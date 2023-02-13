 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прикрыть позор: кого США спрятали за "инопланетянами"
10:57 15.02.2023

АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ

Давно нашу грешную Землю не посещало такое количество НЛО сразу. И вдруг – прямо как из рога изобилия: сразу несколько штук в течение трех дней подряд. И если раньше американцы их не трогали, то теперь почему-то начали сбивать. В СМИ началась самая настоящая истерика.

По законам жанра

Вначале была история с аэростатом. Тот хотя бы определенно наш – земной. Китайский. Споры идут лишь о его истинном назначении: по мнению Вашингтона, он использовался для слежения за стратегическими объектами, Пекин же утверждает, что шар использовали метеорологи, а на территорию США он попал случайно. Как бы то ни было, американцы обнаружили его в начале месяца, а 4 февраля сбили. Китайский МИД в ответ заявил, что после этого инцидента сохраняет за собой право на любую реакцию.

Дальше – понеслось: 10, 11 и 13 февраля Америка вновь насмерть бьется с летающими объектами. На этот раз – неопознанными. Ада добавил глава NORAD генерал Глен Ван Херк, сказав, что не исключает внеземного происхождения оных. Высказался и старик Байден, поручив создать межведомственную группу для "углубленного анализа феномена". Как будто бы феномен изучается уже давно? Или дедушка не в курсе?

Один "инопланетный" инфоповод наслаивается на другой, новостные ленты захлебываются от восторга, наперебой цитируя ньюсмейкеров и друг друга. Глядишь, скоро "зеленых человечков" найдут…

В чем же дело? Казалось бы, интерес к теме угас еще в прошлом веке, и с очередными сенсациями периодически выступают только совсем уж специфические издания. Сколь-нибудь серьезного общественного резонанса информация об очередных "явлениях" и "контактах" давно не получает. Но сейчас все совершенно иначе. Очевидно, что тема раскручивается профессионально, волнами. Причем с самых американских "верхов". И, есть предположение, будет раскручиваться дальше.

Так кто же и с какой целью решил поиграть в "инопланетян"?



За спинами "зеленых человечков"

Управляемая медийная истерика вокруг "инопланетян" становится понятной и объяснимой, если сопоставить данный факт с тем, что 8 февраля известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил материал-расследование, содержащий исчерпывающие доказательства участия США в диверсии на "Северных потоках". Да не просто участия, а руководящей роли в этой акции, направленной даже не столько против России, сколько против своих европейских партнеров!

Собственно, Херш сказал то, о чем здравые люди говорили уже давно. Однако есть два нюанса. Во-первых, предположения подкрепились доказательствами. Во-вторых, с точки зрения Запада и США, когда подобные вещи говорились в России – этого вроде как и не было. Но теперь это произнесено в Америке. И рассказал неудобную тайну не случайный человек, а известный и уважаемый журналист, которому не так-то просто заткнуть рот.

Самое неприятное для США – Херш доказал, что диверсия готовилась задолго до начала русской спецоперации на территории бывшей УССР. Для стран ЕC это самый настоящий сasus belli! Особенно для Германии, экономика которой несет наиболее тяжелые потери без русского трубопроводного газа. Понятно, что войну Вашингтону никто в Европе не объявит. А вот пересмотреть политику санкций в отношении России и урезать объем военной помощи Киеву – вполне могут.

Ситуация, что и говорить, скандальная. Для США – цугцванг: любой ход приведет к ухудшению позиций. Видимо, выбран тот, который приведет к наименьшим потерям: решено "замылить" тему. Обратите внимание: расследование Херша словно бы окружили завесой молчания – как будто его и нет. Однако молчать о неприятном мало: чтобы прием дал эффект, необходимо перебить информационный повод другим. Возможно, гораздо менее существенным, но уж точно – не менее громким. "Инопланетяне" – самое то.

Видимо, поэтому совершенно идиотская ситуация то ли с шарами, то ли с восьмиугольниками получила столь широкое медийное освещение. Цель – нагнать побольше паники. Чтобы американский обыватель от страха вообще забыл про "Северные потоки". Какие диверсии, если нас инопланетяне атакуют?

Аналогичную точку зрения высказал и бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден:

Это не инопланетяне. Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне. Это просто старая искусственно созданная паника, привлекательная помеха, гарантирующая, что репортерам Нацбезопасности поручат расследовать брехню с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля Nordstream).

Что с того?

Ситуация красноречиво свидетельствует о том, что публикация резонансных материалов о преступлениях США для них, мягко говоря, не очень приятна. Защитные и отвлекающие механизмы в виде всяческих "тарелочек" и "зеленых человечков" включаются на раз.

А еще – похоже, пресловутая трансатлантическая солидарность не так уж крепка. В той же Германии (напомним, самой пострадавшей от диверсии стране) оппозиция, ухватившись за материал Херша, требует проведения расследования. Пока сложно сказать, во что это выльется. Но вода, как известно, и камень точит.

Источник - Царьград
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