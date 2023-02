США закрыли глаза на ложь Украины о потерях ВСУ ради ослабления России, - Брэдли Девлин

11:07 15.02.2023 The American Conservative

США



Считаем погибших на Украине

TAC: США закрыли глаза на ложь Украины о потерях ВСУ ради ослабления России



Украина лжет о потерях ВСУ в конфликте, уверен обозреватель TAC Брэдли Девлин. Киев создает мифы, рассчитывая на помощь, а США и Европа закрывают на это глаза. Такая ложь дает Западу повод выступить против России.



Брэдли Девлин



Никто не знает, сколько именно людей погибло в первый год украинского конфликта.



По мнению большинства, конфликт на Украине является крупнейшим военным столкновением на европейском континенте со времен окончания Второй мировой войны. Но при этом масштабы катастрофы с точки зрения количества людей, убитых и раненых в ходе боевых действий, остаются неизвестными.



Согласно оценкам вооруженных сил США, за время спецоперации России на Украине были убиты и ранены более 100 тысяч солдат ВСУ [...]. Многие американские официальные лица говорят, что в этих огромных цифрах могут присутствовать значительные погрешности, хотя и не уточняют, насколько они предположительно велики. Определить точное число пострадавших весьма сложно, поскольку оценка Пентагона складывается на основе данных спутниковых снимков, социальных сетей и сообщений с мест.



Но если Киев, по сути главный благодетель Запада в этом конфликте, почему Вашингтон и другие обратились к спутниковым снимкам и интернету, чтобы определить, как справляется каждая из сторон? Почему не спросить Украину прямо? А потому, что разрозненной информации, поступающей от правительства Зеленского, верить нельзя.



К Москве Запад относится таким же образом. В этом его убедила полувековая история холодной войны. Последние официальные данные о погибших на Украине российских солдатах были обнародованы министром обороны РФ Сергеем Шойгу в сентябре прошлого года. На тот момент, по словам чиновника, за время СВО погибло 5937 военнослужащих. [...]



Это уродливая, но ожидаемая практика. Страны лгут о количестве потерь, пытаясь представить свои позиции сильнее, чем на самом деле. Когда государство выступает в конфликте более или менее в одиночку, как Россия на Украине, его манипуляции с цифрами обычно не так сомнительны, чем когда страна полностью полагается на поддержку союзников в своих боевых действиях.



США - не единственное государство Запада, выдвинувшее такие предположения. В конце января командующий норвежскими вооруженными силами генерал Эйрик Кристофферсен выступил по телевидению и заявил, что [...] потери Украины составляют около 100 тысяч человек. По его словам, в ходе вооруженных действий погибли еще 30 тысяч мирных жителей. Однако после своего появления на телевидении Кристофферсен добавил, что существует "большая неопределенность в отношении этих цифр, поскольку никто в настоящий момент надежных оценок дать не может. Они могут быть как ниже, так и выше".



Согласно предыдущим подсчетам, проводившимся западными странами прошлой осенью, погибшие с обеих сторон уже исчислялись шестизначными цифрами. [...]



Кроме того, в ноябре 2022 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен разместила в Твиттере видеообращение, в котором заявила, что "по имеющимся данным, с начала российской военной спецоперации в феврале на Украине было убито 20 тысяч мирных жителей и более 100 тысяч военных ВСУ".



Киевское правительство было в ярости. Оно быстро ответило, что число погибших солдат ВСУ является "секретной информацией", а цифра фон дер Ляйен не верна.



Видеообращение руководителя ЕК было поспешно отредактировано, и из него удалили упоминание о потерях Украины.



И даже несмотря на это, Богдан Сеник, пресс-секретарь ВСУ, заявил украинским СМИ, что вооруженные силы государства не могут подтвердить озвученную фон дер Ляйен цифру и "подчеркивают, что потери украинской армии являются секретной информацией, чье обнародование подлежат строгим ограничениям".



Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил Национальной общественной телерадиокомпании Украины, что "информация о наших потерях является секретной, поэтому ее могут раскрыть только главнокомандующий, министр обороны или сам президент".



В ответ заместитель официального представителя Еврокомиссии Дана Спинант поблагодарила "тех, кто указал на неточность в отношении цифр, обозначающих потери в предыдущей версии видеообращения фон дер Ляйен", и добавила, что "использованная оценка из внешних источников должна была относиться к общему числу жертв, то есть как убитым, так и раненым, и предназначалась только для того, чтобы показать „жестокость" России".



Несмотря на молчаливое закулисное редактирование видеозаявления фон дер Ляйен, новость о 100 тысячах убитых украинских солдат отнюдь не испарилась. Пытаясь, казалось бы, положить конец этой истории, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "официальные оценки Генерального штаба ВСУ... составляют от 10 тысяч до 12,5–13 тысяч погибших военнослужащих".



С разницей всего в несколько минут издание The American Conservative обратилось к Министерству обороны США, Государственному департаменту США и Министерству обороны Украины за разъяснением имеющихся на тот момент данных о потерях ВСУ.



Вскоре после того, как TAC разослал свои запросы, Государственный департамент ответил, что свой экземпляр направил американскому Минобороны. Последнее попросило редакцию The American Conservative самостоятельно обсудить это с украинской стороной. Оборонное ведомство в Киеве никак не отреагировало и не дало никаких комментариев.



