Власть в США захвачена крайне опасной апокалиптической сектой (cabal) неоконов, - В.Можегов

22:18 15.02.2023 России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов



Владимир Можегов

публицист

15 февраля 2023,



О политической секте неоконсерваторов (в Америке предпочитают называть ее cabal – шайка) мне приходилось неоднократно писать во время эпопеи первых выборов Дональда Трампа. Неоконы тогда были главными его противниками в Республиканской партии. Но хотя в 2016 году Трамп фактически разгромил и выдавил из партии ее неоконсервативное крыло, неоконы никуда не делись. Эта птичка-феникс вообще необычайно живуча, ей удавалось возрождаться после самых эпичных провалов, таких как война в Ираке и Афганистане, и сегодня ее влияние на "вашингтонское болото" (термин Трампа) никак нельзя недооценивать.



После того, как Трамп разворошил гнездо неоконов в Республиканской партии, эта шайка почти в полном составе (и в первую очередь в лице таких влиятельных персон, как Уильям Кристол, Макс Бут, Дэвид Фрум, Рик Уилсон, Дженнифер Рубин) переползла обратно к демократам. Все они (плюс почти 300 бывших чиновников Буша) поддержали в 2020 году Байдена. И сегодня именно неоконы, которые всегда стояли за украинской политикой США, дергают за ниточки Байдена, занимая ключевые посты в его администрации и обеспечивая поддержку украинского режима.



Как замечает американский антиглобалист Терри Мэйсон, известному "ультиматуму Путина" конца 2021 года предшествовал ультиматум неоконов октября 2021 года, когда в Москву прибыла Виктория Нуланд с угрозами сокрушить российскую экономику, если Москва не подчинится воле Вашингтона. Что и стало началом нынешнего кризиса. Виктория Нуланд, жена известного неокона Роберта Когана, играла ключевую роль в развитии украинского кризиса в 2014 году. Все помнят ее майданные "печеньки" и "фак оф ЕС", призванные дать понять всем, что Украина – это корова, которую доят прежде всего неоконы, а всем прочим делать там нечего. В администрации Буша-младшего Нуланд была советником по внешней политике при вице-президенте Дике Чейни (крестном отце иракской войны), в администрации Обамы – помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. В администрации Байдена она занимает пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам, то есть третью по значимости должность в Госдепе, являясь доверенным человеком Блинкена.



Блинкен и Салливан также давние креатуры неоконов. В администрации Обамы (а Байден и есть, в сущности, лишь сегодняшнее лицо клана Обамы) Салливан играл центральную роль в организации операций против Ливии, Сирии и Мьянмы. В свою очередь Блинкен курировал Афганистан, Пакистан и Иран. В 2019 году Коган и Блинкен разработали Байдену его внешнеполитическую идеологию, стержнем которой стали отказ от политики "Америка фест" Трампа и курс на продолжение политики Буша-младшего и Обамы (то есть политики огненного вала на Ближнем Востоке и разжигания горячих конфликтов по периметру границ России).



Зеленский, будучи креатурой олигарха Коломойского, также детище неоконов (многие из них – выходцы именно с Украины, почти все – дети еврейской эмиграции начала ХХ века из Восточной Европы). Поставив через Коломойского во главе Украины популярного актера, неоконы начали вооружать и затачивать ее на войну с Россией. В то же самое время Коломойский активно финансировал неонацистские "Азов" и "Правый сектор*".



В 2014-м именно действия "Правого сектора" стали толчком к последней фазе переворота (в то время, когда кризис мог вполне разрешиться конституционным путем). А "Правый сектор" тогда курировала Нуланд и израильские военные советники (об участии которых в перевороте 2014-го писала израильская пресса). Нуланд настояла и на назначении Дмитрия Яроша, руководителя "Правого сектора", советником командующего ВСУ Валерия Залужного.



