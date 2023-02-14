На южных границах Таджикистана растет и укрепляется новое государство - "Вилаят Хорасан"

18:32 15.02.2023

"Мы готовы". Ответ главы МВД Таджикистана на угрозу нападения боевиков из Афганистана

Мазхаб Джумъа,

Он сказал, что если будет необходимо будут задействованы силы ОДКБ.



"Мы готовы к любой угрозе", - заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода, отвечая на пресс-конференции 15 февраля на вопрос о высказывании начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова о присутствии почти 4 тысяч боевиков ИГИЛ на таджикско-афганской границе.



Министр сообщил, что "у них совместно с ответственными силовыми структурами есть план действий по обеспечению безопасности на границе в случае угрозы".



"Одной из важных задач наших подведомственных структур совместно с ГКНБ, Пограничными войсками и другими ответственными органами является обеспечение безопасности на границе. Мы всегда готовы, у нас есть совместный план действий в таких ситуациях", - сказал Рахимзода.



Он отметил, что "в случае необходимости силы ОДКБ также будут задействованы для поддержки".



09:00 9 февраля

Директор ЦСИ: Таджикистан не может прекратить сотрудничество с Афганистаном во всех сферах

Анатолий Сидоров 14 февраля на пресс-конференции сказал, что "в настоящее время численность афганского филиала "Исламского государства" - "Вилаяте Хорасан" значительно возросла и составляет около 6,5 тыс. боевиков, из которых до 4 тыс. сосредоточены в провинциях Бадахшан, Кундуз и Тахар Афганистана, на границе с Таджикистаном".



По его словам, в Центрально-Азиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок и наибольшую опасность представляет "Исламское государство" и "Аль-Каида".



Филиал "Вилаяте Хорасан" ИГИЛ впервые появился на востоке Афганистана в январе 2015 года. В конце 2019 года США и бывшее правительство Афганистана объявили, что группировка практически ликвидирована, поскольку сотни ее боевиков были убиты в ходе контртеррористических операций.



Между тем, "Вилаяте Хорасан" за последний год заявлял об осуществлении серии громких терактов в нескольких городах Афганистана. В частности, эта группировка утверждает, что 12 декабря прошлого года ее боевики напали на отель в Кабуле, в результате которого были убиты и ранены несколько человек, в том числе пятеро граждан Китая.