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|В Казахстане создадут госкомиссию "по вопросам доступа к информации"
12:33 15.02.2023
Создать Комиссию по вопросам доступа к информации хотят в Казахстане
Основными задачами Комиссии будут выработка предложений по вопросам доступа к информации и совершенствование законодательства в области доступа к информации, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Документ об утверждении положения о Комиссии по вопросам доступа к информации размещен на портале Открытые НПА.
"Комиссия по вопросам доступа к информации (далее – Комиссия) создается в целях учета и защиты общественных интересов в области доступа к информации, а также удовлетворения потребностей пользователей информации", - отмечено в документе.
Комиссия является консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе в области доступа к информации (далее – уполномоченный орган). Ее деятельность осуществляется на основе прозрачности и открытости при обсуждении и решении вопросов, входящих в ее компетенцию. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.
"Основными задачами Комиссии является выработка предложений по: вопросам доступа к информации; совершенствованию законодательства в области доступа к информации; вопросу снижения излишнего документооборота посредством размещения в открытом доступе информации; обеспечению обладателями информации информационной открытости", - сообщается в документе.
Согласно положению, состав Комиссии утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа либо лица его замещающего.
В состав Комиссии включаются: депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан; представители государственных органов; представители научных, неправительственных и других организаций, а также иные лица, обладающие научными и экспертными знаниями в сфере доступа к информации.
Общее количество членов Комиссии составляет нечетное число и не менее девяти человек.
Серик Сабеков