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Как вор из Казахстана по кличке Красавчик украл машину у премьер-министра Узбекистана (история)
15:16 15.02.2023

Как вор из Казахстана по кличке Красавчик украл машину у премьер-министра УзбекистанаФото - Тахир САСЫКОВ
Одним из самых знаменитых автомобильных угонщиков на просторах бывшего СССР и в Казахстане был криминальный авторитет по прозвищу Красавчик.

– Особой красотой он, впрочем, не отличался, а прозвище получил за свое мастерство: никто, кроме него, не умел столь ловко "приделывать ноги" машинам, – рассказывает бывший начальник отдела по розыску похищенного автотранспорта управления криминальной полиции ДВД г. Алматы, экс-сотрудник Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЮРУБОП) комитета криминальной полиции МВД РК, а ныне пенсионер МВД, полковник полиции в отставке Станислав ПОРТНЯГИН.

– Вероятно, будущую криминальную "профессию" за него определила судьба. Красавчик проживал возле старейшего в Алма-Ате автомобильного магазина "Тулпар". Мальчишка ходил туда, как в музей на экскурсию, и прекрасно разбирался в автодеталях, ценах на них и потребностях автолюбителей.

В 1994 году Красавчик, тогда еще 22-летний студент одного из алматинских технических вузов, стал членом преступной группировки, возглавляемой 30-летним авторитетом, известным в полицейских и криминальных кругах как Мурат Бешеный.

И вскоре попал в поле зрения алматинских оперативников. В один прекрасный день Красавчика задержали за незаконное хранение газового пистолета "Байкал". И не просто газового – он переделал его и приспособил для стрельбы боевыми патронами.

В те годы иномарок в Алматы было еще очень мало, и поэтому подельники Красавчика угоняли в основном советские автомобили – "Москвичи", "Жигули" и "Волги". К тому времени, когда в Казахстан начали в большом количестве ввозить подержанные "Мазды", "Тойоты", "Ауди" и "Мерседесы", Красавчик уже набрал необходимый опыт и стал профессионалом высокого класса.

Психология и наука
Роли в группе были распределены таким образом, что каждый занимался своим делом. Одни, шатаясь по городу, присматривали подходящие машины. Получив полную информацию о том, где именно стоит тот или иной заманчивый экземпляр, коллеги отправлялись на дело, вооружившись… обычной пневматической винтовкой. Нет, не для того, чтобы напугать владельца, – просто играли на нервах.

Заняв позицию в 10–15 метрах от интересующей их машины, где-нибудь в укромном месте (чаще всего в ближайшем подъезде или за мусорными баками), "охотники" стреляли по колесам. На удар свинцовой пульки сразу же срабатывала сигнализация. К истошно воющей машине подбегал встревоженный владелец, но, осмотрев свое авто, не находил ничего подозрительного.

Как правило, хозяину машины надоедало выскакивать из дома или офиса после нескольких выстрелов, и он, считая, что сигнализация просто глючит, отключал ее. Этого от него и добивались угонщики.

Оперативно забравшись в машину, они заводили ее при помощи универсального ключа и уезжали.

Кстати, учеба в техническом вузе тоже помогла Красавчику стать высококлассным угонщиком-профессионалом: именно на занятиях прилежный студент сообразил, как быстрее всего отключить автомобильную сигнализацию, и даже создал для этой цели сложный электронный прибор – "глушилку". Когда он с помощью своего изобретения без особого труда стал блокировать автосигнализации самых солидных фирм, пневматическое ружье получило отставку.

Премьер-министр Узбекистана остался без авто...
Летом 1996 года пристрастие Красавчика к солидным авто чуть было не стало причиной дипломатического конфликта.

Вместе со своими подельниками он отправился "в командировку" в Ташкент. Где целью Красавчика стал "шестисотый" "Мерседес", принадлежавший… премьер-министру Узбекистана.

Все прошло как по маслу, "Мерседес" увели чуть ли не от самых ворот резиденции. Затем похищенный автомобиль угонщики оперативно перегнали в Алматы, а сами принялись за другие машины.

Но узбекским милиционерам, поднявшим по тревоге всю свою агентуру, все-таки удалось задержать почти всех членов международной преступной группировки – 18 человек. Половина из них оказалась гражданами Республики Узбекистан, а другая – нашими соотечественниками. Стремясь выяснить местонахождение "Мерседеса" своего премьер-министра, узбекские милиционеры довольно жестко допрашивали их. Но, несмотря ни на какие ухищрения, положительного результата это не принесло. Дело в том, что задержанные просто не знали, куда их казахстанские "коллеги" отогнали украденный "Мерседес-600".

