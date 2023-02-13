 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.02.2023
16:21  Бушующий Израиль, - В.Бурт
15:16  Как вор из Казахстана по кличке Красавчик украл машину у премьер-министра Узбекистана (история)
12:33  В Казахстане создадут госкомиссию "по вопросам доступа к информации"
12:01  Крушение поезда с химикатами в Огайо: амерСМИ с опозданием заметили экологическую катастрофу
11:20  Spectator: в Британии не преследуют пакистанских педофилов, чтобы не прослыть расистами
11:07  США закрыли глаза на ложь Украины о потерях ВСУ ради ослабления России, - Брэдли Девлин
11:04  Европа спокойно наблюдает, как США добивают Турцию

11:00  Таинственные объекты замечены уже по всему миру: Раскрыт секрет подозрительных шаров
10:57  Прикрыть позор: кого США спрятали за "инопланетянами"
10:45  Откуда хабы растут? О логистической политике Казахстана
10:29  Экс-президент Алмазбек Атамбаев улетел на лечение в Испанию
08:30  Турецкий разлом: контексты и странные последствия, - Илья Титов
07:15  Уроки Турции: Эрдогану надо со своими разобраться, - Игорь Моисеев
00:26  Как погибают американские наемники на Украине (видео от NYT)
00:21  Если завтра Тайвань. Война в Южно-Китайском море не за горами.., - Кирилл Бабаев
00:03  США попробуют вывести "Турецкий поток" из строя, прикрываясь землетрясением, - С.Тарасов
00:01  Буддийскую общину Калмыкии ждет перерождение
00:00  Мали как зеркало мировой антиколониальной революции, - А.Мезяев
Вторник, 14.02.2023
19:39  Англосаксы украинизируют Казахстан, - Вл.Прохватилов
16:54  Народы Горного Бадахшана, - К.Васильцов
16:40  "Вера, отраженная в камне": идеология, архитектура и религия Шейбани-хана, - А.Маликов, К.Торланбаева
15:17  В Узбекистане организуют "Общенациональное движение за правильное питание"
14:23  Численность таджиков в России растет в прогрессии
14:13  Оргнабор мардикоров. Минтруда Таджикистана не знает сколько трудовых мигрантов выехало в Россию
14:02  Почти 8 тыс. казахов переселены с юга на север и получили меры господдержки в 2022 году
13:56  "Ретроспективный анализ протестной активности в Республике Казахстан", - Алла Харсеева
13:37  Мэр Эрзина в центре землетрясения в Турции стал героем: не упал ни один дом
12:56  Назначены новые вице-министры юстиции Казахстана - Даниель Ваисов (сын замгенпрокурора) и Ботагоз Жакселекова
12:45  Президент Ирана Раиси прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
12:33  Бишкек. Экс-президента Атамбаева суд отпустил из тюряги лечиться за границу
11:41  Западные санкции развивают экономику Таджикистана
10:35  Бахмут-Угледар. РосАрмия "варит" котлы из ВСУ, - Дм.Стешин
10:32  СВО глазами Казахстана: Астана понимает кто друг, а кто враг? - Данияр Ашимбаев
10:10  Умер экс-министр культуры, глава Комитета по культуре и спорту Сената Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев
09:55  Афганская проблема. Вакуум силы, - М.Казначеев
09:51  Вокруг Алматы хотят построить почти миллион квадратных метров кредитного жилья
09:01  О прямом участии США в военном конфликте на Украине, - Владимир Овчинский
08:57  Мировая верхушка наносит ответный удар: что скрывает глобализация. - Андрей Фурсов
08:53  Россия разочарована действиями "Талибана" в Афганистане, - радикально поменял свое мнение посол Кабулов
08:45  Турецкий город Нурдагы полностью снесут после разбора завалов
08:24  "Узбекско-Кыргызский фонд развития" одобрил 1 проект, но и на него не получил денег, - депутат Толонов
08:14  Российский ТЭК повторяет уроки кризиса 1973 года, - Ирина Гайда
00:51  Ошарашенные: какие страны засекали у себя в небе чужие аэростаты
00:47  Калифорния ошеломлена размахом проституции, - Эмма Колтон
00:21  Кремль - не правительство Кыргызстана, - "Вечерний Бишкек"
00:15  Вашингтон и Пекин увязли в споре об НЛО, - Вл.Скосырев
00:13  Впервые директором по связям с общественностью Белого дома станет открытый гей ЛаБолт
00:05  Судьбу вузов Узбекистана поставят в зависимость от числа безработных выпускников
Понедельник, 13.02.2023
22:40  В Грузии умер экс-тадж-журналист Олег Панфилов
20:36  Укр-шайтаны пытались отравить командира отряда чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова
20:11  ВВС США сбили очередной, теперь уже восьмиугольный НЛО, над озером Гурон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Крушение поезда с химикатами в Огайо: амерСМИ с опозданием заметили экологическую катастрофу
12:01 15.02.2023

Крушение поезда с химикатами в Огайо: почему американские СМИ с опозданием заметили экологическую катастрофу
Юрий Когалов
В США в штате Огайо 3 февраля сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества. Однако американские СМИ поначалу обошли эту тему стороной. Лишь сейчас, когда заявление на эту тему уже сделал Белый дом, они начали рассказывать своим читателям об экологической катастрофе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, федеральное правительство США работает "рука об руку" с властями штата Огайо для ликвидации последствий выброса химикатов.

