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Центральная Азия и сецессия: риски для территориальной целостности, - А.Токарев
18:51 15.02.2023

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: РИСКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Глобальные тектонические сдвиги современности – конфликт России и НАТО, украинский кризис и другие – стали отложенными последствиями распада СССР. В этот перечень входят и так называемые сецессии – наиболее острые точки территориальных и политических конфликтов. Специфику данных процессов на постсоветском пространстве проанализировал д.п.н., ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Алексей ТОКАРЕВ в аналитической статье для научного журнала "Международная аналитика".

Сецессия – это процесс выхода территориально-политического образования из состава "материнского" государства. Зачастую этот процесс ориентируется на внешнего патрона – предполагается, что с присоединением к новому государству произойдет воссоединение этноса (ирредента) или повышение статуса территории (автономизация). Примеры сецессий знает и новейшая история Центральной Азии.

В Узбекистане риски сецессии связаны с Каракалпакстаном – автономной республикой, населенной отдельным тюркским этносом со своим языком и вековой историей. С 1873 года земли каракалпаков входили в состав Туркестанского края Российской империи, а после революции тяготели к Хивинскому ханству и Хорезмской народной советской республике. Впоследствии ХНСР была поделена между Узбекской и Туркменской ССР, а Каракалпакская АССР осталавась в составе РСФСР до 1936 года. В 1936-1991 годах автономия стала частью Узбекской ССР. В 1990 году Каракалпакстан провозгласил государственный суверенитет, однако в 1993 году по межгосударственному договору вошел в состав Узбекистана на правах республики.

Каракалпакская ирредента тяготеет к этнически близкому Казахстану, а тезис об этническом и языковом родстве поддерживается рядом казахстанских медиа. Низкий уровень жизни в республике и слабая вовлеченность каракалпакских элит в управление Узбекистаном может стимулировать сецессию. Поэтому администрация Шавката Мирзиеева превентивно купирует эти настроения. В регионе проводятся социально-экономические преобразования, а в публичной риторике отдается дань уважения "каракалпакскому народу". Также потенциальной точкой риска остаются настроения таджикского населения – однако политические проекты сецессии таджиков Узбекистана не возникали, учитывая отсутствие у них территориальной автономии.

История Туркменистана и Казахстана не знает организованных попыток сецессии. После распада СССР аналитики фиксировали ирредентистские настроения в северных казахстанских регионах с русским населением. Однако предпосылки к сецессии в Казахстане не сформировались: границы областей в стране не делятся по этническому признаку, а нациестроительство в целом успешно интегрировало русских в единую политическую общность, несмотря на отдельные медиаскандалы.

В Киргизии точкой сецессионного риска остается узбекская община Ошского и Джелал-Абадского регионов. В 1990 и 2010 годах в Оше произошли вооруженные столкновения – оба раза узбеки требовали автономии и повышения статуса своего языка. Однако протестующие не требовали выхода из состава Киргизии и не создавали политических объединений.

В Таджикистане в 1992-1997 годах существовала самопровозглашенная Республика Горный Бадахшан (РГБ). Она возникла на территории ГБАО – региона, переданного Москвой в 1925 году в состав Таджикской ССР. РГБ заявила о желании войти в состав России, на территории "республики" одной из валют был рубль. Сецессию отстаивала организованная политическая сила (местный парламент), а центральная власть из-за гражданской войны не могла ей противостоять. Однако "российский" сценарий сецессии был невозможен – географически ГБАО не граничит с РФ, а русские не являются титульным этносом на Памире.

Среди факторов, влияющих на появление и успех сецессии – высокий уровень внутренней автономии (или историческая память о ней), этническое и языковое своеобразие региона, создание сепаратистами политических организаций. Весомые факторы – наличие у сил сецессии военных сил и географическая близость государства-патрона. Однако наличие патрона не определяет успех – гораздо важнее ослабление институтов "материнского государства". Считается, что в сецессиях в СНГ априори заинтересована Россия, однако на практике она поддерживает их сравнительно редко. Так, Москва не была заинтересована в инкорпорации РГБ; а в кейсе Приднестровья Россия продвигает процесс его реинтеграции в Молдавию на определенных условиях.

Полную версию статьи

"Как появляются постсоветские сецессии..."

читайте на сайте научного журнала "Международная аналитика"

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676476260


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