на внешнем периметре здания, у самого края. Причем его мы обнаружили сразу, как только начали разбирать завалы.



Также на людей сильно влияют коммуникации и дым. После внешнего осмотра места трагедии выставляется оцепление, определяются сектора работ, начинается непосредственно разбор завалов.



Этот разбор всегда идет вручную. Любое смещение тяжелых плит может привести к необратимым травмам для человека. Поэтому техника подключается только тогда, когда живых под завалами найти уже нереально. И если спасатели задействовали технику - значит, живых они уже не ищут. Здесь же сразу после появления спасателей разбиваются мобильные госпитали, начинают работать кинологи.



Снаружи непрерывно идет первичная сортировка пострадавших их дальнейшая транспортировка по стационарным госпиталям и больницам. Периодически на завалах объявляется час тишины. Замолкает вся техника. В это время начинают работать собаки. Они вынюхивают тех, кто оказался под завалами. Кроме этого, у спасателей есть еще специальные приборы - различные эхолоты и виброфоны, с помощью которых тоже можно определить местонахождение пострадавших. Самая активная работа идет первые два-три дня. Дальше начинается рутинная работа техники. Тут тоже есть своя специфика.



Если работаешь с краном, ты должен очень четко отдавать себе отчет в том, какой вес тебе придется сейчас поднимать. Иначе кран может опрокинуться. Но когда перед тобой огромный завал, определить массу плиты очень сложно. Так же, как и найти, за что ее зацепить. Здесь очень важно понимание между спасателем, который работает в самом завале, и крановщика.



Поэтому вторая специальность каждого спасателя - профессия стропальщика. После двух дней работ на завалах живых здесь найти практически невозможно, и начинается борьба с потенциальными массовым заболеваниями, к которым может привести отсутствие еды, воды и элементарной гигиены. Если вовремя не убирать трупы, это может резко осложнить эпидемеологическую обстановку и привести к массовым инфекционным заболеваниям. Плюс мародерство, которое в Турции сейчас тоже наблюдается, к сожалению.



Эффект Спитака



У землетрясения в Турции возникла своя интересная специфика. Еще и завалы-то толком не разобрали, и трупы не все вытащили, а политическое противостояние уже стало раскручиваться с невероятной стремительностью. В одной из турецких провинций - Хатай, которая подверглась сокрушительному удару стихии, разрушения были как после многодневного обстрела системами залпового огня.



А вот в городе Эрзин - ни одного разрушенного здания. Причина проста и кошмарна. Суровый и неподкупный мэр Эрзина Эккеш Эльмасоглу на корню пресекал любой самозахват территорий с целью дальнейшего строительства зданий. А в Турции это происходило везде и всюду.



Коррупция в мире строительства была повальной. Разрешения на строительство выдавались в мэрии и комитетах архитектуры за бакшишы, взятки и "откаты". Все строительные нормативы нарушались направо и налево. Все то же самое в свое время было в Спитаке. Тот же самозахват земли.



Примерно то же самое произошло и в Турции. За исключением Эрзина. Директора местных строительных компаний ненавидели мэра животной ненавистью. Он пережил несколько покушений. А теперь выяснилось, что мэр Эльмасоглу был прав. И теперь он - герой и пример для подражания.



Конечно, турецкая оппозиция - будь она более-менее самостоятельной - могла бы отложить скандал "на потом". Может быть, она даже хотела это сделать. Но тут же последовал окрик и волшебный пинок из-за океана. Это еще что за самовольство? Никаких потом! Сейчас надо свару мутить!



"Оппозиция обвиняет в коррупции, огромных разрушениях и жертвах правительство Эрдогана, - пишет в своем Телеграмм-канале политолог Сергей Марков. - А правительство Эрдогана утверждает, что разрушились здания, которые были построены 30 - 40 лет назад. Но тогда Эрдогана еще не было у власти. Более того. У власти тогда была как раз главная на сегодняшний день оппозиционная партия. Тогда оппозиционеры обвинили Эрдогана в том, что он слишком поздно подключил к разбору завалов армию. Причем обвинения идут в очень жестком ключе. Непримиримые политические противники сцепились над свежими могилами И над развалинами, откуда еще слышны стоны".



Ну, англосаксы еще и не на такое способны. Достаточно на Украину посмотреть. Полстраны уже в руинах, стоны слышны отовсюду, могильные холмики растут тысячами, а политическая верхушка истекает ядовитой лимфой от ненависти к России. Причем ненависть эта взращена фактически на пустом месте.



Мало того. Мысль о физическом устранении Эрдогана по-прежнему не дает покоя его политическим противникам внутри и вне страны.



Тем более что опыт подобных подстав и покушений и у английской, и у американской резидентуры накоплен колоссальный. И англосаксы обожают проворачивать подобные мероприятия чужими руками.



Может ли Эрдоган, несмотря на свою чудовищную занятость, сделать какой-то упреждающий шаг? Не может - должен. И поводы для этого у него уже есть. Самые свежие - сожжение Корана в Швеции, негласно одобренное властями (а может, ими же и инициированное). Второй - гораздо более интересный. Ненавидящие Америку турки (а таковых в стране - миллионы) убеждены, что землетрясение это носит искусственный, рукотворный характер. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676434500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2023 года №126

- Экономика Казахстана выросла на 5,6% в январе 2023 года

- О регистрации партийных списков партий

- Применение отечественных научных разработок в экономике расширят в Казахстане

- СВО глазами Казахстана: Астана понимает, кто друг, а кто враг

- Кадровые перестановки

- Дополнительные меры по повышению безопасности в школах примут в Казахстане

- Вопросы рационального и эффективного использования средств Нацфонда обсудили сенаторы

- Глава МИД Казахстана прибыл с визитом в Португалию

