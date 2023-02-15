Бушующий Израиль, - В.Бурт

16:21 15.02.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 15.02.2023

Массовая забастовка, в которой участвуют около миллиона человек



Израиль то и дело сотрясают политические катаклизмы. Очередное "землетрясение" происходит сейчас: граждане страны уже полтора месяца выходят на акции протеста против юридической реформы. Тысячи израильтян заполняют улицы в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Ашдоде, Бейт-Шемеше, Кфар-Саве и в других городах страны. В еврейском государстве проходит массовая забастовка, в которой участвуют около миллиона человек.



13 февраля, накануне голосования в кнессете, манифестации достигли апогея. Автомобильные трассы в Израиле заполнились машинами с надписями "Демократия" и "Свобода", из их окон торчали бело-голубые флаги со звездой Давида. На дорогах скапливались гигантские пробки. Густой людской массой были заполнены автобусы и поезда.



…В начале ноябре 2022 года в Израиле состоялись парламентские выборы, в результате которых правящая коалиция во главе с премьер-министром Яиром Лапидом потерпела поражение. Его сменил председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху – 73-летний политик занял премьерское кресло в третий раз.



И уже в первые месяцы правления нового-старого премьера, возглавившего правительство из крайне правых и религиозных партий, страна взбунтовалась. Возмутила концепция реформы, которую предложил министр юстиции Ярив Левин. Предполагается, в частности, изменить состав комиссии по назначению судей. Функцию отбора общественных представителей Левин предложил передать министру юстицию, то есть самому себе.



Еще более сомнительным выглядит другое новшество. В Израиле есть Верховный суд – Высший суд справедливости, существующий с 1948 года и обладающий широкими полномочиями. Он вправе отменять даже решения правительства и парламента. Так вот, министр юстиции намерен ограничить его деятельность, превратив ее в формальность.



На практике это будет выглядеть так: если суд блокирует решение правительства или кнессета, депутаты изучают основания вердикта и потом вновь голосуют. Если мнение законодателей получает большинство, оно вступает в силу, презрев резолюцию Высшего суда справедливости.



Таким образом чиновники могут протащить любое решение, ибо большинство министров правительства (12) представляют правящий блок. Аналогичный расклад сил и в 120-местном парламенте Израиля. В него входят "Ликуд" (32 мандата), их союзники – объединение "Религиозный сионизм" (14), партии "Шас" (11) и "Яадут а-тора" (8). В сумме получается 65 голосов, обеспечивающих преимущество в голосовании по любому вопросу.



Самое поразительное и ироничное состоит в том, что сторонник и идейный вдохновитель юридической реформы Нетаньяху сам находится под следствием: против него возбуждено сразу три (!) уголовных дела. Он обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Когда Нетаньяху находился на посту премьера, то обладал иммунитетом, но его поражение на выборах 2021 года позволило следствию начать работу. Сейчас он снова возглавил правительство и опять защищен от действия законов.



Оппозиционеры негодуют. Они считают, что реформа покончит с демократией в стране, сосредоточат всю массу власти в руках правящей коалиции. В частности, бывший премьер Лапид заявил, что "сказки о "диалоге", с которыми выступает Нетаньяху, никого не убеждают, когда они исходят от обвиняемого по уголовным делам.



Однако не только оппозиционеры выступают против преобразований в судебной системе. Более 300 экономистов подписали письмо, в котором выразили опасение, что реформа приведет к падению кредитного рейтинга государства, заставит инвесторов уйти из страны. Результатом может стать экономическая деградация Израиля.



Нетаньяху твердо стоит на своем. Еще в конце января он заявил, что не намерен затягивать с реформой. Иное мнение у президента страны Ицхака Герцога. В своей страстной речи 12 февраля он констатировал, что "страна находится на грани конституционного и социального коллапса" и призвал власть "услышать крик боли" со стороны протестующих.



Президент завершил свое выступление просьбой приостановить законодательный процесс, чтобы стороны смогли начать переговоры. Он выдвинул план из пяти пунктов, на основе которого, по его мнению, может быть найден компромисс. Председатель партии "Национальное единство" и бывший министр обороны Бени Ганц, депутаты кнессета Гидеон Саар и Матан Кахана поддержали Герцога. Однако сторонники реформы и не думали отступать…



О том, как проходило заседание кнессета 13 февраля, сообщил в своем репортаже интернет-сайт Israil inside: "После приветственных речей оппозиция устроила демарш, затянув песню "У меня нет другой страны". Депутаты начали стучать руками по столу и громко ругаться. А Юлия Малиновская (НДИ) даже расплакалась.



Глава законодательной комиссии Симха Ротман попытался обратить беспорядки в шутку, отметив "хорошее настроение" членов оппозиции. На что Гилад Карив из "Аводы" заметил, что это траурный день, а его единомышленники прокричали: "Позор!" в адрес председателя комиссии".



Потом начались настоящие безумства. Депутаты прыгали по стульям, взбирались на столы, кричали. Некоторых, самых рьяных, пришлось вывести из зала. С огромным трудом удалось навести относительный порядок.



Но во время голосования волна возмущения поднялась вновь. Так, депутат от оппозиции Офер Касиф завил, что документ, который предстоит рассматривать, фашистский. Но в итоге за часть законопроекта, вызвавшего самые ожесточенные споры, в первом чтении проголосовали девять депутатов. Противоположное мнение высказали семь их коллег…



Премьер-министр призвал лидеров оппозиции "прекратить превращать ситуацию в анархию", но нарвался на грубый ответ: "Нетаньяху, хоть раз в жизни возьми на себя ответственность за свои действия и перестань обвинять других. В анархии виновато твое сумасшедшее правительство". Автором гневной тирады стал Лапид.



Возможно ли примирение? На этот счет есть большие сомнения. Хотя отовсюду звучат призывы к диалогу, никто не собирается уступать. Впрочем, возможно, о судебной реформе придется хотя бы на время забыть, поскольку ее заслоняют более важные и тревожные дела.



Отношения Израиля и Палестины снова дошли до критического уровня, опять льется кровь. На совещании в Каире лидеры арабских стран осудили "незаконный снос" домов палестинцев и расширение израильских поселений на захваченных территориях. Они предупредили Тель-Авив, что эскалация противостояния на Западном берегу повергнет в хаос и беспорядки весь Ближний Восток. Тогда заполыхает и в Израиле…