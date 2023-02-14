|Лавины снесли 22 дома в таджикском Хороге: погибли 8 человек
17:33 15.02.2023
В Хороге в результате схода лавины погибли 8 человек
Под лавину попали 22 дома.
Погибли 8 человек в результате схода лавины в Хороге
В результате стихийного бедствия в городе Хорог погибли восемь местных жителей: мальчик и девочка 4-х лет, а также 4 женщины. Еще два тела (пол не уточняется) были найдены утром.
"Усилиями спасателей из-под лавины по состоянию на 14:00 15 февраля живыми были извлечены девять местных жителей", - сообщила пресс-секретарь КЧС Умеда Юсуфи.
По ее словам, в результате схода лавины на территории города Хорог пострадали 22 жилых дома: 4 дома полностью, 18 частично.
Фото КЧС РТ
Кроме этого, Юсуфи отметила, что в Ванджском районе тоже сошла лавина, под которой остался житель джамоата Техарв.
"Он погиб, его тело было найдено местным населением и передано родственникам", - сообщила Юсуфи.
По ее словам, напряженная обстановка сохраняется на автодороге Душанбе-Хорог-Мургаб, которая закрыта из-за схода снежных лавин на территории Рушанского и Шугнанского районов области.
Фото КЧС РТ
"Работы по оказанию помощи семьям погибших и раненным, а также ход ликвидации последствий стихии взят под личный контроль главы государства. Созданы и работают круглосуточно Штаб по ликвидации ЧС. В ГБАО выехали сотрудники Центрального аппарата КЧС. На местах начали работу Комиссии по ЧС по оценке ущерба", - пояснила пресс-секретарь КЧС.
Фото КЧС РТ
По ее словам, еще один человек погиб сегодня на дороге Душанбе-Худжанд.
"Сегодня лавина сошла на 65,8 км автотрассы Душанбе-Варзоб, под ней оказались четыре легковые машины. Усилиями спасателей КЧС, сотрудников МВД и дорожной службы IRS были спасены водители и пассажиры. К сожалению, один водитель погиб", - сказала Юсуфи.
Она отметила, что лавиноопастность сохранится еще на протяжении 3-4 дней.
"До 19 февраля в районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах Душанбе-Худжанд, Душанбе-Рашт-Ляхш, Хорог-Мургаб, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим из-за обильных осадков сохранится большая опасность схода лавин", - сказала Умеда Юсуфи.
По ее словам, автотрасса Душанбе-Худжанд на данный момент тоже закрыта.