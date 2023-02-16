Бишкек. Конституционный суд проверит законность указов президента о Народном курултае

08:35 16.02.2023

16 февраля 2023



Бишкек (АКИpress) – Определением коллегии судей от 14 февраля 2023 года к производству принято представление парламентской фракции Жогорку Кенеша "Бутун Кыргызстан" о проверке конституционности указов президента "О созыве Народного курултая" от 15 августа 2022 года УП №284 и "О внесении изменений в некоторые решения президента КР по вопросам проведения Народного Курултая" от 28 сентября 2022 года УП №328. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.



Позиция субъекта обращения:



В соответствии с частью 4 статьи 4 Конституции государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принципах разделения ее на законодательную, исполнительную, судебную ветви, их согласованного функционирования и взаимодействия, разграничения полномочий и функций государственных органов. Частью 2 статьи 7 установлено, что организация и порядок деятельности Народного Курултая определяются Конституцией и конституционным законом.



По мнению субъекта обращения, без действующего механизма разделения властей и соответствующей эффективной системы сдержек и противовесов невозможно функционирование правового государства и законов. Препятствием для возникновения любой неограниченной власти, не связанной законом и конституционными принципами, служит распределение власти между государственными органами таким образом, чтобы ни одна из них не обладала властью в полном объеме.



Вопреки тому, что организация и порядок деятельности Народного Курултая определяются Конституцией, легитимация которого должна быть обеспечена посредством принятия конституционного закона, Указом Президента было утверждено Временное положение о Народном Курултае. В соответствии с указанным положением в городе Бишкек 26 ноября 2022 года был проведен первый Народный Курултай с участием 1072 делегатов.



Парламентская фракция "Бутун Кыргызстан" считает, что незаконный созыв Народного Курултая, утверждение порядка его организации и деятельности оспариваемым Указом Президента, принятие резолюции чревато негативными последствиями. В свою очередь, этим нивелируется значимость общественно-представительного органа, призванного обеспечить участие всех граждан в обсуждении и принятии решений, имеющих общегосударственное значение.



С учетом изложенного, субъект обращения просит признать оспариваемые указы президента противоречащими Конституции.