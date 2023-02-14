Расследователь Херш уточнил и дополнил картину взрыва "Северных потоков"

17:12 15.02.2023 Херш все знает

американский журналист описал схему, по которой Вашингтон уничтожил "Северный поток"

Илья Титов



Одной из наиболее обсуждаемых тем последней недели стали шокирующие откровения за авторством Сеймура Херша. Американский журналист описал схему, по которой Вашингтон уничтожил "Северный поток" в конце минувшего сентября. На платформе Substack, совмещающей функции соцсети и подписочного сервиса (важно, что не в большой газете), Херш опубликовал статью, где шаг за шагом описывались этапы планирования и осуществления операции по дегазификации дна Балтийского моря.



По словам Сеймура, за произошедшим стояли Госдепартамент, ЦРУ и Пентагон, а инициатива начала разработки операции исходила от Джейка Салливана. Сейчас Салливан занимает пост советника президента США по нацбезопасности, но вообще среди всей администрации Байдена он является наиболее интересным и перспективным персонажем: единственный более-менее взлетевший птенец гнезда Хиллари времен ее работы в Госдепартаменте, он последние полтора года вместе с Викторией Нуланд колесил по миру, душа не столько российское или китайское, сколько европейское влияние.



Сама Нуланд тоже активно участвовала в разработке операции. Херш пишет, что вместе со своим шефом Энтони Блинкеном, главой Госдепартамента, она презентовала хитрый план уничтожения "Потоков" лично Байдену. Согласно этому плану, который был не таким уж и хитрым, газопроводы предлагалось просто и прямолинейно взорвать в ходе учений НАТО посредством заложения глубоководных мин и немедленного их подрыва.



Мистер президент, будучи единственным вменяемым человеком в Вашингтоне, от такой самодеятельности пришел в ужас и убедил представителей Госдепа и ЦРУ в необходимости создания хотя бы номинальной видимости непричастности США к подрыву. Поэтому было решено поставить мины на таймер с сорока восемью часами, а кнопку отдать проплывавшим мимо норвежцам со строгим наказом запустить таймер, как только все действующие лица покинут район проведения учений.



Что было дальше, вы помните: газовые пятна на поверхности моря, развороченные трубы на глубине, вертолеты-корабли в районе подрывов, схемы, стрелочки и всеобщая уверенность в том, что за взрывом стоят русские. Почему? Ну вы же знаете этих русских, их хлебом не корми - дай что-нибудь взорвать, пусть даже и свое. Путем "утечек" из Белого дома и, надо думать, через прямой канал связи с редакциями самых свободных и независимых СМИ в прессу прошла версия российского следа как единственно возможного варианта произошедшего.



А уже через пять дней на пресс-конференции Энтони Блинкен объявил, что взрыв, кто бы за ним ни стоял, предоставляет Европе уникальную возможность избавиться от зависимости от российского газа - путинского оружия империализма. На замену, разумеется, втридорога предлагался СПГ из-за океана. Тем не менее, продвижение нарратива о российской вине (впрочем, тщетное, ведь кроме либералов из "Твиттера" и украинствующих умом на этот бред никто всерьез не повелся) было частью первоначального плана.



Все описанное выше множество раз прошло через мейнстримную прессу в России и в Британии.



Голоса Европы и США расследование Херша заметили, но не придали ему особого значения: подумаешь, взорвали что-то полгода назад, тоже мне большое дело. Наши газеты и телеканалы принялись трактовать публикацию. Одни говорили, что это группа вашингтонских элит пытается снять с себя ответственность перед Россией и Европой. Другие дежурно поворчали по поводу того, что маски сброшены, западное лицемерие в очередной раз разоблачено и далее по знакомому нам списку. Третьи попытались копнуть чуть глубже и уделили большое внимание фигуре Сеймура Херша: вспомнили про его заслуги в раскрытии правды о военных преступлениях США во Вьетнаме, раскрутке роли США в истории с корейским "Боингом", о расследовании на предмет тюрьмы в Абу-Грейб и о роли администрации Обамы в укрытии Осамы и организации гражданской войны в Сирии.