Так, портал Axios пишет, что сотни людей были эвакуированы из города Восточная Палестина после крушения состава, в котором было как минимум пять вагонов-цистерн с винилхлоридом, бесцветным, но опасным газом, который используется для производства изделий из ПВХ, пластика и винила. Компания Norfolk Southern, которой принадлежали эти химикаты, была вынуждена сжечь содержимое цистерн, в результате чего над городом на несколько часов стоял массивный столб черного дыма.

Как заявил губернатор Огайо Майк ДеВайн, он разрешил такую операцию, стоя перед выбором, позволить этим цистернам взорваться или допустить выброс газа и сжечь его.

Впрочем, в цистернах были другие опасные вещества (монобутиловый эфир этиленгликоля, этилгексилакрилат, изобутилен, бутилакрилат), однако им в СМИ уделяется меньше внимания, отмечается лишь, что они могут вызывать раздражение глаз и носа, головную боль и рвоту.

Как пишет The Washington Post, через два дня после уничтожения винилхлорида эвакуированным жителям было разрешено вернуться в свои дома, но вскоре они столкнулись с головными болями, тошнотой и другими недомоганиями из-за запаха, который стоял в воздухе. По данным врачей, винилхлорид в высоких концентрациях оказывает воздействие на центральную нервную систему человека, может даже вызвать редкую форму рака печени. А при горении винилхлорид распадается на хлористый водород и фосген, последнее вещество широко использовалось во время Первой мировой войны в качестве удушающего средства. Хлористый водород также крайне опасен. Но пишут об этом американские СМИ только сейчас, когда Агентство по охране окружающей среды уже заявило, что нынешнее состояние воздухе не вызывает беспокойства.

Однако эксперты продолжают следить за состоянием почвы и вод. По данным главы Департамента природных ресурсов Огайо Мэри Мерц, порядка 3500 рыб погибли в результате загрязнения водоемов. По ее словам, гибель рыб, по-видимому, произошла в первые дни после аварии.

Кстати, только через 11 дней после крушения и разлива токсичных веществ официальные лица рекомендовали жителям использовать воду в бутылках до тех пор, пока тесты не подтвердят, безопасна ли местная вода для питья, отмечает The Washington Post.

Причиной крушения считается механическая проблема с осью одного из 150 вагонов, которые были в составе (50 вагонов перевернулись), хотя официально она до сих пор не названа. Как обращает внимание The New York Times, в 2017 году были отменены правила, требующие модернизировать тормозную систему поездов, перевозящих опасные материалы.

Компания Norfolk Southern заявила, что пожертвовала 1,2 миллиона долларов примерно одной тысяче семей для покрытия расходов, понесенных ими в связи с эвакуацией. А вот местные жители задаются вопросом, безопасно ли им вообще возвращаться в свои дома после крушения токсичного поезда. Как заявил Дэвид Мазур, исполнительный директор правозащитной группы PennEnvironment, из химикатов получился "ядовитый суп". Это немного похоже на научно-фантастический фильм, когда вам говорят, что один из высвобождаемых побочных продуктов - это агент, который мы использовали против наших врагов в Первой мировой войне", - отметил он.

"Я не хотел бы подвергаться воздействию любого из этих веществ", - заявил со своей стороны член Совета по защите природных ресурсов Эрик Д. Олсон, подчеркнув, что все перевозившиеся в том составе химикаты представляют опасность при вдыхании.

"Многое пока неизвестно, нам предстоит столкнуться с последствиями через 5,10,15 и 20 лет, когда могут возникнуть кластеры онкологических заболеваний или вдруг испортиться колодезная вода", - приводит мнение эксперта по химическим отходам Сильверадо Каджиано телеканал NewsNation.

Источник - Российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676451660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2023 года №126
- Экономика Казахстана выросла на 5,6% в январе 2023 года
- О регистрации партийных списков партий
- Применение отечественных научных разработок в экономике расширят в Казахстане
- СВО глазами Казахстана: Астана понимает, кто друг, а кто враг
- Кадровые перестановки
- Дополнительные меры по повышению безопасности в школах примут в Казахстане
- Вопросы рационального и эффективного использования средств Нацфонда обсудили сенаторы
- Глава МИД Казахстана прибыл с визитом в Португалию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  