Откуда хабы растут? О логистической политике Казахстана

10:45 15.02.2023

9 февраля пресс-служба Министерства торговли страны сообщила о планах построить пять торгово-логистических комплексов на границе с Киргизией, Узбекистаном, Россией и Китаем, а также на побережье Каспийского моря. Мотивы Астаны и перспективы для экономики прокомментировал глава "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров.



По его словам, "внутри Казахстана сейчас резко вырос спрос на логистические услуги: туда релоцировался ряд компаний и производств. Востребованность объективно выросла даже без учета параллельного импорта, для которого страна является хабом. Перенос мощностей стимулирует бурный рост экономики Казахстана. Последний грамотно использует эти возможности".



Сама по себе логистика как обслуживающий сервис способствует подъему таких индустрий, как автомобильная отрасль и машиностроение в целом, а также активизации производства потребительских товаров.



Хотя хабов планируется построить пять, у Астаны "два ключевых партнера - Россия и Китай. Россия в последнее время закупает много товаров из Китая, что также повышает роль Казахстана в структуре региональных логистических цепочек".



Понимая это, "Казахстан создал все возможности для инфраструктурной поддержки и привлечения международных компаний". В перспективе это способно укрепить связность как логистических цепочек, так и экономического пространства ЕАЭС в целом.