Тем не менее, два слоя фактуры, относящейся к фигуре этого лауреата Пулитцеровской и ряда других престижных журналистских премий, были проигнорированы. Во-первых, журналист, ведущий расследования подобного уровня, всегда является сливным бачком спецслужб. Из этого правила не было исключений даже в 1969-м, когда расследование бойни в Сонгми прославило Херша, и уж тем более это правило незыблемо сейчас, когда неподконтрольные правительствам силовые структуры могущественны, как никогда прежде.



На кого же были направлены "расследования" Херша? На военных, на ЦРУ, на Белый дом. Главные вехи журналистской карьеры Херша были связаны с наличием в Белом доме весьма отмороженных ястребов: Никсона (которого потом топили скандалом с утечкой документов из Пентагона и все же выдавили с помощью "расследования" об Уотергейте), Рейгана, Буша-младшего, Обамы и Байдена. Как известно, ястреб - это не политическая ориентация, а состояние души: это стоящий выше демократов и республиканцев двухпартийный консенсус, направленный на осуществление агрессивной внешней политики в ущерб внутренним интересам. Эта невидимая партия Pax Americana и была целью Херша и сил, что за ним стоят.



В попытках выяснить, что это за силы, мы подходим ко второму слою фактуры, упущенной российской прессой. Херш - громкое имя. Многочисленные сливы внутренней кухни силовых ведомств, носящие бренд лауреата двух десятков больших премий, являются политическими заявлениями тех групп, что хотят обозначить свою позицию, но не решаются идти против мейнстрима.



В этом смысле стоит вспомнить, что в 1983‑м Херш получил премию Национального круга книжных критиков за критическую биографию Киссинджера, с которым у журналиста позже возник заочный спор, а теперь - неожиданная точка соприкосновения и интересная общая черта.



Киссинджер, которому в мае исполнится сто, как и Херш, которому всего 85 (хотя и выглядит он на все сто), являются голосами партии хорошего копа. "Партией мира" это внепартийное объединение американских политиков и функционеров назвать не получается, но свою долю в уравновешивание истеричного психоза разжигателей вечной войны эти люди вносят. Главный миротворец (по иронии судьбы оказавшийся на одноименном сайте) Генри Киссинджер, бывший госсекретарем при Никсоне, в прошлом году с апреля по декабрь сыпал планами урегулирования, предлагавшими заморозить конфликт, оставить территории как есть и принять Украину в НАТО. Киссинджер, в свое время построивший мост между Пекином и Вашингтоном, выбран на роль умиротворителя европейского фронта неслучайно: внимания, если верить стоящей за старым Генри группе, требует другое направление.



Можно с чистым сердцем игнорировать суть этого расследования, достойного квартиранта миссис Хадсон с Бейкер-стрит. В самом деле, неужели для кого-то причастность США к уничтожению "Потоков" стала сюрпризом? О том, что американцы уничтожат газопроводы, прямым текстом еще год назад говорил Байден - к чести этого последнего из американцев, некоторые свои обещания он исполняет. Обратить внимание следует на другое. Помимо фигуры Херша, на которого мы уже взглянули, стоит посмотреть на реакцию международной прессы.



Шуму "расследование" наделало и в Британии. Почему? Потому что Британия пыталась отвести от себя подозрение в дегазификации южных соседей, неизбежно возникающее в силу совмещения политических амбиций с развитым флотом подводных беспилотников - иными словами, из-за совпадения желания и возможности. Лондон очень не хотел выглядеть виноватым - особенно теперь, когда ястребиным устремлениям Бориса и отпочковавшейся от него Лиз на смену пришла номинальная рациональность Риши Сунака.



