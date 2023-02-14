У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

08:33 16.02.2023

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов в центральной части Филиппин недалеко от острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS).



Землетрясение зафиксировали в 02:10 по местному времени.



Эпицентр подземных толчков располагался в 11 км к юго-западу от населенного пункта Миага в Бикольском регионе с населением 2,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.



Подземные толчки также ощущалось в нескольких районах Лусона и центральной части Филиппин, включая город Легаспи в провинции Альбай, Сорсогон, Северный Самар, Западный Негрос и Южный Лейте.



Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.