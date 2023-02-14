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|Азамат Отеулиев - новый зампред Совета министров Каракалпакии
22:46 15.02.2023
Назначен заместитель председателя Совмина Каракалпакстана
Азамат Отеулиев назначен новым заместителем председателя Совета министров- министром инвестиций и внешней торговли Каракалпакстана.
Азамат Абилкасымович Отеулиев назначен заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана - министром инвестиций и внешней торговли республики. Об этом сообщила пресс-служба Совмина. На этом посту он сменил Бахытжана Хабибуллаева.
Ранее Азамат Отеулиев работал заведующим Сектором по вопросам развития специальных экономических и малых зон, а также молодежных промышленных и предпринимательских зон Секретариата Кабинета министров Узбекистана по вопросам развития местной промышленности и кооперационных связей.
Он также был начальником Управления по региональным инвестициям и координации деятельности свободных экономических зон Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
В декабре председателем Совета министров Каракалпакстана был утвержден бывший хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.