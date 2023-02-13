 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-президент Алмазбек Атамбаев улетел на лечение в Испанию
10:29 15.02.2023

15 февраля экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел в Дубай. Далее он отправится в Испанию на лечение, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации Sputnik-Кыргызстан, Атамбаев улетел вместе с сыном Кадырбеком Атамбаевым.

Политик смог покинуть страну после того, как его освободили из колонии.

Первомайский райсуд Бишкека разрешил бывшему президенту выехать за пределы Кыргызстана на лечение. Ему необходимо провести минимум одну операцию.

Стоит отметить, выйдя из исправительной колонии в селе Молдовановка, Атамбаев уточнил, что после лечения намерен вернуться. Также он заявил, что направляется в Испанию по приглашению главы правительства этой страны.

В 2020 году Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения с конфискацией имущества и лишением государственных наград.

Анастасия Московчук

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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