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Таинственные объекты замечены уже по всему миру: Раскрыт секрет подозрительных шаров
11:00 15.02.2023

Как на самом деле обманули самую современную ПРО в мире

Антон ФОКИН

После того, как США начали нагнетать инцидент с аэростатом, выяснилось, что таинственные объекты были замечены чуть ли не по всему миру.

"Призрак бродит по Европе…" писали классики марксизма-ленинизма в XIX веке. И вновь "призраки" бродят по разным странам, правда в этот раз это уже не коммунизм, а аэростаты, которые, начав с США, начали появляться почти на всех континентах. "Комсомолка" решила разобраться, что же за таинственные НЛО начали захватывать землю.

КИТАЙСКАЯ УГРОЗА

После того, как США начали нагнетать инцидент с аэростатом, выяснилось, что таинственные объекты были замечены чуть ли не по всему миру. Как пишет "Нью-Йорк Таймс", Латинская Америка, Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия отрапортовали о том, что обнаружили у себя НЛО.

Не осталась в стороне и Япония. Как сообщило минобороны Страны восходящего солнца, таинственные летательные аппараты над островами были замечены три года подряд с 2019 по 2021 год. Правда выяснилось это уже в наши дни, когда японцы решили проанализировать, что у них происходит в небе и ужаснулись. Теперь Токио запрашивает у Пекина объяснений, но пока безуспешно.

Уже даже дошло до того, что Румыния во вторник заявила о том, что видела у себя в небе непонятные шары на высоте 11 километров. Правда поднятые по тревоге истребители никого не обнаружили и теперь не понятно, правда ли китайские разведчики залетали в такие дали, или Бухарест решил просто поучаствовать во всеобщем ажиотаже.

Правда, удивительный факт: как пишет агентство ТАСС, тайваньское оборонное ведомство не обнаружило в воздушном пространстве острова ни одного разведывательного аэростата КНР, который бы представлял угрозу безопасности. Все зафиксированные воздушные шары материкового Китая, приближавшиеся к Тайваню, являлись метеорологическими аэростатами, в связи с чем не было никакой необходимости их сбивать.

В итоге официальный представитель Пентагона прямо заявил о том, что у КНР существует гораздо более широкая программа слежки с помощью аэростатов и попасть под "всевидящее око" Пекина может каждый.

Момент попадания по китайскому разведывательному аэростату над Южной Каролиной, 4 февраля 2022 г.

ПЕКИН НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Но, как показывает жизнь, в игру "обвини соседа" можно играть вдвоем. В результате в словесных баталиях Пекин быстро перешел в атаку и сам заявил, что с мая 2022 года американские аэростаты более 10 раз пролетали над китайской территорией. А заодно напомнили, как США подслушивали-подглядывали за самыми близкими союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

Пентагон сразу же стал опровергать свою причастность к этому шпионажу, но теперь, видимо, "конвейер обвинений не остановить", ведь обвинить в шпионаже можно любую страну, неугодную Вашингтону: КНДР, Иран, Россию. Причем в отношении нашей страны высказался и генсек НАТО: Йенс Столтенберг парадоксальным образом сделал вывод, что случай с китайским шаром над США является "признаком в том числе того, что Россия активизирует разведывательную деятельность против членов Альянса".

НЕУЛОВИМЫЙ СМЕШАРИК

Что же за удивительные аэростаты, которые так трудно обнаружить и сбить?! Казалось бы, технология полета на воздушном шаре, заполненном газом, коим по сути и является разведывательный аэростат, известна с XVIII века, а на вооружении Пентагона находятся многомиллионные комплексы ПВО, ПРО и контроля воздушного пространства, которые, в теории, должны замечать небольшой камешек, летящий на околоземной орбите. Но Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), отвечающее за безопасность континента, стыдливо молчит.

Сотрудники ФБР и остатки "китайского аэростата", сбитого над территорией США.

Как пишет "Гардиан", по данным Национальной метеорологической службы США, каждый день во всем мире запускается 1800 метеозондов, из которых 92 поднимаются в небо в США. У каждого есть прибор для измерения давления, температуры и относительной влажности. Из десятков тысяч запускаемых каждый год только 20% этих инструментов когда-либо находят после приземления.

Шары используются по банальной причине - они намного дешевле космических аппаратов, и при этом находятся ближе к поверхности, так что могут получить данные, недоступные из космоса.

Более того, не только государства запускают аэростаты, ведь на сегодняшнем уровне развития технологии даже частник может отправить воздушный шар в стратосферу. Например, до 2021 года Google запускал в небо сотни самоуправляемых воздушных шаров огромных размеров, чтобы передавать Интернет в сельские и отдаленные районы. Некоторые из них сбивались с курса и падали на фермы или линии электропередач.

Вот от тысяч этих аэростатов и образовался небесный мусор, который включает в себя множество объектов в стратосфере на высоте от 8 до 40 км. Обычно подобные штуки падают на землю, но в некоторых случаях они в течение долгого времени парят над облаками.

ЗАКРУТИЛИ ГАЙКИ

Как же американцы обнаружили "неуловимых мстителей"? Как пишет агентство Рейтер, удалось благодаря перенастройке радаров, которые стали обращать внимание и на такие шары. Более того, в Пентагоне пообещали еще "подкрутить гайки" и к концу недели внести новые изменения в систему ПВО.

Правда с их уничтожением могут возникнуть проблемы. Как считает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец, у Пентагона нет отработанной системы для борьбы именно с такими китайскими аппаратами. Самолетные радары и самонаводящиеся ракеты не воспринимают зонд, как "достойную цель": сбить неподвижный шар из пушки на огромной скорости очень сложно, а зенитные комплексы ПВО не видят "малыша".

Вот и получается, что "дедовские технологии" обесценили многомиллиардные инвестиции американского минобороны. Возможно, стоило пригласить Винни-Пуха, ведь он попал в шарик с Пятачком практически сразу.

Источник - КП
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