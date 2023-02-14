"У нас - демографический взрыв". В год надо строить по 24-25 школ, - кырпремьер Акылбек Жапаров

08:37 16.02.2023

В ближайшие 3 года постараемся завершить 546 начатых социальных объектов, сказал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.



Жапаров отметил рост населения и необходимость строительства школ.



"У нас наблюдается демографический взрыв в последние 10 лет. В год надо строить по 24-25 школ. Аварийные школы в этом году не будут завершены, они завершатся в ближайшие 3 года. В местах, где ремонт прошел более чем на 50%, будет завершен в этом году. Всего 65 объектов определили", - сказал глава Кабмина.