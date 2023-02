Крушение поезда с химикатами в Огайо: амерСМИ с опозданием заметили экологическую катастрофу

12:01 15.02.2023

Крушение поезда с химикатами в Огайо: почему американские СМИ с опозданием заметили экологическую катастрофу

Юрий Когалов

В США в штате Огайо 3 февраля сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества. Однако американские СМИ поначалу обошли эту тему стороной. Лишь сейчас, когда заявление на эту тему уже сделал Белый дом, они начали рассказывать своим читателям об экологической катастрофе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, федеральное правительство США работает "рука об руку" с властями штата Огайо для ликвидации последствий выброса химикатов.



Так, портал Axios пишет, что сотни людей были эвакуированы из города Восточная Палестина после крушения состава, в котором было как минимум пять вагонов-цистерн с винилхлоридом, бесцветным, но опасным газом, который используется для производства изделий из ПВХ, пластика и винила. Компания Norfolk Southern, которой принадлежали эти химикаты, была вынуждена сжечь содержимое цистерн, в результате чего над городом на несколько часов стоял массивный столб черного дыма.



Как заявил губернатор Огайо Майк ДеВайн, он разрешил такую операцию, стоя перед выбором, позволить этим цистернам взорваться или допустить выброс газа и сжечь его.



Впрочем, в цистернах были другие опасные вещества (монобутиловый эфир этиленгликоля, этилгексилакрилат, изобутилен, бутилакрилат), однако им в СМИ уделяется меньше внимания, отмечается лишь, что они могут вызывать раздражение глаз и носа, головную боль и рвоту.



Как пишет The Washington Post, через два дня после уничтожения винилхлорида эвакуированным жителям было разрешено вернуться в свои дома, но вскоре они столкнулись с головными болями, тошнотой и другими недомоганиями из-за запаха, который стоял в воздухе. По данным врачей, винилхлорид в высоких концентрациях оказывает воздействие на центральную нервную систему человека, может даже вызвать редкую форму рака печени. А при горении винилхлорид распадается на хлористый водород и фосген, последнее вещество широко использовалось во время Первой мировой войны в качестве удушающего средства. Хлористый водород также крайне опасен. Но пишут об этом американские СМИ только сейчас, когда Агентство по охране окружающей среды уже заявило, что нынешнее состояние воздухе не вызывает беспокойства.



Однако эксперты продолжают следить за состоянием почвы и вод. По данным главы Департамента природных ресурсов Огайо Мэри Мерц, порядка 3500 рыб погибли в результате загрязнения водоемов. По ее словам, гибель рыб, по-видимому, произошла в первые дни после аварии.



Кстати, только через 11 дней после крушения и разлива токсичных веществ официальные лица рекомендовали жителям использовать воду в бутылках до тех пор, пока тесты не подтвердят, безопасна ли местная вода для питья, отмечает The Washington Post.



Причиной крушения считается механическая проблема с осью одного из 150 вагонов, которые были в составе (50 вагонов перевернулись), хотя официально она до сих пор не названа. Как обращает внимание The New York Times, в 2017 году были отменены правила, требующие модернизировать тормозную систему поездов, перевозящих опасные материалы.



Компания Norfolk Southern заявила, что пожертвовала 1,2 миллиона долларов примерно одной тысяче семей для покрытия расходов, понесенных ими в связи с эвакуацией. А вот местные жители задаются вопросом, безопасно ли им вообще возвращаться в свои дома после крушения токсичного поезда. Как заявил Дэвид Мазур, исполнительный директор правозащитной группы PennEnvironment, из химикатов получился "ядовитый суп". Это немного похоже на научно-фантастический фильм, когда вам говорят, что один из высвобождаемых побочных продуктов - это агент, который мы использовали против наших врагов в Первой мировой войне", - отметил он.



"Я не хотел бы подвергаться воздействию любого из этих веществ", - заявил со своей стороны член Совета по защите природных ресурсов Эрик Д. Олсон, подчеркнув, что все перевозившиеся в том составе химикаты представляют опасность при вдыхании.



"Многое пока неизвестно, нам предстоит столкнуться с последствиями через 5,10,15 и 20 лет, когда могут возникнуть кластеры онкологических заболеваний или вдруг испортиться колодезная вода", - приводит мнение эксперта по химическим отходам Сильверадо Каджиано телеканал NewsNation.