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Двери открываются: россиян начали приглашать на Азиатские игры
22:44 15.02.2023

В каких видах спорта мы можем выступить в Ханчжоу и на других турнирах

Сергей Подушкин

Российские спортивные федерации начали получать приглашения на соревнования в Азии, в том числе на Азиатские игры, которые пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Это следствие позиции Олимпийского совета Азии - в конце января он высказался за участие спортсменов из России и Белоруссии в своих турнирах. Уже 17 февраля наша сборная по вольной борьбе поедет на клубный чемпионат мира в Тегеран, в ближайшее время прервать международную изоляцию могут также федерации прыжков в воду и спортивной гимнастики. Представителей каких видов спорта мы сможем увидеть на азиатских стартах и велики ли у них шансы в соперничестве с местными сборными - в материале "Известий".

Борьба в плюсе

Российская федерация прыжков в воду получила приглашение выступить на Азиатских играх 2023 года в Китае, сообщил 14 февраля президент организации Станислав Дружинин.

- Азиатская федерация плавания направила нам официальное письмо с предложением подать заявку на участие в Азиатских играх. Даже несмотря на то что эти соревнования не являются отборочными на Олимпийские игры, мы заинтересованы в том, чтобы выступить в них, нашим спортсменам нужна практика. В ближайшее время мы направим нашу заявку в азиатскую федерацию, - цитирует Станислава Дружинина ТАСС.

Одновременно появилась информация, что Федерация спортивной борьбы получила приглашение на летние Российско-китайские молодежные игры в Чунцине. Глава федерации Михаил Мамиашвили заявил "Известиям", что приглашены российские борцы и на Азиатские игры.

- Конечно, приходило приглашение. Мы с нашими китайскими братьями в контакте. Мы готовы ехать на соревнования, - подчеркнул он. - Унынию из-за международной изоляции мы не поддаемся. Как говорится, не дождутся.

По словам Мамиашвили, тесные контакты с азиатским спортивным сообществом налаживаются уже сейчас. 17–18 февраля сборная России по вольной борьбе примет участие в клубном чемпионате мира в Тегеране. Там, помимо хозяев и россиян, будут бороться представители Казахстана, Киргизии, Армении и Индии.

Кстати, если оценивать уровень конкуренции в Азии и Европе, то сравнение будет не в пользу европейцев. Достаточно посмотреть итоги последнего чемпионата мира по борьбе в Белграде, который прошел без россиян и белорусов 10–18 сентября 2022 года. Там именно азиатские борцы завоевали больше всего золотых наград: семь - на счету японцев, по две - у представителей Ирана и Киргизии. Сильны борцовские школы и в Монголии, Индии, Казахстане, Узбекистане. В общем, конкуренция ожидается более чем достойная. В том числе и на Азиатских играх.

Противоречивая информация поступает о приглашении на Азиатские игры Федерации спортивной гимнастики России. Президент организации Василий Титов 14 февраля заявил в интервью Матч ТВ: "Мы получили приглашение для участия в Азиатских играх. Мы ответим, что заинтересованы, а дальше они нам должны сформулировать условия участия".

Но в тот же день ТАСС процитировал другое заявление Титова: "В конце января Олимпийский совет Азии пригласил российских спортсменов участвовать в Азиатских играх. Это все, что мы имеем на сегодняшний день. Никаких отдельных приглашений Федерация спортивной гимнастики России не получала". Но и в этом интервью глава федерации подчеркнул, что отечественные гимнасты заинтересованы в выступлениях на Азиатских играх и в других крупных турнирах, которые пройдут на этом континенте.

В этом виде спорта сборные Китая и Японии всегда сражались с россиянами на равных за золотые медали. А значит, и здесь ожидается интересное соперничество, в котором можно проверить собственный уровень готовности.

Не под одну гребенку

В ряде видов спорта, таких как художественная гимнастика, велоспорт, гребля, плавание, приглашений пока не получали, но ждут с нетерпением.

- Во Всероссийскую федерацию плавания приглашение не поступало. Если оно нам придет, то мы готовы его рассмотреть, - сообщил "Известиям" президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. - Мы всегда относимся к этому конструктивно. Сейчас мы ждем от континентальной азиатской федерации информации о турнирах, которые нам предложат для выступления.

Впрочем, говорить о полном единодушии в вопросе участия российских спортсменов в Азиатских играх не приходится. В частности, во Всероссийской федерации волейбола дали понять, что для них подобное приглашение на данный момент неактуально. Хотя и в этом виде спорта в Азии есть довольно сильные сборные - Иран, Китай, Япония. Но очевидно, что насильно загонять на турниры в Азию россиян не надо.

Что же касается целесообразности выступлений, то и тут все индивидуально. В каждой федерации должны взвесить все плюсы и минусы, после чего принимать решение об участии или неучастии.

Прежде всего надо оценивать уровень сопротивления. Если конкуренция невысока даже в сравнении с внутренними российскими стартами, то смысла действительно немного. Если же можно проверить себя в соперничестве с равными, а то и превосходящими в классе (взять хотя бы бадминтон или настольный теннис) оппонентами, почему бы и нет? К тому же не стоит недооценивать самого факта преодоления международной спортивной изоляции посредством участия в Азиатских играх.

Полностью отворачиваться от привычных европейских турниров, пусть на Европейских играх 2023 года нас и не ждут, тоже не стоит. Необходимо понять, будет ли участие в азиатских турнирах носить необратимый характер. Или в дальнейшем российские спортсмены смогут при наличии возможности и желания вернуться на соревнования в Старом Свете. Ведь в большинстве видов спорта они привычнее и удобнее с логистической точки зрения. Или надо будет делать выбор раз и навсегда?

Также важно следить за позицией МОКа, особенно в плане возможных квалификационных турниров к Олимпийским играм 2024 года в Париже. В общем, рубить с плеча не стоит. Времени, чтобы принять взвешенное решение об участии или неучастии в Азиатских играх, для каждой из российских спортивных федераций еще предостаточно. Но сам факт заинтересованности азиатов в выступлениях российских атлетов, безусловно, приятен.

Источник - Известия
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