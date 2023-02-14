Донбасс-фронт. Ликвидирован командир британо-израильской ЧВК Samson - Джонатан Шенкин

09:25 16.02.2023

В Новороссии ликвидирован создатель филиппинской ЧВК, гражданин Великобритании и Израиля

Алексей Иванов



В зоне специальной военной операции РФ уничтожен очередной наемник из Великобритании по имени Джонатан Шенкин.



Наемник не простой, совсем не простой.



Уроженец Глазго, еврей по национальности. Жил в Лондоне и на Мальте. Довольно долго служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Затем на Филиппинах создал частную военную компанию Samson Operations, которая отметилась "подвигами" в Ираке, Афганистане, Сомали, Анголе. Кроме того, Шенкин работал в Южной Корее, Омане и др. В числе организаций, нанимавших данного субъекта и его разномастный сброд, - Пентагон, структуры НАТО.



По версии британских и украинских СМИ, в рядах ВСУ 45-летний Шенкин выполнял функцию "фельдшера". Забавно. В действительности он являлся одним из координаторов по привлечению иностранных наемников для киевского нацистского режима, тесно сотрудничая с британскими, американскими, израильскими и бандеровскими спецслужбами. Успел получить медальку от террористического формирования "Главное управление разведки Министерства обороны Украины" (ГУР МОУ).



"Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, погибшего на Украине, и находимся в контакте с местными властями", - сказал представитель британского МИДа.



"Он принес высшую жертву, чтобы защитить ценности, в которые мы все верим", - говорится в заявлении его брата Дэниэла Шенкина. Братец также поведал, что Джонатан "всю жизнь страстно любил Израиль, помогал Филиппинам и боролся за демократические ценности". И. оказывается, "посвятил большую часть своего времени добрым делам". Семья считает г-на Шенкина "героем", вещает о его "героической гибели", хотя подробности смерти не приводит.



Земля стекловатой.