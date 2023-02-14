Байден - неисправимый лжец, - Такер Карлсон

00:18 16.02.2023

Fox News

США



Такер Карлсон: это хаос

Такер Карлсон заподозрил Байдена во лжи по поводу уничтожения "воздушных объектов"







Обозреватель Fox News Такер Карлсон сравнил то, как администрация Байдена освещала уничтожение воздушных объектов над Северной Америкой, с терактом на "Северном потоке". По его словам, Белый дом постоянно прибегает ко лжи.



Такер Карлсон



Тут выяснилось, что Джо Байден увлекся сбиванием разных летающих объектов. Вы заметили? Нет, вам не показалось. В прошлое воскресенье Пентагон наконец сбил тот огромный китайский воздушный шар-шпион, правда, уже после того, как тот успел собрать разведданные обо всей нашей стране с Алеутских островов до Южной Каролины.



Казалось бы, все закончилось, но нет! В пятницу Белый дом объявил, что истребители сбили некий объект размером с автомобиль над Аляской. Затем в субботу американский F-22 сбил еще один неопознанный объект над территорией Канады. А в воскресенье на высоте 6 тысяч метров над озером Гурон F-16 уничтожил нечто, напоминавшее, по словам пилота, восьмигранник. По всей видимости, это был тот же самый объект, который накануне вечером Пентагон списал на радиолокационную аномалию, когда тот завис над Монтаной. Конгрессмена от этого штата Мэтта Розендейла такое объяснение не убедило – он заявил, что объект выглядел вполне реальным. И он, скорее всего, прав.



Так что это было? Что за объекты? По состоянию на вчерашний день никто, казалось, не мог дать ответ на этот вопрос. Послушайте, как многозначительно глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Херк отметил, что правительство США не исключает и вариант внеземного вмешательства.



– Поскольку вы до сих пор так и не сказали нам, что за летающие объекты мы сбиваем, возникает вопрос, исключаете ли вы версию с инопланетянами или какими-то внеземными явлениями? Если да, то почему? Нас постоянно об этом спрашивают.



– Спасибо за вопрос, Элейн. Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. На текущий момент я не исключаю ничего. Мы продолжаем оценивать каждую угрозу, каждую потенциальную угрозу и неизвестные объекты, которые приближаются к Северной Америке, и пытаемся идентифицировать их.



В общем, да, это могли быть инопланетяне. Что мы имеем: три неопознанных объекта за три дня. Если они действительно носят внеземной характер, тогда речь идет об инопланетном вторжении. А значит, в какой-то момент они попросят отвести их к нашему главному. И что мы им скажем? Вот, это Камала Харрис, она раньше встречалась с Монтелом Уильямсом, а теперь руководит страной вместо своего дряхлеющего босса. Ух, неловко получится.



К счастью, такое вряд ли произойдет. Американское правительство не верит во внеземное происхождение этих объектов. Чем бы они ни были, передвигались они по воздуху за счет воздушных потоков, то есть были легче воздуха и, следовательно, не могли войти в атмосферу, не сгорев при этом дотла. Наверняка их запустили с Земли. У нас, землян, есть для этого специальный термин: аэростат. Слыхали когда-нибудь? Странность в том, что это слово никто из власть имущих не желает произносить вслух. Обратите внимание, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби старательно избегает описания летающего восьмигранника над Мичиганом.



– Можете рассказать об этом восьмиугольном объекте? Какого он был размера?



– Мы все еще пытаемся оценить, что это было. Не стану вдаваться в подробности его описания, я видел сообщения прессы о том, как оно выглядело. Полагаю, нам не следует торопиться и переоценивать свою способность точно идентифицировать неподвижные объекты с борта истребителей, летящих на скорости несколько сотен миль в час. По размеру он был не очень большой. Мы точно не знаем, как именно он выглядел, и до конца не уверены ни в его целях, ни в том, кому он принадлежит.



Странно… Вроде и галстук на нем есть, и за трибуной стоит… А то, что он говорит – это вообще нормально? Так и должно быть? Мы сбили эти штуки, но понятия не имеем, что это было, откуда взялось и что здесь делало. Вот о чем он говорит, вот о чем говорят они все! Может, и не врут даже. Но не будем забывать, что эта же администрация устроила саботаж на "Северных потоках", который стал крупнейшим и единственным актом промышленного терроризма в истории, и продолжает об этом лгать.



Так что, с другой стороны, может, и с шарами врут. В NORAD утверждают, что только недавно настроили радиолокационный фильтр, который помог увидеть в небе все те объекты, которые там были, но мы о них не знали. А летают они, между прочим, на опасной для коммерческих рейсов высоте. Ну, да ладно.



Нужно отнестись к этому со всей серьезностью, потому что, как недавно сообщалось – мы не можем это подтвердить, но все же, – как минимум один из объектов оказался аэростатом Национальной метеорологической службы. Повторюсь: информация неподтвержденная, но если это правда, то администрация Байдена задействовала истребители для уничтожения собственного шара.



Что мы знаем наверняка, так это то, что во внутреннем воздушном пространстве США царит хаос, чего раньше никогда не бывало. Знак явно не очень хороший.