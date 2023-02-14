Лавины снесли 22 дома в таджикском Хороге: погибли 8 человек

17:33 15.02.2023

В Хороге в результате схода лавины погибли 8 человек



Под лавину попали 22 дома.

Погибли 8 человек в результате схода лавины в Хороге



В результате стихийного бедствия в городе Хорог погибли восемь местных жителей: мальчик и девочка 4-х лет, а также 4 женщины. Еще два тела (пол не уточняется) были найдены утром.



"Усилиями спасателей из-под лавины по состоянию на 14:00 15 февраля живыми были извлечены девять местных жителей", - сообщила пресс-секретарь КЧС Умеда Юсуфи.



По ее словам, в результате схода лавины на территории города Хорог пострадали 22 жилых дома: 4 дома полностью, 18 частично.



Фото КЧС РТ

Кроме этого, Юсуфи отметила, что в Ванджском районе тоже сошла лавина, под которой остался житель джамоата Техарв.



"Он погиб, его тело было найдено местным населением и передано родственникам", - сообщила Юсуфи.



По ее словам, напряженная обстановка сохраняется на автодороге Душанбе-Хорог-Мургаб, которая закрыта из-за схода снежных лавин на территории Рушанского и Шугнанского районов области.



Фото КЧС РТ

"Работы по оказанию помощи семьям погибших и раненным, а также ход ликвидации последствий стихии взят под личный контроль главы государства. Созданы и работают круглосуточно Штаб по ликвидации ЧС. В ГБАО выехали сотрудники Центрального аппарата КЧС. На местах начали работу Комиссии по ЧС по оценке ущерба", - пояснила пресс-секретарь КЧС.



Фото КЧС РТ

По ее словам, еще один человек погиб сегодня на дороге Душанбе-Худжанд.



"Сегодня лавина сошла на 65,8 км автотрассы Душанбе-Варзоб, под ней оказались четыре легковые машины. Усилиями спасателей КЧС, сотрудников МВД и дорожной службы IRS были спасены водители и пассажиры. К сожалению, один водитель погиб", - сказала Юсуфи.



Она отметила, что лавиноопастность сохранится еще на протяжении 3-4 дней.



"До 19 февраля в районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах Душанбе-Худжанд, Душанбе-Рашт-Ляхш, Хорог-Мургаб, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим из-за обильных осадков сохранится большая опасность схода лавин", - сказала Умеда Юсуфи.



По ее словам, автотрасса Душанбе-Худжанд на данный момент тоже закрыта.