Тогда узбекские милиционеры обратились к своим коллегам – сотрудникам уголовного розыска ГУВД г. Алматы. И алматинские оперативники нашли угнанный автомобиль в самом центре южной столицы. Правда, для этого им пришлось действовать не совсем обычными методами. У одного из казахстанских криминальных авторитетов в Алматы обнаружили и изъяли сразу три "Мерседеса". Якобы по подозрению, что эти машины числились в угоне. Впрочем, оперативники обещали авторитету вернуть его авто. Однако взамен потребовали, чтобы тот нашел "Мерседес" узбекского премьер-министра. И авторитет не только нашел машину, но и высказал главарю авто-угонщиков Бешеному свое крайнее неудовольствие.

Получив похищенную машину обратно, узбекские следователи передали дело в Ташкентский городской суд. Все участники преступной группы получили от 12 до 20 лет лишения свободы. Красавчику отмерили 18 лет.

В качестве благодарности за помощь узбекские милиционеры вернули казахстанским коллегам 20 машин, похищенных людьми Красавчика в Алматы и доставленных для продажи в Узбекистан.

…и Роза Рымбаева тоже
– После того как Красавчик был осужден в Узбекистане, количество автомобильных угонов в Алматы и других регионах Казахстана резко снизилось, – продолжает полковник Портнягин. – Еще бы, ведь самый известный казахстанский угонщик имел обширные связи с уголовным миром России, Беларуси, стран Прибалтики, а также Польши, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана!

Туда он и отправлял похищенные машины, а без его личных контактов дело алматинских угонщиков заглохло. Ведь угнать автомобиль – это лишь полдела, надо еще и выгодно продать его. Да так, чтобы никто не нашел.

Впрочем, относительная тишина на арене автоугонов в Казахстане продолжалась относительно недолго.

Через четыре года правительство Узбекистана объявило об амнистии для иностранных граждан. И, вернувшись в 2000 году в родной Алматы, Красавчик взялся за старое.

Любопытно, что он не стал привлекать к своему бизнесу старых друзей, а сколотил новую ОПГ, участниками которой стали молодые и ранее никогда не судимые граждане. Почему? Ответ прост: на них у полиции не было никаких материалов, их пальчики не засветились, круг общения тоже. Значит, выйти на их след оперативникам было очень и очень непросто.

И когда эти самые молодые да ранние приступили к делу, то владельцы "Гелендвагенов", "Лэндкрузеров", "Лексусов" и "Мерседесов" напрочь лишились сна. Без угонов не проходило ни дня! Автомобили посолиднее и подороже подельники Красавчика перегоняли в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан или Россию. Остальные же разбирали на запчасти в гаражах, которые арендовали на городских окраинах Алматы. Запчасти потом продавали на автомобильных рынках. К слову, такая горькая участь постигла и "Мерседес-Е-280" известной казахстанской певицы Розы Рымбаевой. Эту машину угнали в полночь 2 февраля 2000 года. Найти автомобиль так и не удалось. Как позже выяснилось, угонщики успели разобрать "Мерседес" на запчасти.

Это преступление стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, сотрудники ГУВД активизировались, и уже через 20 дней Красавчика задержали.

После того как ему инкриминировали соучастие в похищении пяти машин, алматинский суд приговорил его к лишению свободы на 6,5 года. Красавчик отбывал наказание в учреждении ЛА-155/14, расположенном в поселке Заречный Алматинской области.

На свободе долго жить не пришлось
По словам сотрудников учреждения ЛА-155/14, Красавчик пользовался среди других осужденных большим авторитетом. Представители криминалитета даже предложили ему стать положенцем – смотрящим за зоной. То есть наблюдать за порядком в колонии. Улаживать споры между самими осужденными, а также между заключенными и администрацией. В криминальной среде статус положенца предшествует званию вора в законе. Красавчику намекнули, что если он согласится, то коронование – не за горами. Но он отказался.

В 2004 году Красавчик был условно-досрочно освобожден из колонии. Оказавшись на свободе, он решил покончить с прошлым и, как многие из криминальных авторитетов в те времена, заняться легальным бизнесом. Но, к сожалению, долго в роли бизнесмена он не задержался.

Его убили. Причиной трагедии явился конфликт с членом другой преступной группировки. Тот, подкараулив Красавчика возле кафе на горе Коктобе, ударил его ножом.

Ходили слухи, что причина убийства Красавчика кроется в его отказе от звания положенца и попытке покончить с преступным прошлым. Однако следствие склонялось к другой версии – будто знаменитый автоугонщик и криминальный авторитет погиб в результате обычной ссоры на бытовой почве.

АЛМАТЫ

Автор: Олег Губайдулин

Источник - караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676463360


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