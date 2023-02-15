 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сын известного каз-спортсмена-олимпионика Турлыханова воспитался диким ушлепком
20:16 15.02.2023

Даулет Турлыханов: Я приношу свои извинения за поступок сына

Среда, 15 Фев 2023,

Кандидат в депутаты дал разъяснения по поводу инцидента с участием его сына в Алматы
Заслуженный тренер Казахстана Даулет ТУРЛЫХАНОВ прокомментировал инцидент с участием его сына Нурасыла, который подозревается в избиении семьи юристов в Алматы.

"Хотел бы изложить свою позицию по инциденту, произошедшему в ночь с 10 на 11 февраля в городе Алматы с участием моего сына. Мой сын Нурасыл является совершеннолетним и самостоятельным человеком. В случае, если его вина будет доказана, он будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В тоже время я приношу свои извинения за поступок сына", - написал в Instagram Даулет Турлыханов.

Напомним, в среду, 15 февраля, семейная пара юристов подверглась избиению со стороны сына известного спортсмена Даулета Турлыханова, Нурасыла. По словам потерпевших, в одном из заведений Алматы парень избивал свою девушку. Супруги заступились за нее, но пострадали сами: мужчине сломали ребро, а его жену ударили в челюсть.

Департамент полиции Алматы сообщилт, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК - хулиганство. По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы. Материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим.

Даулет Турлыханов - кандидат в депутаты мажилиса.

Источник - Ратель
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