 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.02.2023
18:51  Центральная Азия и сецессия: риски для территориальной целостности, - А.Токарев
18:32  На южных границах Таджикистана растет и укрепляется новое государство - "Вилаят Хорасан"
18:26  Кердык елбасы. Казахский народ окончательно осиротел без "отца народа"
17:33  Лавины снесли 22 дома в таджикском Хороге: погибли 8 человек
17:12  Расследователь Херш уточнил и дополнил картину взрыва "Северных потоков"
17:03  Дежавю... В БандерАрмии решили возродить "славную" горную дивизию "Эдельвейс"
16:45  "Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Киргизии. Вместо отказавшейся Армении

16:21  Бушующий Израиль, - В.Бурт
15:16  Как вор из Казахстана по кличке Красавчик украл машину у премьер-министра Узбекистана (история)
12:33  В Казахстане создадут госкомиссию "по вопросам доступа к информации"
12:01  Крушение поезда с химикатами в Огайо: амерСМИ с опозданием заметили экологическую катастрофу
11:20  Spectator: в Британии не преследуют пакистанских педофилов, чтобы не прослыть расистами
11:07  США закрыли глаза на ложь Украины о потерях ВСУ ради ослабления России, - Брэдли Девлин
11:04  Европа спокойно наблюдает, как США добивают Турцию
11:00  Таинственные объекты замечены уже по всему миру: Раскрыт секрет подозрительных шаров
10:57  Прикрыть позор: кого США спрятали за "инопланетянами"
10:45  Откуда хабы растут? О логистической политике Казахстана
10:29  Экс-президент Алмазбек Атамбаев улетел на лечение в Испанию
08:30  Турецкий разлом: контексты и странные последствия, - Илья Титов
07:15  Уроки Турции: Эрдогану надо со своими разобраться, - Игорь Моисеев
00:26  Как погибают американские наемники на Украине (видео от NYT)
00:21  Если завтра Тайвань. Война в Южно-Китайском море не за горами.., - Кирилл Бабаев
00:03  США попробуют вывести "Турецкий поток" из строя, прикрываясь землетрясением, - С.Тарасов
00:01  Буддийскую общину Калмыкии ждет перерождение
00:00  Мали как зеркало мировой антиколониальной революции, - А.Мезяев
Вторник, 14.02.2023
19:39  Англосаксы украинизируют Казахстан, - Вл.Прохватилов
16:54  Народы Горного Бадахшана, - К.Васильцов
16:40  "Вера, отраженная в камне": идеология, архитектура и религия Шейбани-хана, - А.Маликов, К.Торланбаева
15:17  В Узбекистане организуют "Общенациональное движение за правильное питание"
14:23  Численность таджиков в России растет в прогрессии
14:13  Оргнабор мардикоров. Минтруда Таджикистана не знает сколько трудовых мигрантов выехало в Россию
14:02  Почти 8 тыс. казахов переселены с юга на север и получили меры господдержки в 2022 году
13:56  "Ретроспективный анализ протестной активности в Республике Казахстан", - Алла Харсеева
13:37  Мэр Эрзина в центре землетрясения в Турции стал героем: не упал ни один дом
12:56  Назначены новые вице-министры юстиции Казахстана - Даниель Ваисов (сын замгенпрокурора) и Ботагоз Жакселекова
12:45  Президент Ирана Раиси прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
12:33  Бишкек. Экс-президента Атамбаева суд отпустил из тюряги лечиться за границу
11:41  Западные санкции развивают экономику Таджикистана
10:35  Бахмут-Угледар. РосАрмия "варит" котлы из ВСУ, - Дм.Стешин
10:32  СВО глазами Казахстана: Астана понимает кто друг, а кто враг? - Данияр Ашимбаев
10:10  Умер экс-министр культуры, глава Комитета по культуре и спорту Сената Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев
09:55  Афганская проблема. Вакуум силы, - М.Казначеев
09:51  Вокруг Алматы хотят построить почти миллион квадратных метров кредитного жилья
09:01  О прямом участии США в военном конфликте на Украине, - Владимир Овчинский
08:57  Мировая верхушка наносит ответный удар: что скрывает глобализация. - Андрей Фурсов
08:53  Россия разочарована действиями "Талибана" в Афганистане, - радикально поменял свое мнение посол Кабулов
08:45  Турецкий город Нурдагы полностью снесут после разбора завалов
08:24  "Узбекско-Кыргызский фонд развития" одобрил 1 проект, но и на него не получил денег, - депутат Толонов
08:14  Российский ТЭК повторяет уроки кризиса 1973 года, - Ирина Гайда
00:51  Ошарашенные: какие страны засекали у себя в небе чужие аэростаты
00:47  Калифорния ошеломлена размахом проституции, - Эмма Колтон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Таджикистан   | 
На южных границах Таджикистана растет и укрепляется новое государство - "Вилаят Хорасан"
18:32 15.02.2023

"Мы готовы". Ответ главы МВД Таджикистана на угрозу нападения боевиков из Афганистана
Мазхаб Джумъа,
Он сказал, что если будет необходимо будут задействованы силы ОДКБ.

"Мы готовы к любой угрозе", - заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода, отвечая на пресс-конференции 15 февраля на вопрос о высказывании начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова о присутствии почти 4 тысяч боевиков ИГИЛ на таджикско-афганской границе.

Министр сообщил, что "у них совместно с ответственными силовыми структурами есть план действий по обеспечению безопасности на границе в случае угрозы".

"Одной из важных задач наших подведомственных структур совместно с ГКНБ, Пограничными войсками и другими ответственными органами является обеспечение безопасности на границе. Мы всегда готовы, у нас есть совместный план действий в таких ситуациях", - сказал Рахимзода.

Он отметил, что "в случае необходимости силы ОДКБ также будут задействованы для поддержки".

09:00 9 февраля
Директор ЦСИ: Таджикистан не может прекратить сотрудничество с Афганистаном во всех сферах
Анатолий Сидоров 14 февраля на пресс-конференции сказал, что "в настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства" - "Вилаяте Хорасан" значительно возросла и составляет около 6,5 тыс. боевиков, из которых до 4 тыс. сосредоточены в провинциях Бадахшан, Кундуз и Тахар Афганистана, на границе с Таджикистаном".

По его словам, в Центрально-Азиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок и наибольшую опасность представляет "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Филиал "Вилаяте Хорасан" ИГИЛ впервые появился на востоке Афганистана в январе 2015 года. В конце 2019 года США и бывшее правительство Афганистана объявили, что группировка практически ликвидирована, поскольку сотни ее боевиков были убиты в ходе контртеррористических операций.

Между тем, "Вилаяте Хорасан" за последний год заявлял об осуществлении серии громких терактов в нескольких городах Афганистана. В частности, эта группировка утверждает, что 12 декабря прошлого года ее боевики напали на отель в Кабуле, в результате которого были убиты и ранены несколько человек, в том числе пятеро граждан Китая.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676475120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2023 года №126
- Экономика Казахстана выросла на 5,6% в январе 2023 года
- О регистрации партийных списков партий
- Применение отечественных научных разработок в экономике расширят в Казахстане
- СВО глазами Казахстана: Астана понимает, кто друг, а кто враг
- Кадровые перестановки
- Дополнительные меры по повышению безопасности в школах примут в Казахстане
- Вопросы рационального и эффективного использования средств Нацфонда обсудили сенаторы
- Глава МИД Казахстана прибыл с визитом в Португалию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  