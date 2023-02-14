ОДКБ готовится защитить Таджикистан от нападения боевиков, - Виктория Панфилова

21:51 15.02.2023 Официальная власть в Кабуле заверяет Душанбе, что с территории Афганистана угроз ожидать не стоит

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Пока на границе Таджикистана с Афганистаном спокойно.

Обстановка в Центрально-Азиатском регионе остается напряженной. Угрозы исходят от боевиков террористических организаций, нашедших убежище в Афганистане. Численность запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ) в Афганистане оценивается в 6,5 тыс. человек. Большая их часть – 4 тыс. – сосредоточена на границе с Таджикистаном. Такие данные привел начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, подводя итоги деятельности военного альянса за 2022 год и обозначая задачи.



"Главная опасность в Центральной Азии исходит из Афганистана, точнее, закрепившихся там экстремистских группировок, включая ИГ и "Аль-Каиду" (организация запрещена в РФ. – "НГ")", – сказал генерал Сидоров.



Он отметил, что это делает обстановку в Центрально-Азиатском регионе еще более напряженной. А с учетом того, что боевики ИГ периодически обстреливают сопредельные с афганской территории, вероятность дестабилизации таджикской границы и экспорта нестабильности в Россию возрастает.



Ранее на этот факт обращал внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он, в частности, говорил, что, несмотря на прекращение в целом боевых действий в Афганистане, ситуацию с безопасностью в этой стране пока нельзя назвать стабильной. Серьезным фактором напряженности остается деятельность международных террористических организаций, таких как ИГ, "Аль-Каида" и др. Дополнительное напряжение создается в результате деятельности так называемого антиталибского движения (см. "НГ" от 12.05.22).



При каждом удобном случае тему ухудшения ситуации на таджикско-афганской границе поднимает президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В частности, на саммите "Россия – Центральная Азия", прошедшем в октябре прошлого года в Астане, он говорил о скоплении боевиков на таджикских рубежах, необходимости проведения работ по укреплению границы с Афганистаном и созданию там необходимой инфраструктуры.



В том же 2022 году Россия обещала предоставить Душанбе грант более чем на 100 млн долл. для строительства пограничной заставы и ее оснащения. В свою очередь, Вашингтон заявлял о готовности вложить в безопасность Таджикистана более 60 млн долл. О реализации этих намерений пока ничего не известно.



При этом угрозы проведения терактов со стороны радикалов сохраняются, правда, пока на территории Афганистана. Об этот говорит тот факт, что Саудовская Аравия (СА) на прошлой неделе закрыла свое посольство в Кабуле. МИД этой страны в своем заявлении сообщил, что дипломатическое представительство СА в Кабуле было закрыто из-за опасений возможного нападения со стороны ИГ. По данным представителей внешнеполитического ведомства СА, "ИГ планировало взорвать здание посольства с помощью заминированного автомобиля". Дипломаты и сотрудники посольства переведены в Исламабад, сообщил афганский ресурс Тolonews.



Ранее Bloomberg со ссылкой на заявления ООН сообщал о возможности угроз ИГ в адрес посольств Китая, Индии и Ирана в Кабуле. "Боевики "Исламского государства" угрожали атаковать посольства Китая, Индии и Ирана в Афганистане, пытаясь изолировать "Талибан" от ряда стран, которых он считает дипломатическими союзниками", – говорится в докладе ООН.



Между тем официальная афганская власть движения "Талибан" (запрещено в РФ) утверждает, что безопасность дипломатов и посольств сегодня обеспечивается гораздо лучше, чем это было раньше. "Правительство Афганистана уделяет внимание безопасности положения всех правительственных организаций, посольств и неправительственных организаций", – заявил представитель талибов Забиулла Муджахид. Он подчеркнул, что "никому и никогда не будет позволено наносить ущерб дипломатическим учреждениям в Афганистане". По словам Муджахида, "ИГ не может никому угрожать и до сих пор нигде не достиг своих целей".



Представители внешнеполитического ведомства "Талибана" не раз заявляли о приверженности к добрососедским отношениям с соседними государствами. "Исламский Эмират сохраняет свою приверженность и не позволит никому представлять угрозу региону и миру с территории Афганистана или вмешиваться в чужие внутренние дела", – говорится в заявлении МИД "Талибана" по поводу встречи секретарей советов национальной безопасности в формате Индия – Центральная Азия, которая состоялась в декабре 2022 года в Нью Дели.