К Сунаку недавно в гости приезжал Зеленский и, несмотря на встречу с Карлом III, выступление перед британским парламентом и типично британские шутки вроде предложения краткого курса обучения работе с истребителями, энтузиазма не вызвал. Среди всех стран Запада, что ощутили на себе последствия украинского кризиса, Британия хлебнула больше прочих: экономика сокращается, страну охва­тили забастовки, а рост цен вынудил даже вечно острящих или паникующих газетчиков удариться в тяжелый спокойный пессимизм. Обострять отношения с Европой, пусть даже по такому надуманному поводу, как британская вина в подрыве газопроводов, Лондону ни к чему.



Европа и США тем временем не придают словам Херша никакого значения, что понятно: Европа (та ее часть, что имеет значение) не имеет субъектности, а американская пресса сейчас занята делами поважнее.



На прошлой неделе в "Завтра" выходил анализ главной темы начала февраля - китайского воздушного шара, поставившего все США на уши. На то был целый ряд причин, как сиюминутно-политических, так и продиктованных исторической памятью, но тогда пресса и руководство страны еще не успели как следует сориентироваться. Сейчас дело обстоит совершенно иначе: демократы и республиканцы дежурно бросаются друг в друга грязью. Одни пытаются посчитать, сколько таких же аэростатов не заметил Трамп, другие говорят, что не было никаких аэростатов.



Параллельно с этим Белый дом обнаружил над Канадой, Аляской и Тихим океаном новые воздушные шары, которые тут же были сбиты, дабы показать публике, что инцидент с шаром над ракетно-ядерными шахтами Монтаны был нелепой случайностью (эти новые шары никто не видел, так что и спросу никакого).



Но возник интересный момент: публикации в большой прессе разделились на те, что описывают многочисленные шары, полетевшие на Америку как из рога изобилия в контексте недавней истории с аэростатом над Монтаной, и на те, что видят в этом целую кампанию политических провокаций со стороны врага из-за Тихого океана. У вторых раздувание (простите за каламбур) новой "красной угрозы" и накачивание общественного пространства очередным всплеском истерики - на этот раз антикитайской - легло в контекст обращения Байдена к Конгрессу.



7 февраля традиционное ежегодное обращение президента к законодателям содержало в себе массу спорной информации, но на поверхность медиаболота всплыла только китайская повестка дня. Одним - скажем, New York Post - показалось, что Байден проигнорировал важнейшую тему, другие - как The Washington Post - принялись искать в тех трех с половиной предложениях, что сказал Джо про Китай, намеки на продолжение курса в отношении Пекина.



Важно понимать, что все разговоры о китайском направлении внешней политики США (даже если это разговоры о том, как Белый дом его игнорирует) ложатся в один нарратив с расследованием Сеймура Херша, с которого мы здесь начинали. Американские чиновники поспешили опровергнуть причастность вашингтонских структур к подрыву "Потоков", а среди великого множества различных конгрессменов и сенаторов, которых хлебом не корми - дай попиариться на громкой теме, высказался лишь один. Майк Ли, республиканец из Юты, обзвонил своих друзей в вашингтонских гостиных с вопросом о том, знали ли они о готовящейся операции. Те, разумеется, сказали изоляционисту из штата мормонов, что ни о чем таком понятия не имели.



Несмотря на слабый шум, который навело "расследование" Херша в прессе и политической верхушке США, оно легло в одну информационную волну с суетой вокруг китайских шаров. Эту общую волну можно привести к единому знаменателю: "Не забывайте, кто наш главный враг, не отвлекайтесь от борьбы с ним". Полноценная борьба с Китаем многомерна и сложна, это схватка, требующая напряжения всех доступных ресурсов, тонкая игра, которую ястребиными методами не выиграть. 85-летний Херш (как до него 99-летний Киссинджер) щелкает по клюву своих ровесников в Вашингтоне. Простой путь, который выбрали они, - как в молодости, душить Европу и бодаться с Россией - ведет к поражению Америки на западном фронте. Источник - завтра

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