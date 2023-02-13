Европа спокойно наблюдает, как США добивают Турцию

11:04 15.02.2023

ПРОГРАММЫ ЦАРЬГРАДА



Лишь формальные соболезнования – это вся помощь, которую Европа предложила Турции после разрушительного землетрясения. В мире тем временем все громче заявления о том, что именно США – главные выгодоприобретатели в свете беды турецкого народа.



Любая стихия – большая беда. А то, что произошло в Турции, в Сирии, эта катастрофа, унесшая более двадцати тысяч человеческих жизней. Такое даже страшно представить. Бедные люди...



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, обещал помочь материально пострадавшим от землетрясения. Сказал, что дома восстановят. Пока неясно, каковы масштабы этой трагедии. Идет разбор завалов, людей продолжают вызволять из-под обломков. В спасении участвуют более 30 тысяч добровольцев. Россия одной из первых откликнулась помочь и Турции, и Сирии, направив туда бригады спасателей.



Как последствия этой катастрофы могут отразиться на геополитической ситуации в Европе, рассказал политический обозреватель "Первого русского" Андрей Перла в программе "Скрытые смыслы".



Разлом во всей Европе



Тектонический разлом длиной в 180 километров пролег не только по районам Турции, затронутым страшной катастрофой. По сути, он пролег между Европой и турецким национальным государством, говорит Андрей Перла.



Среди множества сообщений о том, как реагирует Европа и как реагируют турки на происходящее, лично меня поразило сообщение одного русскоязычного немца в Германии, который написал следующее. Он написал: "Россия мгновенно направила в Турцию своих спасателей. (И то же самое сделал Израиль, надо отдать ему должное.) Турецкие граждане Германии не могли этого не заметить. Теперь они спрашивают: "А что великая и сильная Европа, когда же она последует примеру России? – отметил политолог.



Европа ограничилась формальными выражениями сочувствия. А Швеция даже и того не сделала по отношению к Турции. Хотя могли бы сказать "нам очень жалко людей, примите наши соболезнования". Им это ничего не стоит. Так принято по международным нормам, какие бы отношения ни были между странами.



Вообще, давно складывается впечатление, что международные нормы довольно длительное время соблюдает только Россия, – подчеркнул Андрей Перла.



Запад перестал соблюдать важнейшие правила, которые существовали раньше во взаимоотношениях великих держав, отметил он. Это отрывает от него Турцию.



Не то чтобы турки страшно доброжелательно относились к России, не надо себя обманывать. Турция защищает свои интересы, а не наши. Но она хотела бы жить в мире, где существуют некоторые правила, которые нельзя нарушать, даже по отношению к врагам. И это очень сильно отличает ее от стран Запада, – пояснил политолог.







Турция – чужая для Запада



Андрей Перла обратил внимание, что Швеция нарушила по отношению к Турции эти важнейшие правила. Нет причин, по которым кто-то мог бы запретить ей считать Турцию своим врагом, если это соответствует шведским интересам.



Но одно дело считать Турцию своим врагом, и совсем другое дело позволять себе оскорбления в адрес религии, которой следуют полтора миллиарда человек на земном шаре. Которые, кстати говоря, больше чем полвека уже стоят в очереди на вступление в Евросоюз, – добавил он.



Турция, действительно, в течение длительного времени, еще со времен первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, полагала, что она сделала европейский выбор, и выбрала быть западной страной, а не восточной.



Они наткнулись на то, что Запад их не хочет. Запад их использует. В том числе как страну НАТО. И использует их вооруженные силы. Но он не видит в них своих. Он не признает их за равных, – отметил Андрей Перла.



А что сделал Эрдоган? Он сказал турецкому народу: у нас есть свое собственное достоинство, и мы не обязаны стремиться в Европу, если Европа не хочет нас туда принимать. То есть то, что они могут быть сами по себе. Что в итоге и сбылось.







Отношения Турции и России



В сложившейся обстановке Турция не сможет больше оказывать того влияния на ситуацию в Сирии, что было раньше. Это означает, что роль России и Ирана в сирийском урегулировании возрастает кратно.



Коль скоро мы там больше не можем ни спорить с турками, ни сотрудничать с ними, они вынужденно отступают на какое-то время на свою территорию, наша ответственность возрастает, – подчеркнул Андрей Перла.



В мае пройдут президентские выборы в Турции. Все будет зависеть от того, кто выиграет этот спор: Эрдоган, который защищает свои национальные интересы, или прозападные силы, которые ориентированы на Демпартию США.



Если Эрдоган не справляется с кризисом, Турция отворачивается от него и идет на какое-то время под Демпартию США. Тогда мы имеем в своем конфликте Турцию в качестве противника. Но это менее вероятно. Более вероятно, что Турция, по итогам борьбы с катастрофой, станет, конечно, не пророссийской, но куда менее прозападной, чем сейчас, – пояснил эксперт.







Турция меняет направление



Нынешние события выталкивают ее из совместных проектов с США и Евросоюзом, добавил он. А кроме того, мешают бороться с Россией, если у кого-то были такие планы.



Весь двадцатый век, если разобраться, Россия, даже в очень тяжелый для себя период, помогала Турции. И помогла Анкаре не вступить во Вторую мировую войну на стороне Германии. Именно помогла избежать этого. Это очень важно. Турецкие политики все время об этом помнят. Как и про турецкую историю переворота, когда Эрдогану оказали очень большую помощь, хотя и негласно, – добавил эксперт.



Скорее всего, и "помощь" Турции в адрес Украины станет формальной. В рамках НАТО они что-то будут делать, но уже совсем несерьезно. А вот сотрудничество с Россией в том, что касается зернового хаба, продажи углеводородов, а возможно, и в военно-политической сфере, станет гораздо более плотным и важным.



Как заметил политолог, у Турции есть все шансы стать врагом для Демпартии США и попасть под санкции Запада. Но Иран и Россия научат, как жить под санкциями.



А Иран, который Турция вообще-то не любит и имеет для этого некоторые основания, совершенно неожиданно окажется важным партнером, в том числе в деле борьбы с "самостийными" курдами, которые есть на территории обеих этих стран. И это тоже один из едва ли не самых важных разговоров про западное предательство курдов и Курдистана, которое вынуждает страны региона объединяться в антизападной позиции, – подытожил Андрей Перла.



