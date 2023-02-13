Турецкий разлом: контексты и странные последствия, - Илья Титов

08:30 15.02.2023 Турецкий разлом

контексты и странные последствия

Илья Титов



За прошедшую неделю землетрясение в Турции и Сирии обросло контекстами и странными последствиями, которым стоит уделить внимание. На вечер воскресенья число погибших от стихийного бедствия в Турции превысило 30 тысяч человек, а в Сирии - 8,5 тысяч. В материале, посвященном поездке Лаврова в Багдад, упоминалось, что общее бедствие поможет сплотить враждующие страны. Тем не менее прошлая неделя показала, что старые противоречия могут лишь обостриться в минуту опасности.



Любое стихийное бедствие подобного масштаба, особенно происходящее у самых дверей "цивилизованного мира", мгновенно вызывает реакцию: одни шлют деньги, другие собирают экспедиции спасателей и медиков, третьи поставляют одеяла и обогреватели. В Турцию была направлена группа спасателей из России, возглавляемая советником главы МЧС Даниилом Мартыновым. Группа активно помогала вести работы по разбору завалов, поиску и помощи выжившим. Работали 50 спасателей, 11 врачей, кинологи с собаками, психологи и водители спецтехники вместе с самой спецтехникой.



Но при этом международное сообщество упорно игнорирует тот факт, что землетрясению неведомы границы и юрисдикции. Если в глазах Запада что-то и было к югу от Турции, то ничего достойного внимания там уж точно не произошло. Списать на меньший масштаб проблемы при всем желании не получается - да, затронутые бедой районы Сирии пострадали слабее, и людей (если верить данным ВОЗ) арабская республика потеряла в три раза меньше, но весь транснациональный информационный мейнстрим ведет себя так, будто Сирию вообще не задело, а, значит, помощи, понимания и сочувствия Дамаску от западных стран можно не ждать даже в такой момент.



Это вступает в резкий контраст с паточным милованием и показательным "забыванием о разногласиях" турок и греков, турок и армян, турок и сербов, турок и… да кого угодно: забывать свои разногласия с Сирией Запад не готов даже в минуту постигшей республику беды.



Но не Западом единым: выбирающийся из международной изоляции Дамаск, отлично умеющий ценить союзников, оказался объектом помощи своих соседей и региональных лидеров. Так, помощь гуманитарными грузами и специалистами оказывают Иран, Алжир, Тунис и Ирак.



Занятный момент связан с заклятым соседом: на следующий день после землетрясения премьер Израиля Нетаньяху на заседании фракции "Ликуд" объявил о запросе со стороны Сирии гуманитарной помощи и о том, что этот запрос будет удовлетворен. Разумеется, Дамаск подобные запросы отрицает, так что в итоге стороны сошлись на том, что запрос сделала Россия, а помощь в виде палаток, одеял и лекарств все же будет предоставлена, несмотря на формальное (и порой фактическое) состояние войны между двумя странами.



Разумеется, роль России в борьбе с сирийскими последствиями землетрясения велика. В Сирии, где самый суровый удар стихии пришелся на провинцию Латакия - место, где расположена российская база - наши военные развернули масштабную спасательную операцию.



Показательно также и то, что свою готовность предоставить помощь выразили Египет и ОАЭ. И если с Эмиратами все понятно - их активного интереса заслуживает любой проект, где нужно что-то строить, то с Египтом все куда интереснее. Каир был частью пояса изоляции, организовавшегося вокруг Сирии с началом гражданской войны, так что переговоры сирийского лидера Башара Асада с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси стали первыми с момента вступления Абдул-Фаттаха в должность в 2014 году.



Моральной поддержкой Сирии отметился и Китай: официальный представитель МИД КНР Мао Нин объявила, что США обязаны снять с Дамаска санкции, дабы не мешать сирийцам бороться с последствиями землетрясения. С этими же целями Вашингтону следует вывести свои войска с оккупированной им территории арабской республики, добавила китаянка.



Произошедшее в конце первой недели февраля оказалось максимально некстати для президента Эрдогана. Да, сейчас он обрел флер президента если не военного времени, то чрезвычайной ситуации; да, Запад на время позабыл о том, какой занозой в седалище может быть старина Реджеп. На время отложены и разговоры о несостоявшемся благодаря Турции вступлении скандинавов в НАТО, и о "художественной самодеятельности" в виде военных операций против курдов, и даже о вечном бодании с Грецией за острова в Эгейском море: об этом забыли в ходе оказания помощи одним братским народом другому.



Но шок и период сочувствия пройдет, и Турция окажется в ситуации куда худшей, чем та, что была до землетрясения. А Запад увидит у Эрдогана слабое место. Головной боли Реджепу добавляют выборы, по его же инициативе сдвинутые с 18 июня на 14 мая. Многие обозреватели внутри страны предполагали, что Эрдоган ухватился как за спасительную соломинку за предложенный Россией и товарищем Миллером проект газового хаба, но даже здесь возникло затруднение: переговоры по нему пришлось отложить с 15 февраля на 22 марта как раз из-за последствий землетрясения и общих сомнений в идее строительства столь масштабного газотранспортировочного сооружения в сейсмически нестабильном регионе.



Пока слишком явных оппозиционных кандидатов на победу в майской гонке не видно, но с учетом турецкой экономической и социальной нестабильности, помноженной на фактор землетрясения, может быть всякое. Пока же местные либеральные информационные кружки (включающие в себя не только СМИ, но и группы в соцсетях, местные чаты и даже ячейки общающихся в реальности людей) разгоняют тему вины Эрдогана. Разумеется, никто не говорит, что по его вине ночью ученые изменили гравитационное поле Земли: таких сил турецкому президенту не приписывают. Но приписывают ему коррупционные схемы, благодаря которым в юго-западных провинциях тендеры на строительство якобы выигрывали друзья и родственники Эрдогана, понастроившие не пойми чего. Тот факт, что стихия такой силы не щадила не только новые здания, но и надежно выглядевшие старые, и даже разрушила построенную хеттами и древними римлянами крепость в Газиантепе, их не волнует. Если только в Хеттском царстве и в Римской империи тендеры на строительство тоже не прибирали к рукам друзья Эрдогана, мы имеем дело с хорошо знакомым нам прогревом населения на тему "партии жуликов и воров" - на этот раз с турецким акцентом.



Но покуда мы вспомнили историю, до 6 февраля глядевшую на нас с вершины газиантепского холма, стоит провести интересную историческую параллель. В 1755 году Португальскую империю уничтожило землетрясение в Лиссабоне. Ближайшие месяцы покажут нам, насколько уместна такая параллель в контексте империалистических устремлений Турции в Средней Азии и в северном Машрике. Да, политическое значение Лиссабона и провинции Хатай несравнимо, но все те же ближайшие месяцы дадут нам ответ на еще одно опасение. Дело в том, что ученые (в том числе и те, что предсказали землетрясение 6 февраля) ждут новых толчков: на этот раз на Босфоре, на стыке Евразийской и Анатолийской тектонических плит. Сравнимый по мощи удар по крупнейшему городу страны не просто поставит крест на всех внешнеполитических устремлениях Турции - он вполне способен уничтожить турецкую государственность в ее нынешнем виде как таковую.



12 февраля "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки последствий землетрясения. В провинции Хатай, на земле древней Антиохии, возник страшный разлом, жуткий шрам среди зеленых холмов и гор. Землетрясение 6 февраля открыло не только многочисленные разломы, но и окна возможностей для перекраивания карты региона. К добру или к худу будут эти перекраивания, зависит от внешних игроков, заинтересованных в ведении долгосрочной игры. Источник - Завтра

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