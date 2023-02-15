Украину хотят вооружить отнятым у арабов конфискатом

21:53 15.02.2023

15.02.2023

Пентагон нашел применение перехваченным военным грузам

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Перехваченное у хуситов оружие – в основном стрелковое.

Готовность американских военных направить на поддержку Украины иранское вооружение, перехваченное в эти месяцы у берегов Йемена, поставила вопрос о том, какой еще конфискат из зон конфликта на Ближнем Востоке и в Северной Африке будет сочтен пригодным для поставок. Эксперты допускают, что западные страны могут использовать и те нелегальные военные грузы, которые идут морским путем в Ливию. В Пентагоне не скрывают, что хотят сохранить темпы перехвата оружия.



О том, что в США обдумывают отправку Украине оружия, предназначавшегося для йеменских повстанцев, сообщили источники Wall Street Journal (WSJ). Речь идет о перехваченных в последние месяцы вблизи Аравийского полуострова грузах, которые включают в себя штурмовые винтовки, патроны и противотанковые ракеты.



"Это сигнал – взять оружие, направлявшееся на снабжение иранских посредников, и использовать его для достижения наших приоритетов в Украине", – говорит один из собеседников газеты. Как отмечают официальные лица, такие действия создадут не только важный донорский прецедент, но и станут предупредительным "выстрелом" для иранской стороны, чья оборонная продукция находится под пристальным вниманием Запада с прошлого февраля.



В Вашингтоне соответствующая идея всерьез начала обсуждаться в конце 2022 года, когда ВМС США задержали направлявшееся из Ирана в Йемен рыболовецкое судно с боеприпасами. Несколько недель спустя американская сторона перехватила другую партию в Оманском заливе. В середине января ВМС Франции смогли пресечь новую поставку стрелкового оружия. Все суда предназначались для хуситского движения "Ансар Аллах", которое сражается против поддерживаемого аравийскими государствами центрального правительства в Йемене. На снабжение хуситов наложено международное эмбарго, что заставляет симпатизирующий им Тегеран избегать прямых транзитных маршрутов и прибегать к услугам посредников.



В центре усилий по выявлению морского транзита находится 59-я оперативная группа Пятого флота ВМС США. В недавней колонке для издания Washington Post эксперты Центра новой американской безопасности отмечают, что активность этого подразделения "в сдерживании Ирана оставила Центральное командование с огромными запасами" конфиската. "Это оружие, проинспектированное и запротоколированное ООН как доказательство нарушения Ираном резолюции 2624 Совета Безопасности, размещено на военных объектах США по всему региону, – напоминают авторы. – Несмотря на то что отнятое у иранцев оружие не удовлетворит всех потребностей украинской армии, многое из этого может оказать помощь".



Официально Вашингтон пока не спешит прояснять свои намерения. Отвечая в ходе одного из недавних брифингов на вопрос, будет ли американская сторона использовать в качестве источника военной помощи Украине старые арсеналы или запасы конфискованных грузов со своих баз на Ближнем Востоке, заместительница помощника главы Пентагона Дана Строул попросила не опережать события. "Самое главное, чем мы сейчас занимаемся, – это работа с нашими партнерами, чтобы сохранить действительно впечатляющие темпы перехвата оружия, работа через объединенные оперативные группы", – подчеркнула представительница ведомства, отвечающая за ближневосточные вопросы.



Попытки вовлечь арабский мир в оружейное донорство уже предпринимались. В январе региональные издания сообщили, что украинская сторона получила от Марокко танки Т-72Б, модернизированные компанией Excalibur Army в Чехии. Соответствующее решение, по этим данным, было принято властями королевства в ходе состоявшихся в апреле 2022 года переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии. Сама техника, как подчеркивали алжирские издания, была приобретена марокканцами у Белоруссии около 20 лет назад.



Россия, в свою очередь, предполагает, что любое вооружение, направляемое Киеву, впоследствии частично попадает на Ближний Восток. Так, в июле прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с утверждением, что "часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок".



Как заметил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин, США и страны Евросоюза вполне могут рассматривать идею передачи Украине того вооружения, которое направляется государствами-интересантами в Ливию. "Против сторон конфликта в Ливии до сих пор действует оружейное эмбарго ООН, и около берегов страны работают корабли ВМС Евросоюза, которые пытаются перехватить военные поставки, – напомнил собеседник "НГ". – К примеру, в ноябре было остановлено судно, шедшее из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Ливию с десятками бронеавтомобилей". Как обратил внимание аналитик, судно было перенаправлено в один из европейских портов, а сами бронеавтомобили – конфискованы.



В то же время диапазон поиска внешних доноров может оказаться шире, чем кажется на первый взгляд, заявил Лямин. "Надо еще отметить, что США с союзниками и их спецслужбы в поисках вооружений и особенно боеприпасов для Украины сейчас тщательно работают с различными африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами, – уточнил эксперт. – Если одни из них отказываются сотрудничать, то другие вполне могут поддаваться угрозам и подкупу". Это, по словам собеседника "НГ", так или иначе открывает путь к негласной перепродаже имеющихся у этих государств как запасов советского и российского производства, так и продукции иранского, северокорейского и китайского происхождения.



В свою очередь, эксперт по Ливии Джалел Харшауи уточнил в разговоре с "НГ", что в Ливию морским путем идут не самые крупные партии. В основном это помощь из ОАЭ. Собеседник "НГ" обратил внимание на то, что одна из крупнейших операций, проведенных недавно европейцами, привела к конфискации только 105 бронемашин, предназначенных ливийцам. "Даже перенаправляя в Украину иранские поставки для Йемена, Америка делает лишь символический жест. В реальной жизни это не имеет никакого значения", – резюмировал эксперт.