Таким образом, именно неоконы стояли и продолжают стоять за всеми ключевыми моментами, фазами и персонами украинского кризиса. Почему все это для нас важно? Прежде всего потому, что мы должны понимать, с чем мы имеем дело, кто нам противостоит на Украине. Необходимо сказать пару слов о генезисе этой группы политиков (на самом деле очень небольшой, всего сто-двести голов на поверхности), чтобы понять, что слова "апокалиптическая секта", обращенная к ней – вовсе не фигура речи. Два главных имени неоконсерватизма, два его крестных отца – это Макс Шахтман, руководитель IV троцкистского интернационала в США, и Лео Штраус, политический философ, преподававший в 1960–1970-х годах в Чикагском университете.



Духовная история неоконсерватизма начинается в конце 1930-х, когда влиятельная группа американских троцкистов резко меняет свою политическую стратегию, отказываясь от идеи мировой революции с центром в СССР (окончательной точкой разрыва стал пакт Молотова – Риббентропа) и избирая иной путь: захват власти в самой богатой стране капиталистического мира, а уже потом, при помощи ее экономического и военного ресурса – захват власти во всем мире. В 1960–1970-х годах эти люди представляют уже весьма заметное левое крыло Демпартии, стоят во главе расового негритянского движения (продвигая движение Мартина Лютера Кинга и антирасистское законодательство) и движение за еврейскую эмиграцию из СССР (поправка Джексона – Вэника).



Да, война экономических санкций против СССР – тоже изобретение неоконов. Тогда же группа обретает своего духовного вождя – Лео Штрауса, который придает мировой революции неоконов религиозно-мессианский вектор. Штраус учит, что власть в США надо захватывать не столько с помощью большевистских левых, сколько с помощью религиозных правых, используя мессианскую библейскую парадигму. Именно тогда бывшие троцкисты становятся неоконсерваторами, и при помощи голосов "религиозных правых" Америки помогают прийти к власти Рональду Рейгану. И уже в его администрации разворачивают войну против СССР. Именно они придумали именование СССР "империей зла" и стояли за большой аферой "Звездных войн". Неоконы поддержали диссидентское движение в СССР, а позднейший российский "Союз правых сил" – просто клон американских неоконов. После крушения СССР, завладев рычагами власти в Вашингтоне, неоконы разворачивают военную машину США против Ирака и арабских стран в целом, стоят за бомбежкой Сербии и событиями 9.11.



Сегодня неоконы возвращают идеологическую машину США к концепции "Империи зла". Утверждая, что "Россия Путина приняла советскую доктрину Брежнева", а "оккупация Украины" – это повторение Пражской весны 1968 года и Афганистана 1979-го.



Но и это не самая глубокая из их идеологических доктрин. Главное в их идеологии, как мы уже сказали, их мессианские устремления. Лео Штраус вообще считал, что свои будущие войны Америка должна вести под мессианскими лозунгами эсхатологической войны, описанной в Библии. С точки зрения неоконов (и многочисленных протестантских сект Америки), смысл "мессианской войны" в том, чтобы неправильные христиане (православные и католики) и мусульмане перебили друг друга, после чего на землю должен снизойти вечный мессианский мир под духовным началом "прав человека, иудейских ценностей и либертинажа", как называет чаемый итог пост-Запада другой современный философ – Бернар-Анри Леви.



Одним словом, надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Сумасшедший с бритвой в руке и красной кнопкой под рукой – увы, именно таково настоящее положение вещей. То есть надо понимать, что эти люди, живущие в мире своих мессианских идей, не остановятся и перед ядерным апокалипсисом, будучи готовы превратить в атомный пепел Европу и Америку (к которым эти дети мировой революции относятся так же, как и к России – для них это только ресурс и "вязанка хвороста").



Как мы должны поступать, понимая, что мир оказался в заложниках подобных людей – другой вопрос (нельзя, впрочем, не видеть и того, что все прежние войны неоконов кончались крахом). В Москве, во всяком случае (если судить по важнейшим речам Путина последнего времени, особенно "Георгиевской речи", в которой президент обращается к народам мира поверх "англосаксонских элит"), есть понимание того, что нынешняя война идет не против пресловутого "коллективного Запада" (которого давно уже нет) и даже не против США, а прежде всего против неоконсервативной клики, захватившей власть в Вашингтоне. Но кто предупрежден, тот вооружен. Источник - vz.ru

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