Возможно, фон дер Ляйен просто оговорилась. Возможно, она имела в виду пострадавших, а не погибших. Тем не менее возникает вопрос: почему существует столь большой разрыв между официально подтвержденным числом убитых украинских солдат (от 10 тысяч до 13 тысяч при том, что оно, безусловно, выросло с момента обнародования в ноябре) и предполагаемыми 100 тысячами?



Этому, казалось бы, большому несоответствию можно дать достаточно простое объяснение. Просто сказать, что соотношение убитых и раненых на Украине составляет один к десяти, а то и выше.



Но данные из Донецкой Народной Республики за июнь 2022 года (хотя и к ним нужно относиться со здоровой долей скептицизма) показали, что соотношение убитых и пострадавших там составляет примерно один к четырем. И логика, и здравый смысл подсказывают, что такой показатель в ДНР гораздо точнее отражает средние цифры. В военных колледжах курсантов учат, что ожидаемое соотношение убитых и раненых в сегодняшних условиях составляет один к трем-четырем.



Конечно, следует молиться о том, чтобы реальное число жертв с обеих сторон было меньше, чем по текущим оценкам США, молиться, чтобы количество раненых намного превышало количество убитых. Но, к сожалению, это палка о двух концах.



Если текущие американские подсчеты излишне завышают потери Кремля, то получается, что сегодня в живых осталось гораздо больше российских солдат, чем считалось. Это хорошо. Но это также означает, что Вашингтон значительно переоценивает успехи военной борьбы ВСУ против русских. Значит, на Украину продолжает поступать все больше западных денег и оружия просто из-за неправильного представления о том, насколько эффективно Киев выступает в этом конфликте.



И есть веские основания полагать, что так оно и может быть на самом деле. [...] С самого начала военного конфликта Украина, по-видимому, систематически и сильно переоценивает количество жертв в российской армии. [...] Конечно, бои в первые несколько дней СВО были особенно интенсивными. Но пролонгация вооруженных действий в большинстве случаев означает меньше сражений на открытом пространстве и меньше потерь.



Тем не менее бои оставались динамичными. ВСУ смогли взять под контроль территории в Харьковской и Херсонской областях, изначально занятых Россией. Но последняя серьезно продвинулась в Запорожской области с ожесточенными боями в Мелитополе. Как уже упоминалось, Киев получил более современное оружие с Запада, а Москва мобилизовала [...] солдат и резервистов для поддержания наступления.



Является ли все это поводом полагать, что Россия начала терять меньше солдат - до одной трети или четверти от того, что было в первые дни спецоперации?



Думается, что нет. Наверное, число осталось более или менее постоянным. Зато кажется гораздо более вероятным то, что украинское правительство с самого начала сильно завышало потери России. И в этом нет ничего удивительного. Точно так же, как участницы конфликта заинтересованы во лжи о количестве своих жертв, они заинтересованы и в том, чтобы преувеличить нанесенные противнику потери.



На самом деле история обмана Киева о количестве потерь в его противостоянии с Москвой хорошо известна. Она была задокументирована еще до нынешней фазы конфликта.



По данным газеты Kyiv Post, с 2014 по 2015 год власти Украины регулярно занижали количество своих солдат, погибших в Донбассе, к вящему гневу медиков, солдат и гуманитарных работников на местах. По оценкам издания, всего за трехнедельный период с августа по сентябрь 2014 года в боевых действиях в Донбассе было потеряно более 200 военнослужащих ВСУ.



Но вплоть до февраля 2015 года киевское правительство продолжало отрицать эти сообщения, а также цифры, зафиксированные Национальным военно-историческим музеем Украины. И только в феврале 2015 года Министерство обороны страны было вынуждено признать, что на тот момент было убито 1750 солдат.



По оценкам ООН, с 2014 года до начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года погибло не менее 4400 украинских военнослужащих.



От лжи относительно числа военных потерь недалеко и до создания мифа о "Призраке Киева". От легенды о Змеином острове недалеко до утверждения, что это российская, а не украинская ракета убила двух поляков в ноябре. Так киевская ложь и мифология военного времени продолжают накапливаться.



Политические лидеры США знают, что Украина лгала раньше и лжет сейчас. Так почему же президент Джо Байден или какой-либо влиятельный западный руководитель не вызвали Зеленского и Киев "на ковер" и не потребовали соответствующего ответа?



Главы наших государств считают украинские мифы и сказки "благородной ложью во имя демократии"? Возможно. Готовы ли они терпеть эту ложь, пока вооруженные действия набивают карманы американского военно-промышленного комплекса? Предположительно, да. Оправдывают ли они Украину тем, что это дает США предлог для "демилитаризации" России [...]? Именно так некоторые правые в Вашингтоне и рассматривают конфликт. А может, правда и реальность на местах просто не имеют для них никакого значения? Может быть, та самая отстранившаяся от реалий нашей страны политическая элита, которая проглядела наступление эпохи массовой бойни и упадка у нас дома, даже не задумывается о том, что она может сотворить то же самое где-то еще в мире?



Независимо от точного числа убитых или раненых украинских военнослужащих, одно остается несомненным: Америка уже вбухала в оборону Украины более 100 миллиардов долларов в виде оружия, боеприпасов, боевых машин, танков и ракетных систем. И ожидается, что расходы будут продолжаться, - даже несмотря на то, что Вашингтон не может быть уверен, как пойдут дела у Киева в этом военном конфликте. Источник - ИноСМИ

