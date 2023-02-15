Кердык елбасы. Казахский народ окончательно осиротел без "отца народа"

18:26 15.02.2023

Назарбаев больше не в законе



Среда, 15 Фев 2023,



Закон о Елбасы утратил силу

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы". Об этом сообщает пресс-служба Акорды.



Напомним, закон "О Первом президенте Республики Казахстан – Елбасы" закрепил за Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ титул "Елбасы" ("лидер нации") как за первым президентом, "стоящим у истоков создания казахстанской государственности и внесшим выдающийся вклад в развитие суверенного Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства". По нему Назарбаев обладал неприкосновенностью, не мог быть подвергнут задержанию, аресту и содержанию под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Имущество Назарбаева и "совместно проживающих с ним членов семьи", а также используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы были неприкосновенны. В законе также было прописано, что Назарбаев имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80 процентов месячного должностного оклада президента, а члены семьи - на пособие, равное 10-кратному минимальному размеру пенсии. Гарантировалась банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов Елбасы и совместно проживающих с ним членов его семьи. По этому закону экс-президент освобождался от ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий президента Республики, за исключением случаев совершения государственной измены. Закон предусматривал и другие льготы.