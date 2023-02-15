"Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Киргизии. Вместо отказавшейся Армении

16:45 15.02.2023

"НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО" ОДКБ ПРОЙДЕТ В КИРГИЗИИ

Отказ Армении от проведения учений ОДКБ в этом году на своей территории вызвал неоднозначную реакцию со стороны партнеров. Несмотря на то, что в отношениях некоторых членов ОДКБ бывают напряженные периоды, организация по-прежнему остается единственным стабильным гарантом безопасности в регионе.



Каковы планы ОДКБ на 2023 год? Особенно принимая во внимание то, что Армения отказалась проводить учения на своей территории. Выбрано ли новое место их проведения?



Предлагаю сразу закрыть самую острую тему - мне кажется, главная причина отказа Армении проводить учения на своей территории исключительно внутриполитическая. Армения находится на грани вооруженного конфликта с Азербайджаном, ОДКБ при этом не совсем дистанцировалась от этой ситуации, но вовлекается в нее не очень активно. Это не может не вызывать скептического отношения армян к деятельности организации.



На таком информационном фоне проводить учения в Армении - еще больше ухудшать отношение населения к ОДКБ, давать еще больше аргументов группам, которые выступают против сотрудничества с ОДКБ вообще и с некоторыми партнерами по организации в частности.



Однако руководство Армении, насколько можно судить, все же отдает себе отчет в том, что Россия остается единственным гарантом безопасности и сохранности государства, несмотря на попытки заручиться еще чьей-то поддержкой.

Стремление Еревана подстраховаться в большей степени связано с погруженностью российских Вооруженных сил в СВО. Я думаю, что все члены ОДКБ опасаются, что по итогам операции потенциал России как провайдера безопасности может оказаться ниже, чем он был до ее начала. Любое государство пытается учитывать все возможные сценарии, в том числе и негативные, и хеджирует риски. Конечно, это вызывает раздражение в Москве, да и в других столицах тоже.



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Принимая во внимание стремление привлечь третьи страны как потенциальных доноров безопасности, какая роль достанется ОДКБ?



Судьба и роль организации очень сильно зависят от итогов СВО. Между отдельными членами ОДКБ сохраняются напряженные отношения (например, между Киргизией и Таджикистаном) - это не идеально, но нормально. Внутри НАТО тоже есть достаточно острые противоречия, это не мешает ей функционировать. Не говоря уже о том, что жизнеспособной альтернативы продолжения военно-технического сотрудничества с Россией у стран ОДКБ нет.



К тому же роль организации нельзя ограничивать исключительно военным измерением, у нее множество задач по борьбе с наркотрафиком, с нелегальной миграцией, с реагированием на чрезвычайные ситуации, в том числе биологического характера.



Уровни взаимодействия в рамках ОДКБ между ее участниками тоже сильно отличаются. Например, уровень военной интеграции между Россией и Белоруссией гораздо выше уровня взаимодействия России со странами Центральной Азии. Думаю, сейчас это связано с тем, что Афганистан, который представляет наибольшую угрозу для стран региона, в большей степени занят решением внутренних проблем. Если эта ситуация изменится, Центральная Азия может осознать значение российской поддержки.



Какие учения планирует ОДКБ в этом году и где они все же пройдут?



Большие учения - "Рубеж", "Взаимодействие", "Нерушимое братство" - обычно проводят ближе к осени, поэтому я думаю, что ситуация еще может измениться. Учения, которые отменили, потому что Армения отказалась их принимать, должны были состояться в первой половине года. В прошлом году осенью "Нерушимое братство" не состоялось из-за позиции Киргизии, которая, согласно последним заявлениям, все же примет их в этом году. Обычно мероприятия организации растянуты на весь год, а кульминация происходит осенью.



До осени спецоперация может завершиться, и тогда весь цикл учений будет проведен в полном объеме. Однако после назначения начальника Генерального штаба генерала армии Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО можно предположить, что главной задачей для Минобороны России становится именно ведение спецоперации. Армейские игры, форум "Армия" и даже учения ОДКБ или объединенной системы ПВО СНГ пока выводятся за скобки.



Хотя главные мероприятия не отменяются, будут проводиться учения "Запад-2023", на которые должны будут прибыть контингенты ОДКБ, я более чем уверен, что и сценарий, и ход этих учений напрямую зависит от того, что будет происходить на Украине.

Продолжится ли взаимодействие ОДКБ с другими организациями в этом году?



Я думаю, продолжится взаимодействие ОДКБ и ШОС. Сотрудничество ОДКБ и ООН сейчас, конечно, в тупике. Взаимодействие формально не прекращено, но в текущей геополитической обстановке сложно представить себе активное сотрудничество этих организаций.



Сейчас это сложно осуществить, однако при должной политической воле все возможно. Я давно говорю о необходимости налаживания сотрудничества ОДКБ и НАТО. Если уж вы считаете, что Россия - неподходящий партнер, то общайтесь с ОДКБ. Организация могла бы занять более сбалансированную, не однозначно пророссийскую позицию.



Если бы страны Запада действительно были заинтересованы в урегулировании, они могли бы запустить переговоры через ОДКБ.

Год для ОДКБ будет очень важным. В идеальном сценарии к осени все наладится, и все крупные мероприятия организации пройдут в штатном режиме. В неидеальном сценарии будет делаться выбор в пользу уменьшения масштабов учений, хотя бы потому, что проведение учений "Восток-2022" и Армейских игр на фоне августовских и сентябрьских событий в зоне СВО встретило немало публичного негатива.



Дм.Стефанович

15.02.23