Талибы с первых дней после прихода к власти уверяют мировое сообщество в своей безопасности для окружающих стран и всего мира. Это позволило им наладить определенные контакты с рядом стран – например, с Россией, Узбекистаном, Туркменистаном, Казахстаном, Киргизией, Ираном, Китаем и даже некоторыми странами ЕС. Некоторые из них, поверив, что талибы способны обеспечить безопасность и порядок, обсуждают и даже запускают экономические проекты.



Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев поставил под сомнение прозвучавшую в ОДКБ цифру, что в Афганистане сегодня находится 6,5 тыс. боевиков. "Тем не менее проблема присутствия ИГ в Афганистане существует, но нужно говорить в первую очередь не о том, сколько там присутствует боевиков ИГ, "Аль-Каиды" или Исламского движения Узбекистана (ИДУ), а что с этим делать. Действующее правительство "Талибана" и его силовые структуры, которые реально борются с ИГ на своей территории начиная с 2015 года, то есть с того момента, когда радикалы перебрались в Афганистан, в отличие от предшествующего правительства Гани продолжают это делать и сегодня", – сказал "НГ" Александр Князев. По его мнению, нужно поддержать предложение специального представителя президента Ирана по Афганистану, руководителя дипломатической миссии Ирана в Кабуле Хасана Куми Казими. Он, в частности, говорил о том, что талибам в борьбе с ИГ необходимо оказывать помощь. Это не значит, что нужно туда вводить свои силы другим странам. Нужно оказывать помощь в обучении персонала, предоставлении необходимого оборудования, технических средств, может быть, даже военно-техническую помощь в целом, а также предоставлении им разведывательной информации об ИГ. "Я полностью поддерживаю это предложение и сам об этом говорил неоднократно, но наиболее оптимальная форма помощи могла бы быть найдена в формате региональной антитеррористической структуры ШОС, в которую входят все окружающие страны, в рамках которой существует формат взаимодействия Афганистан–ШОС. Это бы оказало большую помощь талибам в борьбе с ИГ и иже с ними. Пусть бы они сами на своей территории более успешно боролись с терроризмом и экстремизмом. В остальном у всех стран региона существуют собственные силовые структуры, которые должны просто выполнять свою работу", – полагает эксперт.



По словам Князева, опасность для стран Центральной Азии может исходить в случае, если сегодняшние противники Москвы станут использовать афганскую территорию для открытия второго фронта. Это относится не только к террористическим организациям, но и к антиталибским движениям. Стимулируя эти группы, они могли бы увеличить эскалацию конфликта в Афганистане, а это уже повысило бы уровень угроз и заставило бы Россию отвлекать некие ресурсы для помощи своим союзникам в регионе, а также для защиты собственных интересов в Центральной Азии. "Если на территории Афганистана начинается новый виток гражданской войны, где на одной стороне будут талибы, а на другой – антиталибские движения, плюс де-факто в союзе с ними террористические организации, включая ИГ, дестабилизация Центрально-Азиатского региона неизбежна", – считает Князев.



Впрочем, по его словам, антиталибское движение в Афганистане пока незначительное. Сегодня о себе заявляют 22 группировки. Их численность непонятна, поскольку часть из заявивших сразу и исчезла с информационного поля. Три-четыре группировки дают о себе знать точечными уколами в адрес официальной власти – в частности, диверсионными актами, например взрывом патрульной машины талибских силовиков или нападением на талибский блокпост, и далее в таком же духе. Они совершенно не способны быть реальной оппозицией. Политической оппозиции в Афганистане тоже нет.



"Что касается ИДУ, то это движение как некий субъект террористической деятельности практически исчезло. По информации работающего в Ташкенте Центра изучения региональных угроз, данным которого я доверяю, численность бойцов ИДУ насчитывает около 200 человек, причем все они обросли семьями, бизнесом и в основном отошли от дел, мотивировать их на войну уже будет сложно, особенно после того, как талибы в 2015 году их разгромили", – отметил Князев. Источник - НГ

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